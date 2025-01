Matías Abaldo habló se su salud mental, de los llamados de apoyo de Luis Suárez y Edinson Cavani y en qué club seguirá ahora su carrera

El representante de Matías Abaldo , Edgardo Lasalvia, habló este domingo a la mañana sobre la difícil situación que vive el futbolista campeón del mundo con la selección de Uruguay sub 20 en 2023 en el Mundial de Argentina, respecto a la salud mental y que ha visto a un psiquiatra.

"Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La Salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", dijo Lasalvia el pasado jueves en Radio Provincia de Buenos Aires para informar como era la situación.

Este domingo en Punto Penal de canal 10, Lasalvia comenzó comparando una situación particular que él mismo vivió, con la actualidad de Matías Abaldo.

"Tuve una adicción a las drogas y no me mentí a mí mismo, supe que podría salir y salí. Matías sabiendo cuál es el problema que tiene, lo transmitió, llamó a Luis Suárez y a Edinson Cavani, pero él tiene que darse cuenta si realmente lo hace feliz el fútbol. Estamos encaminándolo para ver si es positivo el fútbol para él", dijo Lasalvia.

Matías Abaldo habló de la actualidad de su salud mental y de que continuará jugando al fútbol a la brevedad, por lo que rescindirá con Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina, club que se preocupó por su situación mental y que es dueño de su ficha.

"El Chino (Lasalvia) me arropó acá como si fuera mi padre. Es muy posible que continúe mi carrera en Defensor Sporting porque es mi casa y sería lo ideal, ya que es donde me siento mejor", comenzó diciendo Abaldo.

Y añadió: "Quiero agradecer el apoyo de la gente en estas últimas horas por mi situación. Me han escrito miles de personas y eso me conmueve. Para mí es importante porque lo venía pasando mal y saber de ese gran apoyo, me hizo sentir mejor".

Abaldo sostuvo que "si me hubieras visto hace unos días atrás, parecía que todo estaba bien, pero no era así. Me lo guardé para mí y fue lo peor que hice. Por eso después lo hablé con mi familia y con el Chino".

Sobre la situación puntual que vivió, dio algunos detalles. "Sentía presiones y mochilas que no tenía que cargar, algunos problemas personales y extrafamiliares, ese tipo de complicaciones. Me sentía agobiado y por momentos lo podés llevar, pero llega un momento que se complica".

Bromeando con Lasalvia y de jugar un picado en su campo, Abaldo sonrió y sostuvo respecto al estado físico de su representante: "De chico siempre me enseñaron que el gordito va al arco (risas)".

"A esa gente que me apoyó y que no tiene las mismas herramientas que tengo, como el Chino, mi familia y amigos cercanos, que se sigan aferrando a alguien cercano y que saquen todo para afuera que es lo mejor que pueden hacer", indicó.