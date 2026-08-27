La FIFA aprobó el pedido de la AFA y los sancionados en la final del Mundial 2026 podrán cumplir sus suspensiones en amistosos

La FIFA aprobó el pedido que realizó la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) para que los jugadores de la selección Argentina , que fueron sancionados duramente por los incidentes luego de la final del Mundial 2026 ante España , puedan cumplir los partidos de suspensión en partidos amistosos y no en oficiales.

Leandro Paredes, Thiago Almada, Nahuel Molina y Roberto Ayala , miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni , podrán cumplir sus suspensiones en amistosos clase A y/o en partidos oficiales , según lo que ocurra primero. Esto significa que ya no están obligados a purgar sus castigos únicamente en las Eliminatorias Sudamericanas , como se había establecido en un principio.

Vale recordar el origen de cada sanción: Paredes deberá estar afuera en 10 compromisos por agarrar del cuello a Eric García y tirar al piso a Gavi; Molina, en siete, por golpear a Rodri; Almada, en uno , por participar de la primera gresca; y Ayala, en tres , por pegarle una trompada en el rostro a Dani Olmo. Si Argentina define sus rivales en las dos próximas ventanas, podría limpiar hasta media docena de partidos.

El calendario de FIFA tiene programadas dos fechas en lo que resta del año : la primera, se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con la posibilidad de jugar hasta cuatro duelos preparatorios ; y la siguiente, entre el 9 y el 17 de noviembre, con un máximo de dos encuentros .

El probable equipo de Nacional, con mayoría de suplentes, para enfrentar a Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central

El comunicado de la AFA tras la aprobación de la FIFA

"La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero.

En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, ésta solicitud ha sido aprobada.

Sin perjuicio de ello, la Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia".