Licitaciones para casino Parque Hotel quedaron desiertas y la IM contrató por casi $10 millones a empresa con la que opera hace más de 20 años

El casino Parque Hotel le ha generado varios dolores de cabeza a la Intendencia de Montevideo. Mientras las autoridades políticas definen qué ocurrirá con esta sala de juegos que arroja pérdidas cada año y la oposición reclama su cierre , la IM impulsó dos licitaciones para el arrendamiento de máquinas tragamonedas y de un software para el manejo de los juegos.

Las licitaciones, sin embargo, quedaron desiertas y la IM reiteró algo que realiza hace años: contratar a la empresa ICM S.A. para que se haga cargo de los dos asuntos.

En dos resoluciones fechadas el 26 de enero, la comuna informó que en ninguna de las licitaciones hubo oferentes, por lo que decidió prorrogar contratos expirados con la mencionada empresa.

La primera licitación era para arrendar máquinas tragamonedas en la sala de juegos del Parque Rodó. En diciembre de 2024 la IM rompió con su tradición de arrendamiento directo a ICM S.A. y abrió una licitación para arrendar un mínimo de 100 y un máximo de 150 máquinas por cuatro años.

El resultado no fue el esperado: la licitación quedó desierta. La IM cambió el pliego -entre otros puntos, aceptó que solo la mitad de las máquinas fueran nuevas- y volvió a abrir el llamado, pero el final fue idéntico, no se presentó ningún oferente.

Finalmente, este 26 de enero y “ante la necesidad de mantener un parque variado de slots como estrategia comercial” -indica la resolución-, la comuna avaló prorrogar el viejo contrato con ICM S.A. para arrendar las máquinas.

El contrato es por tres meses a partir del 1º de enero y la IM abonó $ 6.536.068.

La segunda licitación mencionada por la IM era para el arrendamiento del software que hace funcionar a la sala de juegos. En este caso, sin embargo, la IM no detalla a qué licitación se refiere y en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) no aparece ninguna licitación para contratación de software en dicho casino.

“La Gerencia de Casinos informa que se han generado licitaciones, las cuales quedaron desiertas por falta de oferentes, y ante la necesidad de mantener en funcionamiento al Casino, solicita convalidar un nuevo pago (...) a la empresa ICM S.A. por 3 meses a partir del 1º de enero de 2026, por la suma total de U$S 82.350 ($3.115.000)”, indica la resolución del 26 de enero.

El Observador intentó tener la palabra de la directora de Casinos de la comuna, Lorena Infante, pero desde el área de Comunicación de la IM indicaron que no se harían declaraciones al respecto.

El casino Parque Hotel es objeto de críticas desde hace años por la oposición departamental a raíz de las pérdidas que genera cada año. En 2024 el casino arrojó un déficit de $ 83 millones. Las cifras del 2025 se conocerán en agosto, durante la Rendición de Cuentas.

Desde la oposición piden el cierre del casino, pero desde la comuna apuntan a otra alternativa: que pase a manos del Ministerio de Economía (MEF). En primera instancia se pensaba que esto podría ocurrir a finales de 2025, pero la resolución se atrasó.

Días atrás, el director de Desarrollo Económico de la IM, Camilo Benítez, dijo a La Diaria que “está todo planificado para que a mitad de año (2026) ya pase a régimen del MEF”.

IM e ICM S.A., una historia de décadas

La empresa ICM S.A. y la Intendencia de Montevideo tienen un vínculo de larga data. El primer contrato del que hay registro público es del año 2002. En mayo de ese año la IM contrató a la empresa para arrendar máquinas de slots en los casinos municipales, según consta en una resolución.

Los contratos se sucedieron para la compra, arrendamiento y mantenimiento de slots y, más cerca en el tiempo, para el arrendamiento del software. Varias adjudicaciones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de los años.

Durante unos pocos años de la década pasada el arrendamiento de slots fue compartido con otra empresa llamada Famostar. Sin embargo, desde la primera contratación de la que hay registros en 2002 hasta la actualidad, nunca un contrato de arrendamiento o compra de slots y software tuvo a ICM S.A. fuera del negocio.