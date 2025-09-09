Ambrosio, DT de Los Teros, tras clasificar al Mundial de rugby: "Mucha gente subestimó a Chile"

Los Teros lograron el objetivo de clasificar al Mundial de rugby Australia 2027 tras vencer en la serie ante Los Cóndores de Chile., pero para el entrenador Rodolfo Ambrosio no hay vacaciones. Ya está trabajando en su oficina del Estadio Charrúa, planificando la ventana de noviembre, en la que Uruguay se jugará la chance de mantenerse en el puesto 18 del mundo y con eso en el bombo 3 del sorteo del mundial. Para eso el cuerpo técnico debe planificar los descansos de los jugadores (algunos vienen con muchos minutos) y también negociar con los clubes de Europa para que cedan a sus figuras, con la dificultad extra de las dos semanas en las que viajaron para la eliminatoria.

¿Qué sensación te dejó el partido y la serie? No se vio un festejo desatado, en parte porque se perdió el partido. ¿Cómo lo sentiste vos en lo personal y cómo viste al plantel que sintió la clasificación?

Uruguay era favorito, entonces eso es una presión muy grande. Yo creo que mentalmente, jugamos muy bien en Chile, y me parece que todo el mundo cerró la historia ahí. Dio la sensación de que el equipo jugó el sábado para clasificar y no para ganar el partido. En la cabeza, nadie tenía el hecho de ganar el partido, sino de clasificar.Es un aprendizaje que te deja esto, si Uruguay hubiera tenido que ganar el sábado, lo hubiera ganado. No me cabe la menor duda. Es difícil mantener la cabeza en el partido. De todos modos, si vos mirás la cantidad de jugadores que tiene, Uruguay no deja de ser un milagro, con la cantidad de equipos que tiene. Estamos hablando de 3.000 jugadores de rugby, en Chile tienen 20.000. Creo que es la grandeza que tiene este equipo y el amor propio que tiene, es impresionante. Ellos estaban enfocados en conseguir la clasificación y bueno, el objetivo se cumplió.

¿Cómo viste el manejo de las emociones y la concentración? En el segundo tiempo, con el score a favor, era el momento de sacar la diferencia y sucedió lo contrario.

Creo que arrancamos bien, tuvimos dos dos chances de tries en los primeros cinco minutos. Uno el de Nacho Alvarez que lo agarran en el ingoal y a los cinco minutos hubo un maul que venía entrando y Germán Kessler) se desprendió para hacer el try. Podríamos haber hecho 14 puntos, hubiera sido definitivo.

Por otro lado, no me gusta quejarme del árbitro, pero les permitió que no pudiéramos lanzar el juego. Siempre nos bloqueaban la parte de atrás del line. Muchas entradas de costado. No nos permitían abrir la pelota del maul, como era la idea. Después el partido se enredó.

Yo creo que hubo mucha gente que subestimó a Chile. Chile no es para subestimar. Tienen muy buenos jugadores. Aparte, seguramente Pablo los ha motivado y los ha incentivado al punto justo, ¿verdad? Para que salgan a buscarlo. Chile en el Mundial pasado tuvo que ir a buscar el resultado en Estados Unidos y lo logró ahí. O sea, no sé por qué la gente pensó que iba a ser fácil. Chile iba a dar todo hasta el final, como lo hizo. Entonces después se volvió un partido que hubo que contener y Chile lo da vuelta cuando nos quedamos con 13. Con la primera amarilla de Alonso, Chile en esos 10 minutos hace dos tries y después con la amarilla de Arata y Manu Ardao, nos quedamos con 13. Estábamos 15 y controlábamos el partido..

Me llamó la atención que se fueran con amarilla Santi Arata y Manu Ardao, dos de los líderes del juego. Y la jugada siguiente sale el capitán Manu Leindekar por cambio.

La de Arata no fue ni siquiera penal para ellos. Era penal a favor nuestro, pero terminó para ellos y amarilla para Arata. La de Manu Ardado derrumba el maul y es justa. El ingreso de Nacho Dotti fue para poner a alguien fresco porque Manu Leindekar estaba cansado, había dado todo, había entrado en todos lados, había que meter a alguien fresco. En ese momento pensamos que con Nacho Dotti fresco, por lo menos nos iba a dar un poco más de defensa y lo hizo, porque al final el equipo siguió defendiendo con 13 y no pudieron entrar más. Es muy difícil jugar por dos jugadores menos. En Chile tuvimos tres amarillas y acá volvimos con tres amarillas. Es muy difícil conseguir el resultado. Jugaste 60 minutos de la serie con uno menos.Hubiera sido un milagro terminar ganando el partido.

