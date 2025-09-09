Alejandro Sánchez reconoció que el Estado "es responsable" en caso Morosini, pero el tema de fondo "es un problema de la sociedad"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , habló este martes sobre la idea del Frente Amplio de derogar la ley de tenencia compartida tras el caso Morosini , en el que un hombre secuestró y mató a sus hijos de dos y seis años en Soriano, y opinó que " el machismo es un problema de la sociedad ".

"Es un tema que lo están discutiendo los parlamentarios y lo tienen que discutir los parlamentarios . Nosotros tenemos que fortalecer las políticas de prevención y las de atención a la violencia . Tenemos que proteger más a quien merece ser protegido porque los poderes del Estado (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) claramente no han logrado proteger a quien tiene que proteger", reconoció Sánchez en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.

Por otra parte, opinó que " el machismo es un problema de la sociedad , es un problema cultural que después termina generando estas situaciones de violencia de género".

" Mi abuela me decía algo: 'hay una sola cosa que nunca llega al suelo, la culpa, porque nadie quiere que caiga en su lomo" , metaforizó el jerarca, quien reiteró que "obviamente hay un tema de protección" e insistió en que " el Estado es responsable ", pero aclaró que " en los temas que hacen a la cultura machista y a la violencia que vive la sociedad, hay mucho que tiene que hacer cada uno de nosotros en nuestras casas y en la sociedad para poder combatir este flagelo de la violencia".

Este lunes el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, defendió la ley de tenencia compartida ante la propuesta del Frente Amplio de derogarla tras el caso Morosini. Goñi criticó que algunos opositores intentaran "aprovecharse" de este hecho trágico para promover su derogación, considerándolo irresponsable y sin fundamento legislativo. Aseguró que la ley es beneficiosa para los niños y que no debe derogarse, ya que fomenta la relación de los hijos con ambos padres tras una separación, excepto en casos de violencia.

Goñi también afirmó que la ley no desprotege a los niños, sino todo lo contrario, y que derogarla causaría más daño y violencia. Destacó que la ley ha ayudado a reducir las denuncias falsas, que a menudo generaban más violencia.

Por su parte, el Frente Amplio, a través de los comentarios de Charles Carrera e Inés Cortés, manifestó que la ley debe derogarse debido a sus implicancias en casos de violencia familiar y género, argumentando que en situaciones de abuso hacia la madre, los niños también se ven perjudicados.