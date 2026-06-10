IM planea pasar el casino Parque Hotel al MEF en "agosto o setiembre": qué pasará con los funcionarios y los contratos millonarios que se siguen prorrogando

La Intendencia de Montevideo se encuentra negociando a dos puntas para poder terminar este año con el traspaso del casino municipal Parque Hotel al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por un lado, la comuna mantiene desde la semana pasada una mesa de negociación con el sindicato para definir el futuro de los cerca de 50 trabajadores que se desempeñan actualmente y, por otro, con la Dirección General de Casinos del MEF para ultimar detalles del traspaso.

El director de Desarrollo Económico de la comuna, Camilo Benítez, adelantó a El Observador que esperan poder cerrar el convenio “a mitad de agosto o setiembre” .

Una a una, las calles y veredas que reparará la IM en cada barrio con los préstamos millonarios

Licitaciones para casino Parque Hotel quedaron desiertas y la IM contrató por casi $10 millones a empresa con la que opera hace más de 20 años

El casino es cuestionado desde la oposición hace años por las pérdidas millonarias que genera. Los últimos cuatro balances -el de 2025 se conocerá con la Rendición de Cuentas- arrojaron pérdidas : $173 millones (2021), $69 millones (2022), $87 millones (2023) y $83 millones (2024).

Según detalló Benítez, la IM no le “pasará la licencia” al MEF, sino que le venderá parte del mobiliario -"los sofás, las barras, las sillas, las cámaras”- y le alquilará el edificio. “Ellos van a tener su licencia y sus slots. Algunos slots les vamos a vender, algún remanente, pero ellos tienen máquinas más nuevas”.

El monto de la transacción aún se está negociando. A su vez, el ministerio ya puso en marcha el llamado “para definir los próximos operadores del casino”.

¿Qué pasará con los trabajadores? Actualmente se desempeñan unos 50 funcionarios municipales. De estos, la “mayoría” tiene edad para jubilarse y la IM les “ofrece un incentivo de retiro”.

“Los que no quieran ingresar en ese sistema quedarán en la IM. Veremos en qué lugar y qué tareas van a cumplir”, indicó.

Contratos que siguen

Mientras tanto, el casino y sus gastos millonarios continúan, con la IM prorrogando sistemáticamente la contratación de los servicios.

Por ejemplo, la semana pasada se firmó la resolución para prorrogar por tres meses -desde abril hasta junio- el servicio de arrendamiento de máquinas tragamonedas. El alquiler de las máquinas por un trimestre, que como siempre se realiza de forma directa con la empresa ICM S.A., le cuesta a la comuna $ 6.536.068.

Además, en abril se habían prorrogado dos acuerdos más.

El primero, para la contratación de la empresa Sevitec Ltda para el servicio de vigilancia privada y portería por un monto total de $3.934.734 para el trimestre abril-junio.

El segundo, por US$ 82.350 ($3.336.000) a ICM S.A. por concepto de arrendamiento de software para el mismo trimestre. Como es habitual, el Tribunal de Cuentas observó este gasto, pero la IM lo ratificó "porque se generaron licitaciones que resultaron desiertas y el sistema en línea es indispensable para continuar con el funcionamiento del casino".