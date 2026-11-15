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Ronald Araujo fue elegido como el mejor futbolista de Liverpool en el ranking de los 50 mejores de la Premier League según The New York Times

El delantero, entrenó en la mañana de este domingo con la selección uruguaya, y en Inglaterra, los medios lo siguen destacando por su rendimiento

15 de noviembre de 2026 13:42 hs
Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

El uruguayo Ronald Araujo sigue cosechando elogios en el fútbol inglés gracias a su impacto inmediato en Liverpool. En la última actualización del ranking mensual elaborado por The Athletic, el suplemento deportivo de The New York Times, el futbolista celeste fue ubicado en el puesto 17 y se consagró como el jugador mejor posicionado de Liverpool en lo que va de la temporada 2026-27 de la Premier League.

El informe, firmado por los periodistas Tim Spiers y Phil Hay bajo el título "Ranking de los 50 mejores jugadores de la Premier League esta temporada: esta vez, puramente por rendimiento actual", evalúa exclusivamente el rendimiento actual de los futbolistas en el torneo dejando de lado su trayectoria previa.

Ronald Araujo superó a tres compañeros de Liverpool y quedó bien posicionado

En ese análisis, Ronald Araujo superó a tres compañeros de equipo que también integraron la nómina: el zaguero francés Jeremy Jacquet (21°), el mediocampista argentino Alexis Mac Allister (28°) y el delantero sueco Alexander Isak (34°).

La publicación británica destacó especialmente el temperamento y la rápida adaptación del uruguayo, quien se adueñó de manera inesperada del puesto de lateral derecho en el esquema de los reds.

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El gol de Maximiliano Araújo para Uruguay ante Argentina visto a nivel de cancha y el festejo de todo el plantel en La Bombonera

Con un estilo tan efectivo como magnético para los hinchas, los autores subrayaron su entrega física, su fiereza en cada cruce, su capacidad para cabecear incluso desde el suelo y hasta sus festejos saltando hacia la tribuna.

El listado general de la Premier League fue liderado por el experimentado volante alemán Pascal Gross (Brighton), seguido por Declan Rice (Arsenal) y Erling Haaland (Manchester City), confirmando el gran momento individual de Araujo dentro de la élite del fútbol inglés.

Este es el listado de los 50 mejores jugadores de la Premier League en esta temporada elaborado por The Athletic:

Jugador Club
1. Pascal Gross Brighton
2. Declan Rice Arsenal
3. Erling Haaland Manchester City
4. Ezri Konsa Arsenal
5. Evanilson Bournemouth
6. Martin Odegaard Arsenal
7. Nicolas Jackson Aston Villa
8. Luka Vuskovic Brighton
9. Bart Verbruggen Brighton
10. Gabriel Arsenal
11. Tarik Muharemovic Leeds United
12. Elliot Anderson Manchester City
13. Diego Gomez Brighton
14. Marcus Tavernier Bournemouth
15. David Raya Arsenal
16. Joao Pedro Chelsea
17. Ronald Araujo Liverpool
18. Zion Suzuki Aston Villa
19. Morgan Rogers Chelsea
20. Josh King Fulham
21. Jeremy Jacquet Liverpool
22. Rayan Cherki Manchester City
23. Riccardo Calafiori Arsenal
24. Maxim De Cuyper Brighton
25. Jarrad Branthwaite Everton
26. Mohamed Belloumi Hull City
27. Johan Manzambi Aston Villa
28. Alexis Mac Allister Liverpool
29. Kiernan Dewsbury-Hall Everton
30. Jack Rudoni Coventry City
31. James Trafford Leeds
32. Sandro Tonali Tottenham
33. Brian Brobbey Sunderland
34. Alexander Isak Liverpool
35. Alex Iwobi Fulham
36. Micky van de Ven Tottenham Hotspur
37. Bukayo Saka Arsenal
38. Thierno Barry Everton
39. Lewis Hall Newcastle United
40. Dominic Calvert-Lewin Leeds
41. Murillo Nottingham Forest
42. Julio Enciso Ipswich Town
43. Calvin Bassey Fulham
44. Kevin Schade Brentford
45. Konstantinos Tzolakis Hull City
46. Antonio Silva Bournemouth
47. Sean Steur Newcastle
48. Morgan Gibbs-White Nottingham Forest
49. Jan Paul van Hecke Tottenham
50. Victor Lindelof Aston Villa

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