¿Te preocupó que el equipo no pudiera largar su juego?

No, no lo analizo como preocupante porque este equipo, a la hora de jugar, juega. No es una preocupación para el futuro. Fue un tema puntual, para este partido. Hay que aceptarlo tal como fue. Ojalá cada vez que hagas algo pudieras hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? En la vida es lo mismo. Siempre uno trata de hacer lo mejor, hay veces que sale y hay veces que no sale.

Lo malo es que la derrota cuesta en el ranking. Estabas en una posición cómoda pensando en el sorteo, 16° con un colchón de puntos. No iban a estar pensando en eso en el momento de jugar contra Chile, pero ahora están un poco más presionados pensando en noviembre.

Sí, pero te imaginas que a los jugadores no podés estar hablándoles del Mundial y que en el ranking vamos a perder puntos. Seguramente tendremos que revisar algunas cosas, la parte mental, la cabeza, todo lo que quieras. Pero en ese momento, uno no hacía todas esas cuentas. En ese momento el objetivo era clasificar al Mundial. Y sabemos que Chile ha crecido mucho, tienen muchos jugadores, tienen buenos entrenadores, trabajan bien, tienen una buen obtención en el line, buen scrum.No es un equipo fácil. Y seguramente con una carga extra que ellos tenían para clasificar. En Santiago, Chile estaba seguro de que ganarían. Nunca pensaron que Uruguay podría ganar. Y aquí vinieron a buscarlo, vinieron con todo, dejaron el alma y nosotros dejamos el alma para que no nos lo quitaran.

Hablando de la parte mental, ¿te preocupa lo de saber manejar las situaciones a favor? Por momentos me hizo recordar la final de la Super Rugby Americas, donde Peñarol saca una gran diferencia, parecía un partido liquidado, y empieza a manejar los minutos y el rival empieza a venirse.

Es exactamente como vos decís. O sea, es como que llega un momento en que nosotros estamos adaptándonos a lo que los demás están jugando. Los mismos jugadores me dijeron, tenemos este problema de siempre. Nos adaptamos a lo que los demás están jugando. Jugamos con Francia y jugamos como juega Francia. Jugamos con Paraguay y jugamos como juega Paraguay. Yo creo que la competencia sería la solución a muchas de esas cosas. Tener una competencia mucho más constante y mucho más fuerte. Si te fijas en Argentina, cuando empezó a jugar en el Rugby Championship tenían 60 o 70 puntos por delante de todos los demás equipos. Y con la competencia fueron ganando experiencia. Hubo un momento en que lo perdían, pero los rivales tenían que ganarlo. Y hoy llega un momento en que lo ganan. Es la suma de la experiencia. Experiencia no solo en el juego, sino en la cabeza. Es difícil cuando no competís, podés tener al mejor jugador del mundo, pero si el mejor jugador del mundo no juega, no madura en ambas partes, en técnica y mentalidad.

Pero mirando al futuro, esas posibilidades de expandir la competencia son difíciles. Se van a jugar menos partidos contra los Tier 1, es difícil conseguir competencia para el segundo semestre…, no se ve un panorama donde la competencia crezca, al contrario, debemos tratar de asegurar la poca competencia que hay hoy.

Sí. Para mí es una lástima, porque en lugar de ser un deporte global donde el crecimiento es para todos, el crecimiento es para algunos. Al final, el rugby no va a terminar involucrando al mundo, porque para involucrar al mundo tenés que hacer más o menos como hizo el fútbol. En Sudamérica, era fácil saber quién se clasificaba hace 40 años a un Mundial. Siempre eran los mismos. Pero el fútbol fue incorporando naciones, competencia. Y hoy todos compiten para jugar y todos pueden clasificar. El rugby está hecho para 10 o 12. Yo no tengo ningún tipo de influencia, ni creo que Uruguay tenga ningún tipo de influencia para que eso no suceda. Hay una Liga Mundial donde seguirán creciendo más, así que si esos equipos que nos llevan una ventaja hoy, después del Mundial duplicarán la ventaja. No hay duda de que seguirán creciendo y compitiendo. Además del crecimiento y la competencia, no se trata solo del juego, sino también de la obtención de recursos. Si tenés la posibilidad de jugar con All Black, vendés más entradas, vendés más publicidad, vendés más de todo. Y si vas a jugar contra equipos de un nivel inferior, nadie va al estadio, a nadie le interesa. Pero no es algo que yo pueda manejar.

¿Cómo viste el scrum? Fue un punto muy preocupante en el partido de ida. Fue muy cuestionado el rendimiento de Mateo Sanguinetti. Y realmente Mateo dio vuelta el partido en el scrum. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo hablaron en la semana?

Estuvimos analizando mucho el scrum. En Santiago, el mayor problema que tuvimos con el scrum fue que el scrum no retrocedía, caía. Y bueno, Mateo fue cargado con todos los penales. Sinceramente, los penales que nos cobraron por los scrums que cayeron en Santiago, no todos eran de Mateo. Pero bueno, Chipi (Figallo) tomó decisiones, estuvieron trabajando toda la semana para corregir ese problema postural. Y logró corregirlo, y Mateo lo hizo bien. Creo que nos volvimos dominadores en el scrum.

Habíamos propuesto dos cosas para la vuelta. Una era mejorar el scrum y la otra era la disciplina. En Chile tuvimos 16 penales, acá volvimos a hacer 16 penales, y volvimos a tener tres tarjetas amarillas. Ese fue el punto débil que no pudimos corregir.

¿Qué fue específicamente lo que trabajaron en cuanto a postura y en cuanto a técnica en la semana?

Ellos entraban a buscar al hooker. Tratamos de mejorar la entrada, algunas cosas que Mateo sabe. No fue difícil porque Mateo las conoce. Es un jugador que tiene mucha experiencia. Pero en un momento de la presión del juego, lo perdés y no te das cuenta. Cuando te das cuenta, tenés uno, dos, tres penales y todo el mundo corre contra vos y no sabés cómo reaccionar. Lo trabajó durante la semana y pudo dominarlo. Ese era el objetivo y el objetivo se cumplió.

Y en la disciplina, ¿por qué tantos penales?

Aquí en nuestro rugby el breakdown tiene un gran problema que tratamos de trabajar: se cometen muchas infracciones. Si vas analizar un ruck de cualquier equipo sudamericano, siempre hay penales de los dos equipos. Depende de dónde lo cobren. Hay muchos rucks que te penalizan y los otros te están entrando por un costado. Tenemos que resolverlo, tenemos que jugar más de pie,vamos mucho al piso.Apoyamos la mano en el piso, no nos sostenemos. Y cuando te toca, te cobran, y seguís sin rolar, sin salir, apoyando las manos. Y el árbitro en algún momento dice, bueno, te cobré 3 o 4, chau, salí. No es intencional, pero es algo que podrías evitar.

Ya están planificando noviembre.

Sí, esa ventana era para el clasificado, así que hasta el sábado a las 5 de la tarde, no era para nadie. Lisboa con Portugal, All Blacks XV en Montpellier el 15 y luego el último partido es el 22 de noviembre en Bucarest contra Rumania. Es una ventana difícil porque hay dos partidos que sumarán puntos al ranking y eso es lo que nos puede mantener en el bombo tres, que son con Portugal y Rumania. El problema es que los jugadores de clubes europeos en esas fechas están compitiendo. Va a ser la pelea de siempre. Tenemos que saber eso y tener claro qué hacer con los jugadores que se quedan aquí. Hay jugadores que están muy cargados de minutos. Lo estábamos viendo hoy, sumando los minutos que tiene Peñarol, la ventana de Julio y la clasificación a la Copa del Mundo, hay jugadores como Aliaga, Civetta, Diana, que tienen muchos minutos. Están muy cargados, van a tener que tomar un descanso, posiblemente un poco más largo que otros jugadores que jugaron mucho menos.

Así que te imaginas algunos jugadores con un largo descanso, quizás jugando un poco con los clubes, pero algunos volviendo a los clubes para mantenerse activos.

Y también hay jugadores que han jugado el pasado fin de semana lesionados. Jugadores como Sanguinetti, Arcos Pérez, Tite Echeverry,

¿Qué fue lo de Tite?

