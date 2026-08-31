Llamado laboral del MTOP: ofrecen 41 puestos con sueldo de $54 mil y solo exigen Primaria completa

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) abrió un llamado laboral público para cubrir 41 puestos de peón en distintas localidades del país.

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Los seleccionados percibirán una remuneración de $54.128 nominales mensuales , a valores de enero de 2026, por una carga de 48 horas semanales .

Según se establece en las bases del llamado, la convocatoria estará abierta entre desde este lunes del 31 de agosto hasta el lunes 14 de setiembre.

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Para postularse se exige tener Primaria completa , mientras que no se requiere experiencia laboral previa. El llamado establece, además, un límite de 45 años de edad al cierre del período de inscripción.

¿Cuáles son los requisitos del llamado laboral del MTOP?

El requisito de formación excluyente es haber completado Primaria. Los interesados también deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 45 años al cierre de las postulaciones.

Contar con documento de identidad vigente.

Ser ciudadano natural o legal.

Haber votado en el último acto electoral obligatorio.

Tener Control en Salud —antes denominado carné de salud— vigente.

Presentar un certificado original de aptitud física para las tareas, firmado por un médico.

Aunque no es obligatorio tener experiencia, se valorará haber trabajado durante al menos un año en actividades similares. También otorgará puntaje contar con Ciclo Básico completo o cursos relacionados con las funciones del cargo.

Dónde están los 41 puestos disponibles

Las vacantes se distribuyen entre la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Nacional de Hidrografía y la Dirección Nacional de Arquitectura.

La distribución por localidad es la siguiente:

Montevideo: seis puestos.

seis puestos. Tacuarembó: cuatro puestos.

cuatro puestos. Paysandú: tres puestos.

tres puestos. Carmelo: dos puestos.

dos puestos. Lascano: dos puestos.

dos puestos. Rosario: dos puestos.

dos puestos. Sarandí Grande: dos puestos.

También hay una vacante en Durazno, Treinta y Tres, Bella Unión, Canelón Grande, Empalme Sauce, Juan Lacaze, La Charqueada, La Paloma, Laguna del Sauce, Melo, Minas, Nueva Palmira, Paso de los Toros, Punta del Este, Riachuelo, Rincón de Valentín, San José de Mayo, Sarandí del Yí, Tala y Young.

Cuatro de los 41 cargos están reservados para personas que se autodefinan afrodescendientes, según la cuota prevista en la Ley Nº 19.122. Si esos puestos no pueden cubrirse, se recurrirá al orden general de prelación.

Qué tareas deberán realizar los seleccionados

Las personas contratadas colaborarán en obras y trabajos de mantenimiento de infraestructura.

Entre las principales tareas se encuentran:

Preparar y distribuir grava, asfalto y otros materiales.

Excavar, rellenar, encofrar y nivelar terrenos o superficies.

Cargar, descargar y trasladar materiales.

Colocar y retirar señalización vial provisoria.

Cumplir funciones de banderillero cuando sea necesario.

Realizar trabajos de albañilería, pintura y terminaciones.

Colaborar con el mantenimiento de infraestructura y la actividad portuaria.

Las tareas implican trabajo físico al aire libre y exposición a condiciones climáticas variables.

Los seleccionados deberán vivir en la localidad correspondiente o a una distancia máxima de 50 kilómetros del lugar de trabajo.

Cómo será el proceso de selección

El concurso no incluye una prueba de oposición. El proceso estará compuesto por tres etapas:

Valoración de méritos y antecedentes: hasta 45 puntos.

Evaluación psicolaboral: hasta 30 puntos.

Entrevista personal: hasta 25 puntos.

Será necesario alcanzar un mínimo de 70 puntos para integrar la lista de prelación, que permanecerá vigente durante 18 meses.

Si una localidad recibe más de 500 postulantes que cumplan los requisitos, el tribunal podrá realizar un ordenamiento aleatorio para seleccionar a las primeras 500 personas que continuarán en el proceso.

Cómo postularse al llamado del MTOP

Las postulaciones se realizan a través del portal Uruguay Concursa. Los interesados deberán registrarse como usuarios, completar el formulario correspondiente y seleccionar la localidad en la que desean trabajar.

Es posible anotarse para más de un destino, pero quienes resulten seleccionados deberán optar por uno al momento de la designación.

El vínculo comenzará con un provisoriato de 12 meses. Cumplido ese período y previa evaluación, el trabajador podrá ser designado definitivamente en el cargo presupuestado.