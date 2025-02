"Una cosa es ser un soñador y otra ser un tonto": la nueva realidad del rugby mundial según Sebastián Piñeyrúa, y las ideas para arreglarlo

Creo que la única salida que va a tener nuestra región es el Super Rugby Américas. No visualizo absolutamente nada diferente que pueda ayudar a las uniones a crecer. De hecho estoy seguro que vamos a terminar teniendo 8 o 10 franquicias en un plazo no muy largo, de dos o tres años, o cuatro. Yo creo que así como entró Tucumán este año, se le va a prender el bichito a Rosario, al litoral.

¿Por qué no entró este año?

Es una cuestión de costos. Hay un momento en el que el entusiasmo, las ganas de estar, de pertenecer, termina resolviendo los costos. Ocurrió mucho más rápido de lo que pensábamos que el Super Rugby América alimentara a Los Pumas. Hoy cinco o seis jugadores de Super Rugby América llegaron a los Pumas.

Pero además, creo que cada vez se hace más difícil ir a Europa. Pero no solamente que te contraten. Se hace más difícil que el jugador le cierre el proyecto de ir a jugar a Europa. Porque en un mundo tan global, tan dinámico, con tanta comunicación, con tanta información, los mismos chicos se van enterando de lo que les ocurre a los que se fueron: qué lograron, qué no, si lograron estabilizarse, si lograron hacer plata, si volvieron con una mano atrás de la otra después de estar 5 o 6 años, qué tan bien pasaron, qué cosas se perdieron acá. Esa comparación cada vez es más dura porque son poquitos los que logran realmente cosas muy diferentes. Hoy a muchos chicos les decís: ‘te vas a ir a Europa, vas a firmar un contrato en Toulouse’ y te dice: ¿cuánto me van a pagar? ¿cuánto tiempo? ¿jugaré? Hoy algunos volvieron y no terminaron de estudiar, les está costando insertarse laboralmente. Antes pasaba eso con el que iba a jugar a España. Pero hoy ya te pasa con la gente que juega en Francia. Gente que jugó en el primer nivel. Y de repente hoy tienen 40, 45 años y no tienen su vida solucionada. Todo eso va a retener jugadores. Yo visualizo que ese modelo que nosotros tenemos de Super Rugby Américas, jugando cerca de tu casa, no desvinculándote 100% de tus estudios, de tus raíces, de estar en contacto con tu gente, de poder tener un negocio part time, de poder ir invirtiendo en algo que te pueda quedar para el futuro, me parece que cada vez le cierra más a la gente.

¿Lo que está faltando es el nivel deportivo?

Hoy te diría que solamente en Argentina y en algún caso muy, muy puntual en Uruguay, todavía hay una percepción en algunos jugadores de que están jugando afuera y eso los mejora para sus seleccionados. En Uruguay puedan razonar de esa manera hoy, sin temor a equivocarme, Arata y Leindekar. Todos los demás ya no tienen muy claro si están jugando a un nivel mejor que Peñarol.

En Argentina, salvo los que están en muy buenos proyectos, en muy buenos clubes en el Top 14, y jugando, la gran mayoría tiene muchas dudas. Porque han visto chicos que vinieron del Super Rugby y de repente le han sacado el puesto y no es la primera vez que escuchamos a Felipe Contepomi decir ‘vino muy bien fulano, vino muy bien mengano’, y lo usa. Entonces, yo creo que es un torneo que cada vez está mejorando más, le tenemos que sacar la vuelta económica.

Viabilidad por un lado, pero sueldo de los jugadores que lo justifiquen.

Pero tampoco lo tenemos que confundir, porque si sacás el top 14, ¿quién le encontró la vuelta económica a los otros torneos? ¿O vos te creés que los que van a ProD2, salvo algún proyecto muy puntual, o los que van a la MLR, ganan mucho? No es que estemos mucho más lejos que lo que están otras ligas, todos le estamos buscando la vuelta económica, no solamente el Super Rugby Américas. Pero hoy en día depende mucho de lo que traiga World Rugby, de las uniones en sí mismas, o dependes algo de la televisión.

¿Cómo está el tema de los inversores privados de cada uno de los equipos?

