Nacional / PARO

Sindicato de Casinos del Estado se declaró en conflicto y anunció un paro nacional "por tiempo indefinido"

De acuerdo con el sindicato, el planteo de estas medidas se da ante "la simulación de instancia de negociaciones colectiva y los desacuerdos con la regulación de los juegos online, los recortes salariales encubiertos y los ataques a la carrera administrativa"

18 de diciembre 2025 - 10:09hs
La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (Anfuce) se declaró en conflicto y anunció, en un comunicado al que tuvo acceso El Observador, la realización de un paro nacional por tiempo indefinido a partir del próximo 26 de diciembre.

De acuerdo con el sindicato, el planteo de estas medidas se da ante "la simulación de instancia de negociaciones colectiva y los desacuerdos con la regulación de los juegos online, los recortes salariales encubiertos y los ataques a la carrera administrativa".

En este marco, manifestaron su rechazo a las "modificaciones presupuestales adoptadas sin negociación colectiva, en violación a la normativa vigente".

Por otra parte, exigieron soluciones "concretas" para los funcionarios zafrales y "garantías reales de estabilidad laboral" y reclamaron la participación de los trabajadores en la "explotación del juego online y en los beneficios que este genera".

Finalmente, manifestaron su "rechazo a la figura del actual director de Casinos, por la falta de diálogo, la toma de decisiones unilaterales, la simulación de instancias de negociación colectiva y el destrato hacia los trabajadores y sus representantes, entendiendo que su accionar profundiza el conflicto y deteriora las relaciones laborales en el organismo".

Bajo esta situación, dispusieron el estado de conflicto y la declaración de un paro nacional desde el 26 de diciembre, "facultando a la directiva de Anfuce a definir la modalidad, alcance y continuidad de las medidas, de acuerdo a la evolución del conflicto y las respuestas de las autoridades".

