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Liceo de Florida prohíbe el uso de celulares incluso en recreos: los alumnos deberán dejarlos en una caja con candado

La medida comenzará a aplicarse el lunes 14 de setiembre y fue adoptada debido a "reiterados problemas" vinculados al manejo de las redes sociales

10 de septiembre de 2026 13:03 hs
foto celulares

La medida comenzará a regir el próximo lunes 14 de setiembre y alcanza no solamente a las horas de clase: los estudiantes tampoco podrán utilizar sus teléfonos durante los recreos ni en las horas libres.

La decisión fue comunicada este miércoles 9 de setiembre por el equipo de gestión del liceo, en acuerdo con el equipo ERTE.

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"Debido a reiterados problemas ocasionados por el inapropiado manejo de las redes sociales, el equipo de gestión, en acuerdo con el equipo ERTE ha resuelto suspender el uso de los dispositivos celulares dentro de la Institución Educativa hasta nuevo aviso", señala el comunicado.

Los celulares quedarán guardados bajo candado

Las autoridades establecieron además un procedimiento para aquellos alumnos que concurran al liceo con sus teléfonos.

Los estudiantes deberán depositar los celulares en una caja con candado, que permanecerá en el salón correspondiente a cada grupo.

Los dispositivos quedarán allí durante la permanencia de los alumnos en el centro educativo y serán devueltos a la salida de cada turno.

De esta forma, los teléfonos no podrán utilizarse durante las clases, pero tampoco en recreos u horas libres.

El liceo dice que no es necesario que los alumnos lleven celular

El centro educativo aclaró que cada familia podrá decidir si el estudiante concurre o no con su celular, aunque señaló que no es necesario llevarlo para mantener el contacto durante la jornada.

Según explicaron las autoridades, el liceo cuenta con teléfonos a disposición para mantener la comunicación con las familias. "Será decisión de cada familia que los estudiantes asistan al liceo con celulares, ya que no es necesario que los traigan pues en el centro de estudio los teléfonos están a disposición para mantener la comunicación con las familias", indica el comunicado.

La nueva disposición comenzará a implementarse el lunes 14 de setiembre y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

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