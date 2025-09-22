Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ACCIDENTE

Tom Holland, actor de Spider-Man, trasladado de urgencia al hospital por un accidente en el rodaje: sufrió una conmoción cerebral

El intérprete del superhéroe arácnido resultó herido mientras realizaba una acrobacia en la nueva película de Marvel

22 de septiembre 2025 - 11:42hs
Tom Holland como Spider-Man
Tom Holland como Spider-Man

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, pero se espera que en unos "pocos días" pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido de levedad el viernes mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Más noticias
Zendaya en la entrega de los Globos de Oro
HOLLYWOOD

Un diamante generó rumores en los Globos de Oro y medios lo confirman: Zendaya y Tom Holland están comprometidos

Néstor Guzzini y Verónica Perrotta en Quemadura China
QUEMADURA CHINA

Verónica Perrotta y la historia de los siameses que nació en las tablas y llegó al cine: "Pude ser tan poética, tan bizarra o tan intensa como quise"

1639504683589.webp
Spider-Man: sin camino a casa se estrenó en diciembre de 2021 y fue un taquillazo
Spider-Man: sin camino a casa se estrenó en diciembre de 2021 y fue un taquillazo

Incluso al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie's en Londres.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de 1.910 millones de dólares. Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

La nueva entrega se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.

EFE

Temas:

Tom Holland Marvel Spiderman accidente

Seguí leyendo

Las más leídas

Esquina de Punta del Este donde ocurrió el choque. (Archivo)
ACCIDENTE GRAVE

Una camioneta terminó dentro en un edificio de Punta del Este: hay dos mujeres internadas en estado grave

Bryan Mathías Espínola, encontrado este domingo
ALIVIO

Apareció Bryan Mathías Espinola, el uruguayo que estuvo varios días desaparecido en Córdoba

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera de Peñarol, celebran ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Peñarol 1-0 Juventud: con un gran trabajo y un golazo de Leonardo Fernández, el equipo de Diego Aguirre consiguió un triunfo muy necesario por el Torneo Clausura

Leonardo Fernández celebra su golazo para Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol contra Juventud

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos