/ Nacional / ENCUENTRO

"Juntarse es parte esencial de la vida política": CNN celebró el republicanismo uruguayo

El presidente participará esta semana de varias actividades en la sede de la ONU y CNN recordó uno de los momentos que ilustra la fortaleza de la democracia uruguaya

22 de septiembre 2025 - 12:54hs
Yamandú Orsi junto a Nicolás Olivera

El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó que en un mundo donde los hábitos republicanos están "tan devaluados", el Uruguay los "esgrime" en el mundo como una "virtud".

En las últimas horas, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, CNN compartió un breve reportaje especial donde repasó el encuentro entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en el bar Santa Catalina.

Desde el consignado medio recordaron la reunión de Orsi y Olivera, quien además preside el Congreso de Intendentes, y destacaron la forma más "relajada" del país de hacer política donde dirigentes de distintos partidos políticos pueden juntarse y compartir una mesa.

"En un mundo donde la convivencia o los hábitos republicanos están tan devaluados, Uruguay lo esgrime en el mundo y en la región como una virtud", dijo el mandatario en declaraciones para CNN.

"Juntarse es parte esencial de la vida política nacional", dijo el presidente y luego Olivera subrayó: "Hablamos de todo, de política internacional, doméstica... Y conversamos sobre cosas en las que capaz no estamos de acuerdo, pero cada quien se lleva lo suyo".

Orsi participará esta semana de una serie de actividades en la sede de las Naciones Unidas, en el marco de su intervención en el debate general de la Asamblea General de la ONU. Además, llevará adelante un homenaje al expresidente José Mujica.

