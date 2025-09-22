Fiscalía archivó la denuncia de Martín Mutio contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, Gilberto Rodríguez , dispuso el archivo de la denuncia presentada por Martín Mutio contra la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero , y otros funcionarios públicos, a quienes acusaba de ocultar información durante la investigación que derivó en su condena .

La denuncia contra Ferrero apuntaba a su labor como fiscal de Estupefacientes de 1° Turno , desde donde llevó adelante la investigación contra Mutio que resultó en su posterior condena a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo (incautadas en 2019).

A juicio de Mutio y su defensa –liderada por el abogado Juan Raúl Williman–, la fiscal Ferrero, junto a otros tres funcionarios públicos de Aduanas y Prefectura Nacional, ocultó durante la investigación información que podría haber evitado la condena .

Sin embargo, y tras abordar la denuncia, el fiscal Gilberto Rodríguez dispuso el archivo, producto de que a su entender "no ameritan en esta instancia diligenciamiento de evidencias útiles" para la investigación.

El fiscal expresó además que "la valoración" de la evidencia en este caso "fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías" llegando incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, informó mediante un comunicado el vocero de la Fiscalía, Javier Benech.

De acuerdo con el Rodríguez, la defensa de Mutio podía presentar en todo caso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sin embargo, no se presentó.

El caso de Martín Mutio

Este caso tuvo giros significativos, ya que en agosto de 2022 la jueza Adriana Chamsarián lo absolvió argumentando la falta de una “prueba básica” clave. En su fallo, la jueza destacó una deficiencia en la acusación al no presentar pruebas científicas concluyentes que confirmaran que la sustancia incautada era cocaína. Esto se debió a que el informe desde Alemania, que certificaba que la “sustancia blanca” era efectivamente cocaína, no llegó en tiempo y forma.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la condena al narcotraficante Martín Mutio por el envío de un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo y además de condenarlo por narcotráfico en modo de exportación en régimen de reiteración real, le imputó un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de bienes.

Finalmente, la SCJ ratificó el fallo. Las 4,5 toneladas de cocaína tenían como destino final Bélgica, pero fueron incautadas en una escala en Hamburgo (Alemania) el 14 de junio de 2019. El cargamento iba escondido en 211 bolsos deportivos que estaban en un contenedor con soja que había exportado Mutio.

La sentencia de 140 páginas, la Corte sostuvo que "la suma de indicios se vuelve piedra angular para cimentar la condena" que había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones y concluyó que la prueba recabada por la fiscal del caso Mónica Ferrero "es inobjetable".

Hoy, Mutio está encarcelado en la Unidad 25 de máxima seguridad que se construyó en el predio del exComcar, en Santiago Vázquez, luego de conseguir ser trasladado del Penal de Libertad.