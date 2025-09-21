Dólar
/ Nacional / CRUCE

Alejandro Sánchez criticó a la oposición: "El 2 de marzo ya estaban diciendo que el gobierno no podía cumplir"

"A mí me gustaría más que propongan, y si proponen buenas medidas, el gobierno las va a escuchar", sostuvo Sánchez

21 de septiembre 2025 - 9:37hs
Alejandro Sánchez

Alejandro Sánchez

Foto: Leonardo Carreño

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la oposición y criticó que desde el "día uno" ya estaba diciendo que el gobierno de Yamandú Orsi "no podía cumplir".

Sánchez respondió a los cuestionamientos de varios sectores sobre el Presupuesto y en primer lugar se refirió a las críticas por la asignación de dinero para la educación.

"Es medio apresurado establecer qué es lo que va a pasar en cinco años", dijo en rueda de prensa, y recordó que el Frente Amplio (FA) tiene "antecedentes" de fortalecer los recursos para la educación.

Tras esto, el secretario de Presidencia subrayó varias iniciativas como el "bono escolar" o las 70 mil becas para estudiantes, y aunque aceptó que "no es todo lo que se necesita", mencionó que con este tema no se trata de "discutir de dinero", sino de hablar de la "eficacia" de las políticas públicas para que el "derecho a la educación sea una realidad".

En otro orden, el jerarca fue consultado por los dichos de la oposición que aseguran que el Presupuesto no alcanza para combatir el delito y dijo: "La oposición se ha dedicado a cuestionar desde el día uno. Yo creo que el 2 de marzo ya estaban diciendo que el gobierno no podía cumplir con lo que estaba haciendo".

De acuerdo con Sánchez, lo "cierto" es que desde el gobierno están "trabajando". "El Presupuesto Nacional trae recursos para aumentar el patrullaje, trae recursos para mejorar la tecnología de la Policía, trae recursos para tener justamente este plan que se está discutiendo en estos momentos a partir de un diálogo que estamos generando y que es muy bueno", aseveró.

Luego destacó los recursos asignados al sistema carcelario, donde existe un problema "muy serio" en términos de reincidencia, y también rememoró las acciones llevadas adelante por esta administración con el plan invierno para las personas en situación de calle.

"Son cosas que nosotros estamos haciendo, la oposición hace su trabajo que es criticar, a mí me gustaría más que propongan, y si proponen buenas medidas, el gobierno las va a escuchar", sostuvo.

