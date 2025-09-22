Yamandú Orsi en Nueva York: así será la agenda del mandatario, con intervención en la ONU y homenaje a Mujica

El presidente de la República, Yamandú Orsi , viajó este domingo a Nueva York para participar en una serie de actividades en la sede de las Naciones Unidas, en el marco de su intervención en el debate general de la Asamblea General de la ONU y su participación en un homenaje al expresidente José Mujica.

Orsi estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Salud Pública, Cristina Lustemberg; y Ambiente, Edgardo Ortuño. La agenda del mandatario comenzará el martes 23, con su intervención en el 80.° período de sesiones de la Asamblea General , un evento de gran relevancia diplomática en el que se reúnen representantes de los países miembros de la ONU.

La intervención de Orsi está prevista para las 13:45, hora de Uruguay, y será recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres , quien presidirá la apertura del debate. Esta es una oportunidad para que Uruguay comparta su visión sobre los desafíos globales y las políticas internacionales clave.

Posteriormente, a las 18:00, el presidente mantendrá un encuentro bilateral con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , con quien discutirá temas económicos y de cooperación regional.

El miércoles 24, la agenda continuará con la participación de Orsi en la mesa redonda de alto nivel titulada “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, que se celebrará en la sala Trusteeship de la ONU. En este espacio, el presidente uruguayo estará acompañado por sus homólogos de Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; España, Pedro Sánchez; y Colombia, Gustavo Petro. Esta mesa tiene como objetivo abordar la creciente amenaza del extremismo en diversas regiones del mundo y la necesidad de fortalecer los valores democráticos.

Por la tarde, a las 19:00 horas de Uruguay, Orsi participará en el evento “Democracia Siempre”, un homenaje a José Mujica, el expresidente uruguayo reconocido por su lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos. En este evento, también estarán presentes los presidentes Boric, Lula, Sánchez y Petro.

El presidente Orsi regresará a Uruguay el sábado 27, tras una gira de alta significación para las relaciones internacionales del país.