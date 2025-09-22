Colegio de Montevideo "Los Vascos" anunció que cierra sus puertas

El Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, también conocido como "Los Vascos" , anunció el cierre y el cese de sus actividades para el 31 de diciembre de 2025 .

La decisión –dada a conocer en primera instancia por El País– fue comunicada a padres y funcionarios en las últimas horas, según confirmó a El Observador el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada ( Sintep ), Sergio Sommaruga.

En el comunicado enviado a padres y funcionarios la institución alegó motivos económicos y una caída sostenida en la matrícula como las razones fundamentales que llevaron a decretar el cierre del colegio que había sido fundado en 1867 sobre la calle Mercedes.

"Es una institución que venimos monitoreando desde hace tiempo junto con otras que están en situación de mucha fragilidad ", apuntó Sommaruga.

El dirigente sindical describió el desenlace como "parte de un proceso de vulnerabilidad y fragilidad" que atravesaba el centro educativo.

Según los datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la institución contaba con cerca de 140 alumnos entre todos sus niveles (desde Inicial hasta Secundaria). Los funcionarios, en tanto, son entre 40 y 50.

Sommaruga recordó que el año pasado hubo una situación "de casi cierre", que se saldó con una "negociación colectiva" con los trabajadores, que evitó el desenlace.

A nivel general, el sindicato plantea revisar las condiciones establecidas para que sigan abriendo nuevos centros educativos, en un contexto de baja en los niveles de matrícula.

"Creemos que hay condiciones anacrónicas e insuficientes para la autorización o habilitación de nuevs instituciones educativas", sostuvo.

Y aunque aclaró que la postura no es que "no abran más" colegios, es necesario establecer condiciones para que "no cualquiera" pueda hacerlo. "Hay un desfasaje en la matrícula y la cantidad de instituciones", consideró.

"Es más difícil la licencia para sacar un taxi que para abrir un colegio", resumió.