Concurso del BPS para 86 auxiliares administrativos: este viernes vence el plazo para presentar la documentación

Las personas habilitadas para continuar en el concurso del Banco de Previsión Social (BPS) para cubrir 86 cargos de auxiliares administrativos tienen tiempo hasta las 16 horas de este viernes 12 de junio para presentar la documentación requerida y seguir en carrera por uno de los puestos, confirmaron fuentes de la institución a El Observador.

El organismo ya había publicado los listados de postulantes que superaron la etapa de sorteo y ordenamiento y que podrán avanzar hacia la prueba de conocimientos , siguiente fase del proceso de selección.

A través de este enlace de BPS , se puede consultar ingresando la cédula si el postulante resultó sorteado presionando el botón "Ver resultados" .

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Los aspirantes convocados deben cargar la documentación a través de un enlace enviado por correo electrónico. Para completar el trámite es obligatorio contar con Usuario Personal BPS.

La documentación exigida incluye:

Cédula de identidad vigente .

. Credencial cívica .

. Certificado de egreso de Educación Secundaria (Fórmula 69 A) o diploma y escolaridad de DGETP-UTU.

El plazo para presentar estos documentos vence este viernes 12 de junio, por lo que quienes aún no hayan realizado el trámite deberán completarlo antes de esa fecha para continuar participando del concurso.

Cómo obtener el Usuario Personal BPS

El organismo recordó que quienes todavía no dispongan de Usuario Personal BPS pueden gestionarlo en locales de cobranza habilitados de todo el país. El trámite puede realizarse en Abitab, Redpagos, Anda o Polakoff, presentando la cédula de identidad vigente.

Las consultas relacionadas con el concurso se atienden exclusivamente a través del correo electrónico [email protected].

Cómo es el llamado laboral

La convocatoria comenzó el pasado 22 de abril y tenía como objetivo cubrir 86 vacantes de auxiliares administrativos bajo la modalidad de contrato de función pública.

Los cargos contemplan una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración integrada por un salario base de $ 63.132, más una partida por alimentación de $ 19.003, además de otras compensaciones y premios asociados al desempeño y la asiduidad.

Entre los requisitos para postularse figuraban contar con bachillerato completo o formación equivalente, ciudadanía uruguaya natural o legal con más de tres años de antigüedad y carné de salud vigente.

El llamado también incluyó cupos específicos para personas afrodescendientes y personas trans, en cumplimiento de la normativa vigente.