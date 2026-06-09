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Tras episodio de la camioneta, senadores del FA respaldaron a Orsi pero plantearon necesidad de marcar la agenda y apuntan a la Rendición de Cuentas

El presidente recibió a la bancada de senadores en la residencia de Suárez y Reyes y reconoció errores en la gestión del episodio

9 de junio de 2026 19:52 hs
Yamandú Orsi, presidente de la República

Yamandú Orsi, presidente de la República

Foto: Presidencia de la República

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes en la residencia de Suárez y Reyes a la bancada de senadores del Frente Amplio para intercambiar sobre el episodio de la camioneta y poner a disposición toda la información con el objetivo de despejar cualquier duda.

En ese encuentro, informado en primera instancia por Subrayado, Orsi reconoció errores en la gestión del tema y coincidió con los senadores que la comunicación tendría que haber sido distinta y con toda la información desde el principio. De todos modos, la bancada de legisladores respaldó al mandatario, según dijeron fuentes que participaron del encuentro a El Observador.

El presidente está convencido de que no hizo nada ilegal ni tampoco algo malo desde el punto de vista ético al aceptar el descuento de US$ 25 mil o al haber seleccionado un auto eléctrico de Hyundai para desfilar durante la asunción, ocho días después de adquirir la Hyundai Santa Fe con el mencionado descuento. Eso fue lo que transmitió en la reunión y dejó la puerta abierta a recibir todas las consultas que los legisladores entiendan necesarias.

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De todos modos, en el encuentro, del que también participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, los participantes coincidieron en que el gobierno precisa pasar a la ofensiva para lograr marcar la agenda y no tener que estar en modo respuesta. En ese marco, los legisladores ven en la Rendición de Cuentas, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, una oportunidad para volver a poner el foco en la gestión.

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe
Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Yamandú Orsi camioneta Hyundai Santa Fe

Sin embargo, algunos legisladores, plantearon que para eso es necesario que ese proyecto de ley venga “más gordito” de lo que trascendió hasta ahora. Los senadores comparten las prioridades planteadas por el Poder Ejecutivo —vinculadas a infancia e inseguridad— pero entienden que en algunos casos son necesarios más recursos.

Si bien no hubo planteos concretos, porque no era la instancia para hablar de ese tema, los legisladores esperan un intercambio con el equipo económico antes de que el proyecto ingrese al Parlamento. Sin embargo, los parlamentarios reconocen que el contexto internacional y la situación de las cuentas públicas complica la gestión.

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