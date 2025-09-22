Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
algo de nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / EDUCACIÓN

Colegio de Montevideo "Los Vascos" anunció que cierra sus puertas

La institución educativa, cuya sede está ubicada sobre la calle Mercedes, en el Centro, cuenta con cerca de 140 alumnos y unos 40 funcionarios

22 de septiembre 2025 - 16:16hs
Fachada del Colegio y Liceo Los Vascos

Fachada del Colegio y Liceo Los Vascos

Foto: captura Google Maps

El Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, también conocido como "Los Vascos", anunció el cierre y el cese de sus actividades para el 31 de diciembre de 2025.

La decisión –dada a conocer en primera instancia por El País– fue comunicada a padres y funcionarios en las últimas horas, según confirmó a El Observador el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga.

En el comunicado enviado a padres y funcionarios la institución alegó motivos económicos y una caída sostenida en la matrícula como las razones fundamentales que llevaron a decretar el cierre del colegio que había sido fundado en 1867 sobre la calle Mercedes.

Más noticias
Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar con otros equipos
DEPORTES

Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar en otros equipos

La gran caída de la natalidad ya se hace notar hasta en tercero de escuela
INICIO DE CLASES

La caída de la matrícula en Primaria: la oportunidad que le está causando dolores de cabeza a la escuela pública

"Es una institución que venimos monitoreando desde hace tiempo junto con otras que están en situación de mucha fragilidad", apuntó Sommaruga.

El dirigente sindical describió el desenlace como "parte de un proceso de vulnerabilidad y fragilidad" que atravesaba el centro educativo.

Según los datos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la institución contaba con cerca de 140 alumnos entre todos sus niveles (desde Inicial hasta Secundaria). Los funcionarios, en tanto, son entre 40 y 50.

Sommaruga recordó que el año pasado hubo una situación "de casi cierre", que se saldó con una "negociación colectiva" con los trabajadores, que evitó el desenlace.

A nivel general, el sindicato plantea revisar las condiciones establecidas para que sigan abriendo nuevos centros educativos, en un contexto de baja en los niveles de matrícula.

"Creemos que hay condiciones anacrónicas e insuficientes para la autorización o habilitación de nuevs instituciones educativas", sostuvo.

Y aunque aclaró que la postura no es que "no abran más" colegios, es necesario establecer condiciones para que "no cualquiera" pueda hacerlo. "Hay un desfasaje en la matrícula y la cantidad de instituciones", consideró.

"Es más difícil la licencia para sacar un taxi que para abrir un colegio", resumió.

Temas:

colegio Montevideo cierre de colegios

Seguí leyendo

Las más leídas

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo
ALIVIO

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

Gustavo Olmos, exdiputado del Frente Amplio
FALLECIMIENTO

Falleció el exdiputado del Frente Amplio Gustavo Olmos: sufría un cáncer de lengua

La visita de Marcelo Bielsa a Audef
FÚTBOL URUGUAYO

Luego de diferencias y varias invitaciones, Marcelo Bielsa visitó a Audef, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, junto a Jorge Giordano, y recibió una plaqueta; mirá las fotos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos