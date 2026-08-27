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Se sorteó la fase de liga de la Champions League: mirá los rivales del Real Madrid de Federico Valverde y el Liverpool de Ronald Araujo

El Inter y el Arsenal serán los dos principales rivales del Real Madrid, mientras que al Liverpool le tocará cruzarse con el Atlético de Madrid y el propio Inter

27 de agosto de 2026 14:53 hs
El trofeo de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich

El trofeo de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich

AFP

Este jueves por la tarde la UEFA realizó el sorteo de la fase de liga de la Champions League, en la que 36 equipos tendrán que enfrentar ocho partidos cada uno para clasificar a las rondas finales del torneo.

Entre esos equipos están el Real Madrid, con Federico Valverde como capitán y José Mourinho en su segunda etapa como entrenador del club, y el Liverpool de Inglaterra, que tiene en sus filas al uruguayo Ronald Araujo.

El Inter de Milán y el Arsenal son los principales rivales del Madrid en el primer bombo. El sorteo también permitirá la vuelta de José Mourinho al Estadio Olímpico para enfrentarse a uno de sus exequipos, la Roma, y a Stamford Bridge, ya que el Shakhtar Donetsk jugará sus partidos en Londres debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

PSV, Leipzig, Lask y AEK de Atenas completan los rivales del Real Madrid para iniciar su camino a lograr su 16ª Liga de Campeones, el gran objetivo de cada temporada en el conjunto blanco.

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El Liverpool, en tanto, tendrá como principales rivales al Atlético de Madrid y al Inter. Se enfrentará además al Porto, Brujas de Bélgica, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask Linz de Austria.

El PSG, vigente campeón de Europa, tendrá dos cruces que darán que hablar contra el Barcelona y el Manchester City. Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava de Eslovaquia y el sorprendente Como de Italia completan su cuadro.

Todos los cruces de la fase de liga de la Champions League

En esta imagen de EFE se pueden ver todos los cruces que tendrán los 36 equipos que competirán en la fase de liga de la Champions League:

Así terminó el sorteo de la Champions League

Así terminó el sorteo de la Champions League

FUENTE: Con información de EFE

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