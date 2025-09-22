"¡Uruguayo, uruguayo!": locura de hinchas argentinos con un fan con la bandera de Uruguay que se metió a la cancha en el partido de Australia contra Los Pumas; mirá el video

El hincha con la bandera de Uruguay que se metió a la cancha en Australia vs Argentina

Un espectador con la bandera de Uruguay que entró a la cancha en el partido Australia vs Argentina , jugado el pasado sábado 13 de setiembre en el Allianz Stadium de Sídney por el Rugby Championship, desató la locura de los hinchas argentinos, según se pudo ver en un video que se viralizó en las redes.

En las imágenes se ve como un joven con la bandera de Uruguay colgada en el cuello se mete a la cancha y esquiva a algunos efectivos de seguridad, hasta que es alcanzado y detenido, mientras sonreía.

Los hinchas argentinos corearon el “¡uruguayo, uruguayo!” al ver la arriesgada maniobra de su hermano rioplatense.

Finalmente, tras ser detenido lo sacaron del campo de juego.

Además, el fan uruguayo recibió un castigo y por dos años no podrá ingresar al Allianz Stadium de Sídney, según informó el portal Pasión por el rugby, donde señalaron que el intrépido espectador se trata de un bloguero.

Asaltó de Argentina a Australia

En el mencionado partido, Los Pumas se tomaron la revancha contra Australia ganando 28-26 en Sídney en la cuarta jornada del Rugby Championship, que tras la victoria 43-10 de Sudáfrica en Nueva Zelanda deja a los cuatro equipos participantes igualados a dos victorias.

Los argentinos, liderados por un estelar Santiago Carreras, autor de 23 puntos, llegaron a tener una ventaja de 28-7, que los australianos recortaron con tres tries jaleados por su público en el Sydney Football Stadium.

Los Pumas vengaron así la dura derrota de hace una semana en Townsville, cuando en los últimos segundos cayeron por 28-24 contra Australia, desperdiciando una ventaja que llegó a ser de 14 puntos.

SYDNEY (Australia), 13/09/2025.- Marcos Kremer of Argentina celebrates with supporters following their win in the Rugby Championship test match between the Australian Wallabies and the Argentina Pumas in Sydney, Australia, 13 September 2025. EFE/EPA/DAN H Hinchas argentinos festejaron con Los Pumas tras el triunfo ante Australia Foto: EFE

Julián Montoya, que disputaba su 112º test, y el 50º encuentro en tanto que capitán argentino, marcó el único try de su equipo, al rebasar al apertura australiano Tane Edmed, que debutaba como titular. Carreras, muy sólido a lo largo del encuentro, resolvió la transformación y siete penalties.

"Australia es un gran equipo y estoy muy orgulloso de cómo peleamos. Hay muchas cosas que mejorar aún, pero también hay que disfrutar la victoria", comentó Montoya.

Los Pumas manejaron bien el factor nervios hasta el final, frente a unos Wallabies que acusaron su indisciplina, concediendo 14 penalties y perdiendo muchos balones.

Los tries tardíos de los australianos le dieron intriga a los últimos compases, pero el tiempo se le quedó corto a los anfitriones.

Argentina puede enorgullecerse de un triunfo fuera de casa, tras perder en cinco de sus seis últimos desplazamientos, tres de ellos consecutivos.

Los All Blacks, humillados en casa

En el otro partido de esa fecha, la vigente campeona mundial Sudáfrica infligió a los All Blacks su mayor derrota como locales, al imponerse en Wellington por 43-10.

Nueva Zelanda, que nunca había perdido por más de 15 puntos como local, encajó seis tries de los Springboks y sólo lograron convertir uno.

La anterior gran derrota de los All Blacks fue también frente a Sudáfrica, 35-7 en Twickenham en 2023, y el resultado de este sábado provocará sin duda interrogantes sobre la evolución del equipo en manos del técnico Scott Robertson.

Especialmente humillante para los neozelandeses fue la segunda parte, cuando encajaron un parcial de 36-0.

"Por supuesto que duele", admitió Robertson. "Sudáfrica jugó increíblemente bien, aprovechó sus oportunidades y felicitaciones para ellos", declaró.

Los Springboks se tomaron la revancha de la derrota por 24-17 hace una semana en Auckland y recuperan, además, el número 1 del ranking de World Rugby.

"Jugamos sin miedo, no queríamos contenernos. Sabíamos lo que necesitábamos hacer y creíamos en nosotros mismos", destacó tras el partido el capitán sudafricano Siya Kolisi.

"Tenemos el derecho de luchar por el Rugby Championship. Está abierto ahora y eso es lo que importa para nosotros", agregó.

Con estos dos resultados y a falta de dos jornadas para el final del torneo que enfrenta a las cuatro grandes potencias del rugby en el hemisferio sur, Australia mantiene el liderato con 11 puntos (gracias a los puntos de bonificación), Sudáfrica y Nueva Zelanda cuentan con 10 unidades y Argentina suma 9.

Los Pumas deberán jugar sus próximos dos partidos contra Sudáfrica; el 27 de setiembre en Durban y el 4 de octubre recibirán como locales a los Springboks en Twickenham, el templo del rugby inglés.

Los All Blacks, por su parte, recibirán a sus vecinos australianos en Auckland y la última jornada visitarán a los Springboks en Perth.

Con base en AFP