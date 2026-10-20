France Football entregará el "Balón de Oro de todos los tiempos": de qué trata, quiénes son los candidatos y cómo se vota

La revista France Football, encargada histórica de entregar el Balón de Oro al mejor futbolista de cada temporada, otorgará este año el "Balón de Oro de todos los tiempos", un premio con votación del público que celebrará al mejor ganador de este galardón.

El trofeo, conocido por sus siglas en inglés como "BOAT" ("Ballon d’Or of All Time"), fue ideado para celebrar los 70 años del Balón de Oro , que comenzó a entregarse en 1956 y tuvo como primer ganador al inglés Stanley Matthews.

A diferencia del premio tradicional, el BOAT se definirá por la votación del público , que debe abonar 1 euro y suscribirse a France Football para poner su voto.

La gente definirá quién tuvo la mejor temporada individual para llevarse un Balón de Oro, considerando solo a aquellos jugadores que hayan obtenido más de un galardón.

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Es por esto que algunos jugadores tienen varias opciones para ser votados. El público puede elegir entre cualquiera de los ocho balones de oro de Lionel Messi o las cinco temporadas ganadoras de Cristiano Ronaldo.

Hasta este martes por la mañana el portugués lidera la encuesta con su trofeo de la temporada 2008 con el 62% de los votos, mientras que Messi completa el podio con sus ediciones de 2012 a 2023.

Lionel Messi va por el octavo balón de oro

Ronaldo, el brasileño, es alternativa por los años 1997 y 2002. Los holandeses Marco Van Basten (1988, 1989, 1992) y Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), el francés Michel Platini (1983, 1984, 1985), los alemanes Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) y Franz Beckenbauer (1972, 1976), el inglés Kevin Keegan (1978, 1979) y el argentino Alfredo di Stefano (1957, 1959) completan la terna.

La votación finalizará el martes 27 de octubre, y el ganador del trofeo se revelará por la web de France Football. Aquellos que paguen para votar participarán por dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de este año, que se realizará el 26 de octubre en Londres, Inglaterra.