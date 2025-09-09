El entrenador de Defensor Sporting Ignacio Ithurralde aclaró este martes el confuso episodio que protagonizó el viernes al término del partido que su equipo le ganó 1-0 a Juventud en el Franzini por la sexta fecha del Torneo Clausura.
Ignacio Ithurralde aclaró para quién fue el beso que tiró después del triunfo de Defensor Sporting sobre Juventud
El entrenador de Defensor Sporting, Ignacio Ithurralde, aclaró la tensa situación que protagonizó el viernes tras el triunfo de su equipo contra Juventud por la sexta fecha del Torneo Clausura