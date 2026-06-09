Tras episodio de la camioneta, senadores del FA respaldaron a Orsi pero plantearon necesidad de marcar la agenda y apuntan a la Rendición de Cuentas

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes en la residencia de Suárez y Reyes a la bancada de senadores del Frente Amplio para intercambiar sobre el episodio de la camioneta y poner a disposición toda la información con el objetivo de despejar cualquier duda.

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En ese encuentro, informado en primera instancia por Subrayado, Orsi reconoció errores en la gestión del tema y coincidió con los senadores que la comunicación tendría que haber sido distinta y con toda la información desde el principio. De todos modos, la bancada de legisladores respaldó al mandatario, según dijeron fuentes que participaron del encuentro a El Observador.

El presidente está convencido de que no hizo nada ilegal ni tampoco algo malo desde el punto de vista ético al aceptar el descuento de US$ 25 mil o al haber seleccionado un auto eléctrico de Hyundai para desfilar durante la asunción, ocho días después de adquirir la Hyundai Santa Fe con el mencionado descuento. Eso fue lo que transmitió en la reunión y dejó la puerta abierta a recibir todas las consultas que los legisladores entiendan necesarias.

De todos modos, en el encuentro, del que también participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, los participantes coincidieron en que el gobierno precisa pasar a la ofensiva para lograr marcar la agenda y no tener que estar en modo respuesta. En ese marco, los legisladores ven en la Rendición de Cuentas, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio, una oportunidad para volver a poner el foco en la gestión.