Tite tiene el hombro lesionado, una hematoma. Ha estado trabajando en ello durante un mes y medio.

Fue el hombro la razón de no jugar contra Paraguay más que el descanso.

Ha estado acumulando lesiones que empezaron a principios de año. Los chicos siguieron adelante y luego jugaron la ventana. Hay gente que tiene muchos minutos. Nacho Álvarez también se lesionó el tobillo. Hay que ver ahora cuándo puede volver a caminar, cuándo puede volver a correr. Hay que ver uno por uno.

Es diferente para el europeo, que terminó en mayo, descansó en junio, jugó en julio, descansó en agosto, septiembre, ahora su campeonato comienza. Tenemos un equipo que ha estado entrenando desde el 10 de enero, cuando empezó a entrenar para la Superliga. Los chicos han estado cargando durante 8 o 9 meses. Y si las cargas no están bien reguladas podemos terminar con más lesiones.

Decías que Uruguay es un milagro. Pero también es el cuarto Mundial seguido, y todos esperábamos con cada Mundial una ola de popularización del rugby que no llegó. También hay una realidad de que ha costado mucho invertir en una academia cuando tenés un plan de alto rendimiento que te lleva mucho dinero y las fuentes de financiación se están reduciendo por todas partes. ¿Cuánto te preocupa eso? ¿Cómo se puede hacer para crecer la base y que eso llegue a la cima?

Es muy difícil, yo no puedo tener la solución cuando hay gente aquí que ha estado buscando la solución durante 30 años. Hay uruguayos hipercalificados que saben cómo hacer esto y no han encontrado una solución. Es muy difícil. Creo que tenemos que trabajar exclusivamente en la calidad. La cantidad no va a suceder, no va a existir. Tenemos que ir a la calidad. Desafortunadamente, es mucho más fácil en Argentina, que tiene 20.000 jugadores menores de 19. De esos tenes que elegir 15. Aquí hay 500 jugadores menores de 19 en todo Uruguay. O sea, tenés que hacer un buen plan para trabajar en la calidad individual. Y para eso tenés que empezar antes. Junto con los clubes, dándose una mano. Hay países que lo están haciendo. Argentina empieza a una edad muy temprana, porque es la única forma de hacerlo.

¿Y cómo motivás a los clubes para eso? Porque algunos clubes te dicen, ¿qué motivación tengo yo para formar a ese jugador si a los 17 se va a ir a un sistema de alto rendimiento y ya no lo voy a ver más y lo voy a perder prácticamente

Creo que tenés que trabajar juntos. No tenés que dejar que los clubes sean los que formen solos. Tenés que apoyar para que suceda. No es un trabajo para los clubes por un lado y cuando lo forman, lo sacás. No puedo hablar de la experiencia de los clubes uruguayos, pero en general, en el club del que vengo, un jugador lo consideramos un hijo. Y nosotros queremos lo mejor para un hijo. Si el jugador, al día siguiente, tiene la oportunidad de jugar en Los Pumas, es lo mejor que nos puede pasar, aunque se lo lleven. Y en el club pondremos otro. Hacer que un jugador sea lo suficientemente bueno para jugar solo a nivel de club, no sé si es lo correcto. Pero no quiero criticar a los que piensan de esa manera. Solo estoy diciendo, si preparás a un jugador para que sea el mejor, bueno, ese jugador tiene que jugar al mejor nivel que pueda.

¿En qué tenés que trabajar más de ahora hasta octubre de 2027? En el juego, ¿qué es lo que más te preocupa?

El crecimiento físico es fundamental. Desde el crecimiento físico uno puede trabajar en cualquier cosa, puede trabajar mejor en una habilidad, en formaciones fijas. Necesitamos un crecimiento físico importante. Si te toca a Sudáfrica en el grupo, físicamente te muele a pedazos, y el próximo sábado vas a jugar el partido más fácil y estás muerto. O sea, el crecimiento físico es importante. Por ejemplo, el crecimiento físico de Chile ha sido muy grande. El fin de semana que se jugó en Santiago, los jugadores uruguayos jugaron muy bien, fue un partido tremendo, a lo que hay que sumarle los viajes de ida y vuelta. Y físicamente todo eso lo sentís la semana siguiente.