No es fácil, porque yo creo que acá viene uno de los grandes problemas que tiene el rugby, que está bueno hablar, porque no se habla tanto. Con Agustín (Pichot) lo hemos hablado mucho, queremos que entre en consideración de más personas. Hoy al rugby le pasa algo increíble. El costo más grande que tiene, que son los jugadores, no se está monetizando. Los recursos humanos no terminan siendo un activo.

¿En qué sentido?

No existe el pase, la transferencia, como en el fútbol. Tú en el fútbol invertís en un chico, en comprar un jugador, o en comprar una ficha, para potenciarlo, y darle competencia para el día de mañana armar tu negocio. Pasás a tener un costo y un activo, y estás permanentemente en tu cabeza haciendo ese balance. Al final del día el éxito económico de los equipos de fútbol pasa por cómo manejan esos costos y esos activos. Los clubes que logran controlar sus costos y que logran ir sacando talentos y jugadores, y vendiéndolos, o potenciando jugadores con competencias, a cambio de un pase o con una opción de compra o con lo que sea. Hay una ecuación que siempre está. En el rugby nada, cero. Es un costo hundido, cada vez más grande, cada vez más pesado, que no se monetiza. Si vos sos inversor, yo vengo a plantearte un negocio, vos me escuchas 10, 15 minutos y preguntas donde van a estar tus mayores costos y va a ser toda plata tirada a la basura. Resulta que no vas a poder monetizar y que no vas a poder transformar en un activo. Empezás a preguntar: ¿y dónde está el negocio?

Terminás quedando solo con empresarios mecenas que lo ponen por pasión y porque quieren sacarse el gusto como le pasa al básquet.

Entonces tenés que empezar a conseguir gente que compite por otra cosa, lo más común por lo que compite ese tipo de gente es por el ego. Compiten por decir yo tengo el mejor equipo, yo soy el campeón. Es casi como una lucha entre gente millonaria, como puede ser el top 14. Compiten para ver quién es el mejor, pero en definitiva son todos millonarios que lo que quieren lo que alimentan en su ego.

¿Cómo cambiás eso?

Es una discusión que tenemos que dar, si no la damos el deporte no va a crecer.

¿Y ves terreno para que alguien agarre esa idea? Porque con lo conservador que es el rugby lo veo a años luz.

¿Qué es lo primero que te van a decir los conservadores? Uy, si viene uno con 200 millones, que para gente multimillonaria no es imposible, y te contrata a los mejores 500 jugadores, arma 10 equipos, se adueña de una liga, y todos juegan para él. Veamos cómo ponemos reglas, pero no es cerrarse a que no ocurra, porque si no no vamos a tener salida. No importa que sea redituable o que no sea redituable. Lo que importa es la ilusión y la esperanza, si querés, o el desafío de poder lograrlo. Pero acá ya no hay desafío.

¿No hay desafío en qué sentido?

Porque no hay sistema. Cuando la gente cría caballos de carrera invierte en la comida del potrillo, en el mejor entrenamiento. Las posibilidades que el tipo lo pueda vender a Dubai tienden a cero, son casi nulas. Pero el tipo tiene una ilusión de que lo puede llegar a lograr. Acá no está el sistema. No sé si va a funcionarle a todo el mundo. Por ahí no y por ahí para algunas uniones no les va a cambiar nada y van a seguir perdiendo plata, no van a vender un jugador.

¿Lo plantearon en algún lado?

Se ha planteado, pero tenemos que conseguir adeptos. Porque si no, para el rugby va a ser muy difícil conseguir fuentes de financiación ¿Porque cuáles van a ser las fuentes?

¿Derechos de televisión?

¿Cuánto van a costar? ¿Y quiénes van a ser las estrellas? Si yo te digo, ¿quiénes son las 100 estrellas del fútbol? ¿por qué las califican? Por la plata que ganan. Sacá Dupont, ¿quién sabe quiénes son los otros 20 mejores jugadores del rugby? ¿Quién puede saber? ¿Los entrenadores, algún fanático, algún periodista especializado? ¿Del público en general que quién puede saber?

Yo lo quiero como en el fútbol, que hay derechos federativos, un pase, una transferencia o lo que sea. Ves a un tipo con una camiseta hoy y capaz que en dos años ganando más plata con otra camiseta. Ves a agentes que tienen jugadores, que los colocan, que les consiguen sueldo, que les ganan más dinero. Hoy a Santiago Arata lo cambiás de equipo y la Unión no recibe el 5%, el 10%. No, no hay formalmente una estructura de pases.

Es difícil, pero tiene una chance, porque lo que hay no funciona. Hoy World Rugby ya no tiene plata. Necesitás generar comercio. Es una palabra dura porque estás hablando de personas, pero si existe un comercio desde la época del trueque, si no hay una escala de valor, ¿cómo haces para generar un negocio?

¿Y qué te dicen cuando planteas esto en las altas esferas?

No sé, obviamente, son conservadores, son reticentes. Algunos empiezan a abrir los ojos, otros más, otros menos.. Se van golpeando la realidad, se van cayendo los modelos y cuando se van cayendo los modelos, tenés más posibilidades. Por ejemplo, la URU, en desarrollar a Arata, habrá invertido X plata. En Santiago Álvarez habrá invertido X plata. ¿Cuál es más redituable para la Unión? ¿Cuál inversión es más redituable? ¿Cómo la medís? Ninguno de los dos tiene valor económico para la Unión. Si me decís hoy, te diría capaz que tiene más valor Álvarez porque lo usamos más. Juega más partidos con nosotros. Y por ahí viene otro y te dice, ‘no, a Arata lo tenés en el Mundial, es como donde más te ven’. Si a la Unión le pagaran por el pase de Arata sería distinto.

Pero también va a venir Old Christians o PSG y te van a reclamar por derecho de formación.

Sí, y eso en el fútbol existe, y hay para todos. No es el problema. Cuando Peñalol compra un jugador que empezó en Cerro, recibe Cerro. Capaz que corre el riesgo Peñarol, si lo compra antes. Capaz que si mañana el Christian quiere ganar mucho más plata el día que citamos a la selección a un jugador dice bueno, yo le pago el sueldo, como hacen los clubes de fútbol. ¿Hoy porque lo haría? No tiene ningún estímulo. Ahora está toda la discusión regla 9 de liberación de jugadores. Vos sos el presidente del Castres. ¿Para qué querés que los jugadores jueguen en la selección? ¿Qué valor te dan a vos? Si no lo vas a vender. Si Liverpool le presta a Uruguay a Darwin Núñez y el tipo hace tres goles en la selección y ni que hablar si sale campeón de la Copa América, se está beneficiando porque el jugador sube su valor.

Permitime ser escéptico en que tengan éxito con eso.

Es muy difícil. Pero es que no hay muchas otras salidas.

Todas las últimas decisiones de World Rugby van por el lado de cortar. ¿Cómo se revierte?

Yo tengo una pregunta para vos. ¿Por qué se bajó el mundial de seven? Sin duda que debe ser porque los Juegos Olímpicos, pero además porque nadie sabe quién es el campeón de ese año.

Sí, compite contra seis eventos al año, lo cual no tiene mucho sentido, pero era el único donde tenía 24 equipos y ahora por lo que escuché se va a achicar a menos de 12, y con el Trophy está pasando lo mismo

El mundial M20 championship lo jugaban los mejores 12. El Trophy, ¿lo jugaban los siguientes 8? No. ¿Por qué se queda afuera el segundo de Europa? ¿Vos crees que Chile es peor que Hong Kong? ¿O que España o Portugal que han quedado afuera son peores que Zimbabue? Es un mundial político, entonces no tiene sentido, porque tiene una cuota. Se hizo para que cada región tuviera su propio representante. Entonces, no terminó funcionando, porque las regiones van creciendo diferente, como en el último mundial, en el que hubo cinco o seis partidos de 100 puntos.

Con los dos cortes estoy de acuerdo. O mejor dicho: no es que esté de acuerdo, pero los entiendo. Pero también digo, ¿cómo vas a tener un mundial de mayores de 24 países y tener un mundial M20 de 12 o de 16? El pathway de los otros 8 de Mundial, ¿dónde está?

Claro, pero entonces el camino no era agrandar de 12 a 16.

Estoy de acuerdo. Lo que había que haber hecho es un mundial A y un mundial B en donde estén los 24 mejores países. 12 y 12. Sí. Y capaz que participen los que clasificaron al Mundial de mayores. ¿Por qué? Por el pathway.

Capaz que hay que hacer un segundo nivel donde haya 10 países más y en algún momento ver si hay alguno que se desarrolló lo suficiente como para que los de arriba le den una chance. Se necesita fomentar los ascensos y los descensos, pero dentro de reglas claras. ¿De qué te sirve que un país sea número 15 en el mundo en el M20 y número 50 mayores? ¿Esos chicos qué van a hacer? Entonces, tenés que armar cosas con coherencia. Y no es que esté en contra de que vaya un Zimbabue de turno al Mundial juvenil. Pero si en mayores no van a ningún lado, no se desarrollan. Por eso yo me peleo por la situación del Mundial con los cupos, porque en Sudamérica tenemos rugby profesional, Super Rugby Américas, tenemos competencia en menores de 20, sudamericano, rugby de clubes, tenemos todo el paquete, toda la escalera. ¿Cómo puede ser que no tengamos más cupos? ¿De qué te sirve que le des un cupo a alguien que no tiene nada?

Bueno, la mayor polémica está con Asia, teniendo uno, pero era parte de los que están con ustedes en alianza.

Pero vos le das cuatro cupos directos a Europa y un quinto cupo al repechaje. Entonces el campeonato europeo, ¿para qué sirve? España juega el primer partido y se acabó, le gana a Holanda y clasifica al mundial. Pero no es el problema de España. ¿Por qué se le da tan fácil a ellos, o a Portugal o Rumania, y tan difícil a nosotros?

Y después: ¿vas a hacer un mundial en Estados Unidos? ¿Para qué?

¿Se están empezando a arrepentir?

Dicen: queremos conquistar al público americano porque ahí está la plata. ¿Lo vas a conquistar con un Mundial? ¿A qué deporte le vas a ganar? ¿A qué deporte le vas a robar la atención para entrar ahí? Los gringos, todos los deportes que generan pasión es porque tienen un denominador común. Son los mejores del mundo. Decime un deporte que genere pasión en Estados Unidos donde no sean los mejores del mundo. No hay.

¿Y cómo salen de eso? ¿Hay chance de que se den cuenta y que el Mundial se lo saquen a Estados Unidos?

No creo. Lo que sí creo es que no van a generar nada. Y esa plata extra que no genere se va a pagar acá en Super Rugby Américas, en mundiales juveniles. Porque además va a ser un mundial carísimo. Todo el mundo sabe que todo lo que hagas en Estados Unidos sale carísimo.

Entonces, si a todo el problema que tenemos ahora, le agregamos que la gallina de los huevos de oro no va a dar huevos, después de 2031 hay que bajar la cortina.

Pero aparte no es solamente que te de o que no te de huevos de oro. ¿Quién va a ir a Estados Unidos? Vos imaginate que le encuentren la vuelta y comercialmente deje dinero, va a ser un mundial que no va a dejar otra cosa que ingresos.

Si me pongo en el abogado del diablo entonces el mundial hay que hacerlo hacerlo en Francia, Inglaterra, Australia o Sudáfrica.

¿Tenés alguna duda? No puede salir de esos cuatro. Si querés en Nueva Zelanda también, pero no sé si tiene mercado, o en Japón.

Es una realidad. Pero no hay que verlo como algo malo. El fútbol es un deporte global, totalmente universal. ¿En cuántos países se puede hacer un mundial? Muchos dirán: ‘así no van a desarrollar nunca el rugby’. Pero más desarrollado que el fútbol imposible. No tiene nada que ver el desarrollo con dónde hacer un Mundial. Por eso hay que ser muy inteligente en la toma de decisiones. Parte del problema es que necesitamos tener 20 equipos lo más parejos posibles. Si te doy la varita mágica, podes tomar la decisión que se te ocurra, la que quieras. ¿Qué harías?

Primero exponer a los jugadores de equipo más chicos a la mayor competencia posible, al mayor nivel posible.

Yo si me dan ese poder, voy en la misma línea. Me junto con el Top 14 de Francia, con la Premiership, y le digo: ‘muchachos, a partir de ahora los 20 mejores de Uruguay, los 20 de Argentina, Portugal, Chile, estos 400 jugadores, tienen que jugar en primera y segunda, en Top 14, ProD2, Premiership y, URC. De este pool de 2000 jugadores que están jugando hoy acá, 400 tienen que ser de estas 20 nacionalidades, los otros 1600 que sean todos franceses, ingleses, lo que quieras.

Pero te van a decir que esos jugadores no están expuestos. Yo no voy a ceder eso porque me baja el nivel del torneo.

Le estás poniendo a todos los jugadores mundialistas, supuestamente, Si querés hacer lo más parejo posible tu gran evento, debería hacerse. Mientras no tengas las cantidades de ligas suficientes como para armar el manejo que hoy arma el fútbol, vos tenés que agarrar las 2 o 3 ligas que hay y tenés que tratar de que por lo menos de los 400 que van a ir al mundial, 300 jueguen en esa liga.

Sí, pero también el dueño de Racing te va a decir, ¿a mí qué me interesa que el rugby sea parejo? Yo quiero que mi equipo gane.

¿Porque para quién está laburando? Ahora, si mañana los jugadores tienen valor, y se genera un mercado y el tipo está invirtiendo?

Te cambio de tema: ¿Habrá Nations Cup?

Pasará por saber si van a querer aceptar el fracaso, o van a armar algo que no va a tener futuro. Es incoherente que la haya y sería imposible que se pongan de acuerdo. Por ahí, para no hacer peores fracasos, la terminan haciendo. Pero no tiene sustento, no va a tener futuro.

¿Por qué?

Es muy sencillo. Si tú querés que tenga éxito futuro, se tiene que vender en conjunto. O sea, los equipos no van a poder vender por separado (los derechos de tv). Si tu querés que la Liga sea pareja, igualitaria, competitiva, lo que sea, la distribución ¿como tiene que ser? Pareja. Pero hoy por hoy, la distribución de los ingresos del rugby está concentrada en Inglaterra y en Francia, quizás en un 60%. ¿Qué quiere decir? De todo el dinero que genera el rugby, Francia se queda con el 30, 35, e Inglaterra se queda con el 30, 35. Ahora van a pasar a quedarse con una parte entre doce. Si vos sos el francés y sos el inglés, ¿por qué te vas a quedar con una doceava aparte si hoy te estás quedando con un tercio?

¿Y por qué no lo bloquearon ellos?

Alguien les hizo creer que lo que iban a recibir como esa doceava parte iba a ser parecida al tercio, hoy se dan cuenta que no es así. Dijeron que los árabes ponían mil millones, creo que era en 8 años. 120 millones por año. Si lo dividen entre 12, a Argentina le tocan 10, a Fiji también. Ellos tiran cohetes. Pero no se van a poder poner de acuerdo. Entonces, capaz que para que salga dicen: está bien, a Japón le damos 2 pesos, a Fiji le damos 1,50, a Liga B le damos el 1% de lo que juntemos, y que se arreglen, y empiezan a hacer esas divisiones en donde no se reparten diferentes. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ocurre hoy en el fútbol. Habrá 3, 4, 5 grandes equipos en esa liga que van a hacer siempre los mismos, que cada vez van a estar más lejos y se va a destruir todo

Con ese panorama, ¿la liga B arrancará?

Para mí no tiene chance. Si hoy jugamos con Tonga, Samoa, Georgia, Estados Unidos, ¿qué atractivo comercial puede generar para nosotros?

