El papa León XIV llegó a Uruguay: cómo fue su arribo a Carrasco, el recibimiento de Orsi y el comienzo de su histórica visita de tres días

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay , casi cuatro décadas después de la última visita de Juan Pablo II, en 1988. El líder de la Iglesia Católica arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco a bordo del Pastor Uno , el avión utilizado para sus viajes oficiales, para iniciar una visita de tres días que incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.

El aterrizaje estaba previsto para las 16:30, pero finalmente arribó diez minutos antes . Según el protocolo establecido por el Vaticano, el pontífice debía descender por la escalerilla principal del avión, mientras que el resto de los pasajeros lo haría por la puerta trasera. En la pista está previsto que sea recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi ; el canciller Mario Lubetkin ; y el intendente de Canelones, Francisco Legnani . También participarán de la bienvenida el cardenal Daniel Sturla y otros representantes de la Iglesia Católica uruguaya.

Tras el aterrizaje del avión, el cardenal Sturla subió a bordo para saludar al papa León XIV . Minutos después, el pontífice descendió por la escalerilla y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, con quien intercambió un apretón de manos y posó para la primera fotografía oficial de su visita a Uruguay.

Iglesia convoca a recibir al papa León XIV en tres puntos de la rambla de Montevideo: dónde serán los encuentros

Una manta de lana merino y un apero criollo: los regalos que Uruguay le entregará al papa León XIV en su bienvenida

El avión tenía asignada la zona uno del aeropuerto , frente a la terraza exterior habilitada para la prensa. Aunque la terminal permanecía abierta al público, no estaba previsto que los asistentes pudieran ver al papa desde el edificio ni tener contacto con él durante su llegada.

Tras la recepción oficial, el pontífice tenía previsto trasladarse en automóvil hacia la Base Aérea Nº 1, desde donde comenzaría su recorrido por Montevideo.

Del aeropuerto a Plaza Independencia: el recorrido del papamóvil

El itinerario previsto para León XIV incluye avenida de las Américas, Rafael Barradas y la rambla de Montevideo hasta Pocitos. A la altura de Kibón se espera que cambie de vehículo para subir al papamóvil, con el que continuará su recorrido hacia el centro de la capital.

Desde allí avanzará por la rambla hasta Paraguay y tomará 18 de Julio rumbo a la Plaza Independencia, donde está prevista una ceremonia de bienvenida a las 17:30 con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Miles de voluntarios católicos fueron convocados para colaborar con la organización y facilitar el desplazamiento del pontífice. Durante la semana recibieron capacitación y estarán identificados con camisetas alusivas a su visita.

Desde las primeras horas de este viernes, decenas de personas, entre ellas turistas, comenzaron a ocupar lugares junto al vallado instalado en Plaza Independencia para observar de cerca la llegada del papa.

El encuentro con Orsi, los tambores y la entrega de las llaves de Montevideo

Luego de la ceremonia de bienvenida, León XIV mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi, previsto para las 18:15 en el edificio Artigas, ubicado en el entorno de Plaza Independencia.

Posteriormente, se trasladará hacia la Puerta de la Ciudadela y recorrerá la peatonal Sarandí en un vehículo papal de menor tamaño hasta llegar a la plaza Matriz.

Allí lo esperarán niños y se realizará un espectáculo artístico que incluirá tambores y la participación del Sodre.

A las 19:00 está prevista la entrega de las llaves de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, de manos del intendente Mario Bergara.

La última actividad del viernes será una visita a la Catedral Metropolitana, donde participará de una celebración de vísperas junto a autoridades eclesiásticas. Luego se trasladará a descansar a la Nunciatura Apostólica.

La agenda del papa León XIV para el sábado y el domingo

El sábado 7 de noviembre comenzará con un viaje en avión hacia Paysandú, donde está previsto que el pontífice arribe sobre las 9:10 para oficiar una misa multitudinaria en el parque París Londres.

Después del mediodía regresará a Montevideo para visitar Casavalle, donde tendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Allí será recibido por una maestra de la zona seleccionada como anfitriona.

Más tarde participará de una actividad vinculada a la educación en la sede de la Universidad Católica, sobre avenida 8 de Octubre.

La jornada culminará con una vigilia en el Estadio Centenario, donde León XIV brindará un discurso dirigido a Uruguay. El encuentro contará con espectáculos musicales y la participación de artistas como Lucas Sugo y Catherine Vergnes, además de la conducción de Noe Etcheverry y el mago Daniel K.

El domingo 8 de noviembre, el papa viajará por carretera hasta Florida, donde oficiará una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, considerada la celebración central de su visita.

Las entradas gratuitas para las actividades que requieren acceso pueden obtenerse a través del sitio papaleonuruguay.uy.

Finalmente, está previsto que León XIV se despida de Uruguay sobre las 15:10 del domingo, cuando partirá desde el Aeropuerto de Carrasco hacia Buenos Aires.

Argentina será la siguiente escala de su gira sudamericana, que también incluirá Perú, país donde el pontífice trabajó durante más de dos décadas como misionero y obispo y del que obtuvo la nacionalidad.

La visita marca el regreso de un papa a Uruguay por primera vez desde 1988, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita al país.