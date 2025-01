La salud mental es algo fundamental en todas las personas y obviamente, los futbolistas no están exentos. En ese contexto, un campeón del mundo con la selección de Uruguay sub 20, está atravesando un momento muy complicado, según comentó su representante.

Preocupación por la salud mental de un campeón el mundo con la selección de Uruguay sub 20: "Que no pase lo mismo que con el Morro", dijo su representante

Y añadió: "Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La Salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".