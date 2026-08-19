Las tres inéditas medidas que tomará la Premier League de Inglaterra en la que debuta este domingo Ronald Araujo con Liverpool

Durante años, las decisiones arbitrales en el fútbol profesional permanecieron envueltas en un halo de hermetismo. El público solo conocía el dictamen final: la señal del árbitro marcando falta, una tarjeta en el aire o la revisión silenciosa del VAR. A partir de la temporada 2026-27 que comienza el fin de semana que viene, y en el que el uruguayo Ronald Araujo debutará el domingo ante Newcastle United de visitante, la Premier League inglesa romperá con este paradigma.

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La liga más respetada y seguida del mundo, implementó tres medidas inéditas destinadas a transparentar los criterios arbitrales.

Es crucial subrayar una precisión técnica: estas innovaciones no alteran el Protocolo VAR ni modifican las Reglas de Juego, sino que operan como herramientas de comunicación, evaluación y explicación posterior al partido.

Las tres medidas inéditas al detalle son las siguientes:

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1) Publicación semanal de las conclusiones del KMI Panel

La primera medida consiste en hacer públicas las resoluciones semanales del Key Match Incidents (KMI) Panel.

Este organismo independiente, integrado por exfutbolistas, entrenadores y expertos del arbitraje británico, analiza a posteriori las decisiones más polémicas de cada jornada.

Hasta ahora, sus informes eran de uso exclusivamente interno. A partir de esta temporada, el público podrá acceder al dictamen técnico del panel sobre si un penal estuvo bien sancionado, si el VAR debió intervenir o si se cometió un error grave, sentando un precedente claro sobre el criterio oficial de la liga.

2) Difusión de los audios y diálogos del VAR

La segunda disposición aborda uno de los reclamos más frecuentes de los aficionados: la opacidad en la comunicación entre la cabina técnica y el juez principal.

La Premier League transmitirá los audios seleccionados con las conversaciones exactas sostenidas entre el árbitro de campo y los asistentes del VAR durante la revisión de jugadas determinantes.

Esta medida permitirá entender el razonamiento lógico, los ángulos analizados y la terminología exacta que motivó la rectificación o ratificación de un fallo.

3) Uso de imágenes y audios captados por la RefCam

La tercera innovación es la incorporación de la tecnología de la cámara corporal del árbitro (RefCam).

La liga difundirá el material audiovisual registrado directamente desde la perspectiva del juez en el terreno de juego.

Esto ofrecerá una visión inmersiva sin precedentes para comprender qué observó realmente el juez en tiempo real, a qué velocidad ocurrió la acción y en qué grado la obstrucción visual o la proximidad influyeron en su decisión inicial.