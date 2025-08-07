La carta de Matías Abaldo a Defensor Sporting tras dejar el club que le "abrió las puertas" en un momento en el que "necesitaba estar cerca y contenido"

Matías Abaldo , quien fue presentado como nuevo jugador de Independiente de Avellaned a , se despidió de Defensor Sporting, el club en el que se formó y al que regresó este año tras su salida de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

A través de sus redes, el extremo publicó una carta dirigida a los violetas.

“Hasta pronto, @defensorsp. Hoy me toca cerrar una etapa muy importante para mí”, dice la nota.

“Volver a Defensor fue mucho más que una decisión deportiva: fue volver a mi casa, a mi gente, a mi país. En un momento en el que necesitaba estar cerca y sentirme contenido, mi club me abrió las puertas y me acompañó como solo el club de origen puede hacerlo”, señaló el juvenil que llegó a los violetas tras dejar Gimnasia pro problemas de salud mental.

“Gracias a todos los que fueron parte: compañeros, cuerpo técnico, funcionarios, dirigentes e hinchas. Me cuidaron, me respaldaron y me hicieron sentir en casa. Compartimos muchos momentos, y me los llevo todos conmigo”, agregó.

Abaldo ya fue presentado en Independiente, donde tendrá su segunda experiencia internacional en uno de los grandes de Argentina.

“Ahora comienza un nuevo desafío, pero este capítulo lo cierro con muchísima gratitud y un orgullo enorme. Nos volveremos a encontrar”, señaló.

Una nueva etapa para Matías Abaldo

El delantero uruguayo Matías Abaldo fue presentado este miércoles en su nuevo club, Independiente de Avellaneda de Argentina, luego de lo que fue su salida a préstamo de Defensor Sporting. El futbolista uruguayo fue recibido por todo el plantel de muy buena forma.

Como informó este martes Referí, se llegó a un acuerdo para que se diera la transferencia a préstamo por US$ 130.000.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya en el Mundial de Argentina de 2023, firmó contrato hasta junio de 2026 con una opción de compra de US$ 2.300.000.

El futuro y el pasado de Matías Abaldo

El 16 de enero, Edgardo Lasalvia, su representante, fue el primero en advertir sobre la situación del jugador en Radio Provincia de Buenos Aires: “Matías está contenido por su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo".

"Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", dijo.

20250331 Matías Abaldo Defensor Sporting Miramar Misiones Torneo Apertura 2025. Foto: @DefensorSP Matías Abaldo Foto: @DefensorSP

El futbolista sufría una profunda depresión y fue contenido por Lasalvia en su propia casa.

Desde allí habló del apoyo y los llamados que recibió, entre otros, de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Este miércoles fue la presentación oficial con Independiente.

Una vez llevada a cabo la misma, fue hasta la práctica de los de Avellaneda y sus compañeros lo recibieron muy bien.