Palma: los US$ 12.000.000 de superávit, sus emociones, su amistad con Casal y el futuro de Bava

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, recibió la Copa Uruguaya y luego fue premiando uno a uno a sus jugadores, a quienes le entregó la medalla de campeón, mientras desfilaban por el estrado de los campeones en el Campeón del Siglo que lucía desolado, solo con los 885 de Liverpool que estuvieron en la final de este sábado.

En una entrevista que brindó en la transmisión de la televisión, Palma se explayó sobre lo que implicó este título: "En una institución legendaria, que en unos meses cumplirá 109 años, sin dudas este es el momento cúspide. La torta puede ser muy grande, pero si le falta la frutilla…".

También confesó las sensaciones con las que llegó al estadio de Peñarol.

"Yo venía con la seguridad que si éramos campeones iba a ser un hito y un camino que continúa, pero si nos tocaba perder también todo seguiría igual. Como dirigente entré a este estadio con la tranquilidad que si nos tocaba perder, la tarea estaba cumplida. Como hincha no, porque esto que nos está tocando vivir es único e intransferible. La copa está en buenas manos. Nos faltó la del Apertura, pero en ese momento jugamos seis partidos por la Libertadores".

Leonardo Carreño

El neutral Héctor Del Campo le entrega el trofeo a Palma

El presidente de Liverpool recordó la cantidad de partidos que jugó su club y lo comparó con la actuación de un equipo en las grandes ligas.

"Con este partido jugamos 49 partidos, guarismos de Brasil o Europa. Eso ocurrió porque jugamos todas las finales, seis partidos por la Libertadores, tres finales con Peñarol y un partido por la Copa AUF Uruguay".

Se refirió al valor de los premios económicos. "Hoy quedan en un segundo plano. Liverpool acaba de cerrar un balance que va a dar más de US$ 12.000.000 de superávit y allí no contamos lo de De la Cruz, tampoco la clasificación a la Copa Libertadores porque nosotros contabilizamos cuando se participa no cuando se clasifica, ni US$ 1.000.000 por ganar este torneo porque no ingresó en el período, el período cerró en octubre. Ya arrancamos el nuevo período con US$ 4.000.000 de la Libertadores, US$ 1.000.000 por el Uruguayo, más el 50% del pase de De la Cruz que oficialmente no lo puedo confirmar. Está en las manos de Paco (Francisco Casal), que no me ha llamado. Es algo que si viene es bienvenido sino los astros se han alineado muy bien y lo económico pasa a un segundo plano. Por eso no se vendió a Luciano a mitad de año, porque tenía la convicción que sin Luciano iba a ser muy difícil y apareció en momentos muy importantes. Es un jugador que está muy presionado, por la estrella que es, por la imagen de salvador, por lograr el título de la sub 20".

Leonardo Carreño

Palma y el cheque de US$ 1.000.000 de premio que otorga la AUF por el título del Uruguayo

Tuvo palabras especiales para el jugador Alan Medina, un símbolo para el presidente.

"Homenajeo en este título a Alan Medina, que se va a ir del club. Son muchos años. Estuvo en todas las copas. Fueron siete años desde que debutó en Primera. Es el corazón del equipo. Ha jugado en todos los puestos, de extremo por derecha, por izquierda, de 9, de doble cinco, con Saralegui jugó de lateral derecho y un día en el Franzini fue golero, cuando echaron a Britos".

En la transmisión fue consultado acerca de lo que representa el empresario Casal para Palma, y respondió: "Para Palma es un amigo. Esa frase resume todo".

Luego explicó que negocia con "Paco o con quien sea porque soy una persona tolerante y respetuosa. Tenemos relación con casi todos los representantes".

Dijo que pagarle las entradas y transporte a los hinchas que este sábado llegaron al CDS, "no es un lujo, es una obligación, uno se debe a los socios y a los hinchas".

Sobre el futuro del entrenador Jorge Bava y si sigue, explicó: "No lo sé. Mi intención es que siga. No será una tarea fácil, pero no imposible". Y reconoció que tiene un "plan B".