Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / ESTADOS UNIDOS

Yamandú Orsi en Nueva York: así será la agenda del mandatario, con intervención en la ONU y homenaje a Mujica

La agenda del mandatario comenzará el martes 23, con su intervención en el 80.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU

22 de septiembre 2025 - 11:40hs
20250806 Oddone, Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó este domingo a Nueva York para participar en una serie de actividades en la sede de las Naciones Unidas, en el marco de su intervención en el debate general de la Asamblea General de la ONU y su participación en un homenaje al expresidente José Mujica.

Orsi estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Salud Pública, Cristina Lustemberg; y Ambiente, Edgardo Ortuño. La agenda del mandatario comenzará el martes 23, con su intervención en el 80.° período de sesiones de la Asamblea General, un evento de gran relevancia diplomática en el que se reúnen representantes de los países miembros de la ONU.

La intervención de Orsi está prevista para las 13:45, hora de Uruguay, y será recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien presidirá la apertura del debate. Esta es una oportunidad para que Uruguay comparta su visión sobre los desafíos globales y las políticas internacionales clave.

Más noticias
Ceremonia de traspaso de mando de Yamandú Orsi a Carolina Cosse
VIAJE

Yamandú Orsi partió rumbo a Nueva York para su primera asamblea general de la ONU: Carolina Cosse asumió como presidenta interina

Yamandú Orsi y José Mujica
VIAJE OFICIAL

Yamandú Orsi viaja a Estados Unidos este domingo para la Asamblea General de la ONU: cuándo será el homenaje a José Mujica

Posteriormente, a las 18:00, el presidente mantendrá un encuentro bilateral con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quien discutirá temas económicos y de cooperación regional.

El miércoles 24, la agenda continuará con la participación de Orsi en la mesa redonda de alto nivel titulada “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, que se celebrará en la sala Trusteeship de la ONU. En este espacio, el presidente uruguayo estará acompañado por sus homólogos de Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; España, Pedro Sánchez; y Colombia, Gustavo Petro. Esta mesa tiene como objetivo abordar la creciente amenaza del extremismo en diversas regiones del mundo y la necesidad de fortalecer los valores democráticos.

Por la tarde, a las 19:00 horas de Uruguay, Orsi participará en el evento “Democracia Siempre”, un homenaje a José Mujica, el expresidente uruguayo reconocido por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos. En este evento, también estarán presentes los presidentes Boric, Lula, Sánchez y Petro.

El presidente Orsi regresará a Uruguay el sábado 27, tras una gira de alta significación para las relaciones internacionales del país.

Temas:

Yamandú Orsi Naciones Unidas Asamblea General Nueva York José Mujica

Seguí leyendo

Las más leídas

Esquina de Punta del Este donde ocurrió el choque. (Archivo)
ACCIDENTE GRAVE

Una camioneta terminó dentro en un edificio de Punta del Este: hay dos mujeres internadas en estado grave

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo
ALIVIO

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos