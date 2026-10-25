El Pacha Espino y las secuelas del gesto a los hinchas: el nuevo castigo que recibió en Racing de Avellaneda para este domingo

El clima en Racing de Avellaneda continúa convulsionado tras el empate 1-1 en el clásico frente a Independiente. Las consecuencias no tardaron en llegar para el lateral uruguayo Alfonso Espino , quien además de recibir una sanción económica por parte de la dirigencia, fue marginado de la lista de convocados por el entrenador interino Sebastián "Chirola" Romero para visitar este domingo a River Plate en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura, en lo que se entiende como un nuevo castigo.

El detonante ocurrió al término del clásico de la semana pasada en el Cilindro. En medio de los silbidos y reproches generalizados de los hinchas por el flojo presente deportivo, el Pacha reaccionó ante los insultos de un sector de la platea: intercambió agravios verbales y se levantó la camiseta de cara a la tribuna.

Pese a que un nutrido grupo de simpatizantes exigió la rescisión inmediata de su contrato y a que el propio futbolista pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Instagram reconociendo que actuó bajo la frustración, la comisión directiva le aplicó una dura multa económica.

Sin embargo, el castigo para Alfonso Espino no terminó allí y Chirola Romero decidió extenderlo al plano estrictamente deportivo dejándolo al margen de un duelo trascendental.

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La situación profundiza el complejo momento de Espino en La Academia. El defensor oriental había llegado a Avellaneda para suplir la partida de Gabriel Rojas a Cruzeiro, pero nunca logró consolidarse y perdió la pulseada con el juvenil Ignacio Rodríguez.

Con apenas cuatro partidos disputados -tres como titular y el último registrado el 30 de agosto en la caída ante Independiente Rivadavia-, su lugar en el banco de suplentes para medirse ante el Millonario será ocupado por Galo Volpe, capitán de la Reserva.

La baja de Espino no es la única en un Racing necesitado de puntos para conservar aspiraciones de clasificar a los playoffs.

A su ausencia se suma la de Matko Miljevic, marginado por segundo partido consecutivo, y las de cuatro lesionados: Marco Di Césare, Valentín Carboni, Alan Forneris y Leandro Córdoba.

En un escenario adverso y con el ambiente caldeado, La Academia se juega una parada brava en Núñez sin el lateral uruguayo.