Flavio Perchman: el plan para cambiar la localía de Juventud, el partido "más importante" de Nacional ante Liverpool que no pudo ver y por qué no tienen "suerte" con Esteban Ostojich

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, dio detalles de la propuesta que le harán a Juventud de Las Piedras para que cambie la localía en la próxima fecha, en la que los pedrenses reciben a los tricolores.

Juventud será local en el Parque Artigas pero desde los albos quieren llevarlo al Estadio Centenario, manteniendo el mismo día y horario: domingo a las 16:00.

“La idea es ofrecer algo económico, llegar a un arreglo y a partir de ahí nosotros encargarnos del espectáculo, tanto los gastos, como las entradas y todo”, dijo Perchman a radio Carve y Sport 890 este lunes por la mañana.

El vice albo no quiso dar cifras económicas de la propuesta y dijo que sería “un arreglo parecido” al que hicieron con Plaza Colonia, al que le aseguraron 10.000 entradas para el partido de la séptima fecha que se jugó en el Estadio Centenario.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Estadio Centenario Foto: Leonardo Carreño

“En el caso de Juventud tiene un tema que tiene una tribuna y grande en la que entra bastante gente de Nacional, entonces tenemos que ponernos a tiro de lo que ellos pueden sacar en Las Piedras”, sostuvo Perchman.

“Juventud en principio quiere jugar en Las Piedras, pero si logramos hacer algo que nos sirva a las dos partes jugaremos a las 16:00 en el Estadio”, agregó.

juve.webp El Parque Artigas Juventud.uy

Con respecto al horario, señaló que quiere que Nacional juegue más partidos de día que de noche. “Para mí cambia mucho que el tema que los grandes nos hemos ido acostumbrado todo el tiempo a jugar de noche y no es lo mismo”, explicó.

Perchman también comprendió las reacciones del entrenador de Juventud, Diego Monarriz, quien manifestó su negativa a cambiar la localía. “Es normal que el entrenador de Juventud diga que quiere jugar en su cancha”, comentó.

20250405 Diego Monarriz Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (2).jpeg Diego Monarriz Foto: Inés Guimaraens

“Nosotros tenemos una ecuación de entradas dentro de lo que pensamos que pude ser, si está a nuestro alcance lo haremos y si no iremos al Parque Artigas”, agregó el directivo tricolor, quien estimó cuántos hinchas pueden ir al Centenario en caso de que el partido se traslade a ese escenario: “Siendo un día agradable, pienso que podemos vender entre 12.000 y 15.000 entradas”.

No pudo ver el “importante” partido ante Liverpool

Flavio Perchman está en el exterior por estos días y no pudo ver el partido Nacional vs Liverpool del pasado sábado.

“No ver el partido me limita la opinión”, señaló. Y explicó por qué no lo pudo seguir. “No tengo como verlo”, dijo. “Estuve en Andorra y no tuve manera, no pude. En Andorra es el único lugar que no hay roaming, no sirve el roaming”.

20250920 Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (21) Christian Oliva, Emiliano Ancheta y Nicolás López Foto: Dante Fernández/Focouy

De todas formas, valoró la victoria lograda ante el campeón del Torneo Apertura.

“Fue un partido que para el cuerpo técnico, los jugadores, la hinchada y los dirigentes, era un partido bisagra que nos lo estábamos debiendo, cada uno con su porcentaje de responsabilidad”, señaló. “Coincido que fue el partido más importante del Uruguayo”, para Nacional, agregó.

Las jugadas de las polémicas y la crítica a Esteban Ostojich

Perchman también señaló los “errores” que tuvo el juez Esteban Ostojich en el partido Nacional vs Liverpool, por lo que los tricolores evaluarán ir al Colegio de Árbitros.

En ese sentido, dijo que no tenía “ninguna duda” que las faltas de Martín Rea y Abel Hernández debieron ser expulsión y que si la de Emiliano Ancheta era para roja, sería “otro error” del juez.

20250920 Esteban Ostojich y Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (3) Esteban Ostojich y Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

“La de Rea no le veo tanta vehemencia, pero nunca quiere jugar la pelota y el lugar que pone la patada es totalmente de tarjeta roja. Y el codazo de Abel me pareció que era una roja clarísima”.

Sobre la jugada de Ancheta, finalmente dijo que le parecía “naranja” y no “una jugada de expulsión”.

“Lamentablemente, nosotros con Ostojich no hemos tenido suerte, creo que es un juez que arbitra de una manera en el exterior y de otra acá”, señaló.

Además, repasó que en el año el juez le hizo cinco partidos, dos de ellos que fueron ganados con “cierta facilidad” ante Progreso y Miramar Misiones.

“Y después nos hizo los dos clásicos, el del Apertura en el Parque y el de la final del Intermedio, y ahora este de Liverpool. En los tres partidos importantes de verdad, nos condicionó totalmente”, indicó. “En el Parque, que yo le di como bueno un penal que no cobra de mano de Coelho, en un montón de jugadas chicas nos condiciono y nos cortó el partido”.

20250920 Esteban Ostojich Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (7) Esteban Ostojich Foto: Dante Fernández / FocoUy

“En la final del Intermedio fue un escándalo, y como fuimos un poco menos que Peñarol mucha gente no hablo. Pero hubo 33 faltas en un partido que terminó 0-0 y que fue parejo. Hubo 33 fouls, 26 a favor de Peñarol y 7 a favor de Nacional, no existe esa relación en ninguna parte del mundo”, contó.

“Y ahora se suma lo de ayer”, dijo Perchman. “Lamentablemente es un juez que no tenemos suerte, por llamarlo de alguna manera simpática”.

El vice tricolor señaló que el viernes hablará con sus compañeros de directiva sobre los arbitrajes. “El tema Ostojich por este año con nosotros ya está pronto, ya hizo lo que tenía que hacer. A mí no me interesa que me arbitre más”, expresó.

Con respecto a las actuaciones de los jueces, dijo que “en líneas generales fue un buen año”, pero “el único inconveniente es Ostojich”.

“Admitimos que puede haber errores de algún juez, el tema es cuando se da de manera consecutiva. Te estoy hablando de tres partido importantes que nos perjudicó”, dijo.

También recordó que dos de los tres partidos que perdió Nacional en el año los hizo Javier Feres

“He visto jueces que han evolucionado mucho: Gustavo Tejera y Burgos”, agregó.