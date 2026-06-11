OPP pide a empresas públicas que no gasten por encima de lo presupuestado y que sus inversiones no superen el promedio del período pasado

Al igual que con los lineamientos del Ministerio de Economía ( MEF ) a los incisos del Estado de cara a la Rendición de Cuentas , el instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ) a las empresas públicas también contiene un escenario restrictivo respecto a las posibilidades de contar con más recursos a partir del 2027.

El documento de nueve páginas firmado por Rodrigo Arim, al que accedió El Observador, establece que para el ejercicio del año próximo “ el importe total de gastos discrecionales en bienes y servicios no podrá superar el valor presupuestado en 2026 ” al mismo nivel de precios.

Por su parte, el instructivo apunta que “ la relación entre inversiones e ingresos previstos en el período 2025-2029 no podrá superar el ratio promedio del período 2020-2024 ”. Es decir, las empresas públicas no podrán aumentar su nivel de inversión por encima del registrado durante el anterior gobierno si eso no se acompasa con lo recaudado.

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La OPP añade que “las inversiones acumuladas para los años 2025-2027 no podrán superar los tres quintos del valor total previsto para el quinquenio 2025-2029”.

Tanto para los gastos en bienes y servicios como con las inversiones, el instructivo abre la puerta a “analizar excepciones puntuales debidamente justificadas” que estén sujetas al cumplimiento de los Compromisos de Gestión elaborados el año pasado.

Fachada de Ancap en Avenida Libertador Fachada de Ancap en Avenida Libertador Eitan ABRAMOVICH / AFP

Estos lineamientos mantienen en buena medida los conceptos enviados durante el 2025 para el armado del Presupuesto. Tal como informó el semanario Búsqueda en mayo del año pasado, la OPP pidió entonces que las empresas públicas ahorraran el 1% respecto al monto presupuestado y ejecutado en 2024.

El gobierno entrante de Yamandú Orsi tenía esos meses bajo la lupa los balances negativos de OSE y de Ancap luego de la parada de la refinería. La primera dedicó su primer año a corregir el “descalce financiero”, a reformular el llamado proyecto Neptuno y a reestructurar el programa de saneamiento en el interior, al tiempo que la segunda volvió a reportar ganancias por US$ 72,5 millones en el ejercicio del 2025. También UTE y Antel registraron utilidades millonarias durante ese período.

Tarifas y vacantes

El actual instructivo de la OPP –remitido a las empresas públicas el pasado 10 de abril– añade que “se espera que las tarifas se ajusten por un nivel que no supere el ajuste paramétrico de costos, y que las empresas que perciban o requieran apoyos financieros del Gobierno Central” por concepto de subsidios de Rentas Generales.

En caso de precisarlo, la OPP apunta que “se solicita que el ingreso previsto por subsidio de Rentas Generales para 2027 sea al menos un 2% menor al previsto para el año 2027 en el Presupuesto Nacional”.

En esta línea, el organismo afirma que “no se aceptarán propuestas que impliquen un incremento global del Grupo 0” –el rubro para recursos humanos– respecto a lo presupuestado para el 2026 o que impliquen un aumento “a futuro”.

UTE

Al igual que el año pasado, el nuevo instructivo mantiene el lineamiento de eliminar el 25% de las vacantes que se generen entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2027. “Las empresas que alcancen un cumplimiento mayor al 85% de los Compromisos de Gestión del año podrán mantener las vacantes generadas en dicho período”, añade en esta línea.

El documento firmado por el director Arim agrega que “no se aceptarán nuevos regímenes de Retiros Incentivados o extensiones de vigencia de los existentes”, así como tampoco se aprobarán “nuevas reestructuras”, salvo las que se considere que no conllevan “incrementos de costos ni actuales ni futuros para la empresa”.

Por otro lado, la OPP solicita a las empresas públicas que en su previsión presupuestal incluyan “la creación y/o fortalecimiento de mecanismos de promoción de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres”. Sugiere en este sentido adjuntar “información desagregada que incluya la perspectiva de género respecto al funcionamiento interno de las empresas y de los clientes/usuarios”.

El “rol fundamental” de las empresas públicas

El texto de nueve páginas comienza reivindicando el “rol fundamental en la economía del país y en el desarrollo nacional” de las empresas públicas.

torre antel

“No solo brindan bienes y servicios esenciales para la sociedad y el sector productivo procurando ser eficientes en su producción, sino que también son actores clave en la inversión, la innovación y la competitividad del Uruguay”, destaca el instructivo. “Su impacto en el crecimiento económico, la infraestructura, la inclusión y la sostenibilidad refuerza la importancia de contar con una planificación estratégica y presupuestal alineada con los objetivos nacionales de desarrollo”.