El año pasado no se llenó el Charrúa contra Escocia y contra Francia…

Por eso, ¿cuánta gente puede ir al Charrúa a ver un Uruguay-Tonga? ¿Qué tan divertido puede ser para un Arata o un Leindekar venir a jugar con Samoa o Tonga, con todo el respeto del mundo? ¿Quién lo paga? World Rugby acaba de decir que no hay plata para el Trophy, y la Nations B tiene tres veces más costos. ¿Qué atractivo puede tener para la televisión? Juegan Inglaterra-Nueva Zelanda, Gales-Argentina, Japón-Sudáfrica. ¿Quién va a ver Uruguay-Rumania? Lo que está pasando hoy en el rugby, es que no están pensando. Vas al plan estratégico de World Rugby: te están diciendo que quieren invertir en que haya más jugadores, ampliar mercados, pero no va de la mano con las medidas que toman. Vos sos Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue: te acaban de decir que no hay Trophy. ¿Para qué vas a hacer una academia?

Por lo pronto Uruguay la achicó, no tiene seleccionado juvenil funcionando.

¿Por qué? Una cosa es ser un soñador e ir para adelante, otra cosa es ser un tonto. ¿Qué le vas a decir a un chico de 18 años? ¿Entrenen en el Centro de Alto Rendimiento para ver si en el 2026 estamos en el mundial? En su lugar agarro 10, 15, 20 por generación. Y nosotros porque somos unos privilegiados, que vamos a hacer algo, porque tenemos a Argentina al lado, súper organizado, con campeonato Argentino de Menores de 18. Por algo somos una región totalmente diferente a la demás. Vamos a una academia de alto rendimiento. 40-50 chicos entre 16 y 20 años.. Nos vamos a focalizar en el alto rendimiento. Los demás chicos van a jugar en los clubes. Si juegan bien, los llamamos.

Hoy sabemos que posiblemente vamos a tener un Mundial en el 2026, un Mundial A en el que suben a 16 equipos. Y por lo que he escuchado, los cuatro que salieron en el último Trophy son los que suben. O sea, Japón, Estados Unidos, Uruguay y Fiji, que no bajaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar un grupito de 22, 23, 24 chicos, no más, que tengan hoy 18 y 19 años, para que el año que viene sean sub 20. Y eso va a ser el 50% de nuestra academia, el otro 50% van a ser los que tengan 16 y 17, que van a jugar el Argentino. Capaz el crack de 16 le saca el puesto a otro y es el número 23, 24, 25 en el mundial juvenil y termina yendo a tres mundiales, No tiene mucho sentido otra cosa. Y después puede aparecer alguno en los clubes. Entonces con 45, 50 chicos en la academia, armás el ciclo.

La ventana de julio será Pumas en Argentina y eliminatorias, ¿o hay algo más?

Estamos viendo si podemos jugar un partido más con Canadá en julio acá. El plan es hacer un partido el 12 de julio, otro el 19 con Pumas, que para nosotros es muy importante, porque venimos de un fracaso grande y tenemos que revertir eso. Ahí el equipo quedaría pronto y después Paraguay que es eliminatoria, y luego la definición en setiembre

La Pacífic termina el segundo fin de semana de setiembre, entonces la idea de World Rugby es que el tercer fin de semana el último clasificado viaje para acá y juegue con el perdedor de la final del Sidamericano, Nosotros vamos a jugar la final, ida y vuelta en las dos primeras semanas de setiembre.

¿Y noviembre hay algo pensado o también está en el aire?

En noviembre hay una ventana, para el equipo que gane la clasificación. Van a armar algo similar a lo que fue la última.

¿Como ves los objetivos de Peñarol este año?

Peñarol hizo un objetivo grande este año. Estamos convencidos que para poder ganarle a Chile en las eliminatorias necesitamos tener un buen año de Super Rugby Américas. Es muy importante cómo le vaya en el Super Rugby Américas.

Después vamos a hacer algunos cambios en la unión, en alto rendimiento, en la conducción de la Unión.

¿En qué?

Vamos a tratar de ir a una academia con algunos exTeros, Ivo está liderando Peñarol, Ambrosio, que va a estar liderado en Uruguay, Puig está liderando el Seven. La idea que Guzmán Barreiro sea el entrenador de la M20, que se focalice ahí. Estamos yendo a un formato en donde cada uno tenga una responsabilidad, más allá de que después hay estructuras como son la parte médica o la física que coordinan todo el programa. Estamos yendo mucho a la responsabilidad individual y al liderazgo individual en cada uno de los bloques que tenemos.

¿Guzmán Barreiro no se mantiene como director de alto rendimiento?

No, va a ser el entrenador de la M20.

¿No habrá una figura centralizadora que marque el rumbo del juego?

El área médica va a estar centralizada, con Marcelo Santurio, Santiago Ramírez. Y Federico Izeta como coordinador de la parte física.

¿Por qué el cambio? En algún momento el concepto era ‘bajemos una sola línea a todos con una figura central, que supervise todo’.

Porque creemos que hoy por hoy nosotros necesitamos el éxito de los planteles. Por supuesto que todo tiene que ir en función del seleccionado, pero tienen que tener un camino propio. Nosotros necesitamos que el Seven, por ejemplo, trabaje para los Teros, pero también necesitamos que trate de permanecer en el circuito, porque si no nos quedamos en una pata.

No te podés dar el lujo de perder 20 jugadores en el Seven.

Exacto. Si mañana nosotros decimos ‘el Seven es un desarrollo para los Teros’ y por eso le sacamos el foco, nos vamos a quedar sin competencia. Si nosotros hacemos lo mismo con Peñarol, nos vamos a quedar con un equipo débil y eso va a hacer que no crezcan Los Teros y que tengamos más riesgo de clasificar al Mundial. Entonces se cambiaron algunas decisiones. Traemos a Peñarol a algunos jugadores de afuera porque creemos que a los chicos les tenemos que dar el mensaje de que tienen que competir para ser titulares en Peñarol. No es solamente que estemos pensando en desarrollar para el día de mañana.

En algunos puestos el año pasado no había directamente competencia.

No había competencia porque nosotros decíamos, por ejemplo: tenemos a Sanguinetti en Los Teros, ¿quién es el de la m20? Entonces lo poníamos para desarrollarlo. ¿Qué pasaba? Sanguinetti se floreaba, no mejoraba lo suficiente, porque la competencia que tenía era muy débil, porque estaba en formación.

El achique de la academia ¿no complica ese objetivo también? ¿A la larga no se corre el riesgo de tener menos opciones en 3, 4 años?

Tenemos que manejarlo bien. Yo creo que donde más nos complica es en la primera línea, por eso hay un programa específico para primeras líneas. Porque entendemos que necesitan un proceso diferente. Yo creo que en otros puestos, si nosotros hacemos muy bien el trabajo, el de la M20 sale y le compite al titular.

¿Cuánto complicó económicamente a la Unión la ventana de julio?

Las cosas ocurren como oportunidades. Nosotros renovamos el seven, ¿por qué? Porque dijimos: empieza un ciclo nuevo de 4 años, todos los equipos van a renovar. Si nosotros renovamos ahora, el impacto que vamos a sentir es mucho menor porque todos están renovando. Hay otros equipos que no. España tomó la decisión de no renovar y por eso está ganando tanto. También nos dijimos, ¿no tenemos que clasificar el Trophy?. Es el momento de reestructurar la academia. Ahí voy a tener margen para avanzar. Como el Mundial lo tengo dos años, paro a reorganizar la academia. Si no lo hago ahora no lo hago más. Y así fuimos tomando cada una de las decisiones. Lo mismo pasó con Peñarol: ¿tenemos un año de eliminatoria? Ok, necesitamos que el Sanguinetti de turno, el Amaya de turno, Basso, Arcos Pérez, Pipe Aliaga de turno, compitan contra un tipo que los amenaza. Si después clasificamos, capaz que el año que viene en Peñarol, decimos: en vez de traer, vamos a desarrollar un juvenil para ver si llega al Mundial. Ahí traigo de la academia a quien anduvo bien en la M20.

Teníamos muchas señales y tratamos de que todo lo que al principio veiamos como negativo que nos venían ocurriendo, tomarlo como una oportunidad. Ahí fue que dijimos que era un buen año para tomar decisiones diferentes a las que veníamos tomando.

Lo mismo estamos haciendo con los entrenadores: estamos tratando de incorporar a Diego Maño, Tone Mieres, Ale Nieto, para que agarren experiencia.