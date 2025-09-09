Dólar
Ignacio Ithurralde aclaró para quién fue el beso que tiró después del triunfo de Defensor Sporting sobre Juventud

El entrenador de Defensor Sporting, Ignacio Ithurralde, aclaró la tensa situación que protagonizó el viernes tras el triunfo de su equipo contra Juventud por la sexta fecha del Torneo Clausura

9 de septiembre 2025 - 17:16hs
El insólito cruce entre Ignacio Ithurralde e hinchas de Defensor Sporting 

El entrenador de Defensor Sporting Ignacio Ithurralde aclaró este martes el confuso episodio que protagonizó el viernes al término del partido que su equipo le ganó 1-0 a Juventud en el Franzini por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Eso desató la ira de los hinchas de Defensor Sporting.

El clima entre hinchas y entrenador estuvo caldeado durante el partido y todo terminó de estallar cuando Nicolás Wunsch hizo el gol del triunfo a los 88' de juego.

Antes y después del gol, Ithurralde había intercambiado un par de palabras con algunos hinchas.

Este martes, el entrenador aclaró la situación a Esto es Fútbol que se emite por Carve Deportiva AM1010.

"Se dijo que le tiré un beso a la hinchada y no es así. Estaba mi mujer en de la medio tribuna y cuando terminó el partido le tiré un beso. Como antes del gol y después hubo críticas se lo tomaron personal, pero si sirve para aclararlo bienvenido sea", dijo el DT de los violetas.

