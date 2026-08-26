Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 27 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 27 de agosto una jornada de lluvias y tormentas en todo Uruguay , en momentos en que comenzará a ingresar al país un frente frío que provocará un marcado cambio en las condiciones del tiempo.

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Ante este escenario, Inumet emitió además un aviso especial por "tormentas fuertes y muy fuertes" , que comenzarán durante la madrugada del jueves y podrán extenderse en algunas zonas hasta la tarde del viernes 28 .

El organismo advierte que podrán registrarse precipitaciones abundantes, rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 26 de agosto

Llega Santa Rosa: aviso especial de Inumet por frente frío que traerá lluvias, granizo y tormentas "muy fuertes"

Las temperaturas, en tanto, mostrarán una importante diferencia entre el norte y el sur: mientras que Montevideo tendrá una máxima de 17 °C , en el norte se alcanzarán los 28 °C antes del ingreso del aire más frío.

Aviso especial por tormentas "puntualmente muy fuertes"

Según el aviso especial emitido este miércoles, durante la madrugada del jueves 27 comenzará a ingresar un frente frío por el suroeste del país, que provocará inicialmente tormentas fuertes en las zonas centro y este.

A partir de la tarde del jueves, el sistema se desplazará hacia el noreste y permanecerá estacionado sobre las zonas norte y este hasta la tarde del viernes 28.

"Durante este período, se esperan tormentas puntualmente muy fuertes y precipitaciones abundantes", advirtió Inumet.

Los mayores acumulados de lluvia estarán principalmente en las zonas noreste y este, donde se esperan entre 40 y 60 milímetros en 24 horas, aunque el organismo aclaró que podrán producirse valores puntualmente superiores.

En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse además rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

#AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y muy fuertes a partir de la madrugada del jueves 27. pic.twitter.com/pksLc2XlYS — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 26, 2026

Cómo estará el tiempo en Montevideo

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones, tormentas y neblinas. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h y luego rotará al sector sur, con velocidades de entre 20 y 40 km/h. Habrá rachas fuertes asociadas a las tormentas.

En la tarde y noche continuarán las precipitaciones y tormentas, aunque posteriormente comenzará a mejorar. El viento será del sur al sureste entre 20 y 40 km/h.

Lluvias y tormentas en el este

En el este, las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 21 °C.

La mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas, nieblas y neblinas. Habrá además posibilidad de rachas fuertes.

Durante la tarde y noche continuará cubierto, con lluvias y tormentas. El viento rotará del noroeste al sur y sureste, entre 20 y 40 km/h, con rachas fuertes asociadas a la actividad convectiva.

Esta será además una de las zonas que Inumet seguirá especialmente de cerca, ya que el aviso especial anticipa que el sistema permanecerá sobre el este hasta la tarde del viernes.

Qué pronostica Inumet para el oeste

Para el oeste, se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones, tormentas y neblinas. El viento del noreste rotará al sureste y alcanzará entre 20 y 40 km/h.

En la tarde y noche persistirán las lluvias y tormentas, aunque Inumet prevé mejoras temporarias.

Hasta 28 °C en el norte antes del cambio

El norte será la región más cálida del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 28 °C.

Desde la mañana se espera cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas, neblinas y bancos de niebla. El viento del norte alcanzará velocidades de entre 20 y 50 km/h, además de las rachas fuertes asociadas a tormentas.

En la tarde y noche continuará cubierto, con precipitaciones y tormentas, mientras el viento rotará hacia el sur y sureste.

Según el aviso especial, será justamente en el norte, noreste y este donde el sistema tenderá a quedar estacionado después de avanzar por el país, por lo que en esas zonas la inestabilidad podrá prolongarse hasta la tarde del viernes.