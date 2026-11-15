Ronald Araujo fue elegido como el mejor futbolista de Liverpool en el ranking de los 50 mejores de la Premier League según The New York Times

El uruguayo Ronald Araujo sigue cosechando elogios en el fútbol inglés gracias a su impacto inmediato en Liverpool. En la última actualización del ranking mensual elaborado por The Athletic, el suplemento deportivo de The New York Times, el futbolista celeste fue ubicado en el puesto 17 y se consagró como el jugador mejor posicionado de Liverpool en lo que va de la temporada 2026-27 de la Premier League.

El informe, firmado por los periodistas Tim Spiers y Phil Hay bajo el título "Ranking de los 50 mejores jugadores de la Premier League esta temporada: esta vez, puramente por rendimiento actual", evalúa exclusivamente el rendimiento actual de los futbolistas en el torneo dejando de lado su trayectoria previa.

En ese análisis, Ronald Araujo superó a tres compañeros de equipo que también integraron la nómina: el zaguero francés Jeremy Jacquet (21°), el mediocampista argentino Alexis Mac Allister (28°) y el delantero sueco Alexander Isak (34°).

La publicación británica destacó especialmente el temperamento y la rápida adaptación del uruguayo, quien se adueñó de manera inesperada del puesto de lateral derecho en el esquema de los reds.

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Con un estilo tan efectivo como magnético para los hinchas, los autores subrayaron su entrega física, su fiereza en cada cruce, su capacidad para cabecear incluso desde el suelo y hasta sus festejos saltando hacia la tribuna.

El listado general de la Premier League fue liderado por el experimentado volante alemán Pascal Gross (Brighton), seguido por Declan Rice (Arsenal) y Erling Haaland (Manchester City), confirmando el gran momento individual de Araujo dentro de la élite del fútbol inglés.

Este es el listado de los 50 mejores jugadores de la Premier League en esta temporada elaborado por The Athletic: