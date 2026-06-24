Llamado laboral del MEC con sueldo de más de $83 mil por 30 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió un llamado laboral para cubrir dos cargos de coordinador educativo en los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), que funcionan en el marco del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET).
La convocatoria busca incorporar un coordinador para el centro de Maldonado y otro para el de Tacuarembó. El cargo tiene una carga horaria de 30 horas semanales y una remuneración nominal mensual de $83.384.
Qué función cumple un coordinador educativo de Cecap
Según las bases del llamado, el coordinador tendrá a su cargo la planificación de actividades educativas y de capacitación profesional, así como la supervisión y orientación de los educadores y de las actividades desarrolladas en cada centro.
Los Cecap son espacios de educación no formal dirigidos a jóvenes de entre 14 y 20 años que culminaron la educación primaria y que, por distintos motivos, no estudian ni trabajan.
Cuáles serán las tareas
Funciones pedagógicas
Entre las principales responsabilidades se encuentran:
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Planificar las actividades educativas y de capacitación profesional.
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Supervisar y orientar a los educadores.
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Evaluar planes y actividades.
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Calificar el desempeño de los educadores.
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Acompañar a estudiantes y docentes en las actividades educativas y en la vida cotidiana del centro.
Funciones de gestión
Además, deberá:
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Aprobar solicitudes de equipos, herramientas y materiales.
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Coordinar los planes de trabajo de los educadores.
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Articular acciones con instituciones públicas y privadas del departamento.
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Participar en reuniones y encuentros nacionales.
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Facilitar la comunicación entre los distintos actores vinculados al proyecto educativo.
Requisitos para postularse
El llamado establece como requisito excluyente contar con formación terciaria completa.
Además, se valorará especialmente la experiencia en:
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Trabajo con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
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Gestión, planificación y evaluación de proyectos educativos.
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Educación no formal.
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Coordinación de equipos y manejo de personal.
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Trabajo con organizaciones e instituciones de la comunidad.
También se tendrán en cuenta títulos y formación vinculados al área educativa y social, entre ellos:
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Maestro, profesor, educador social o licenciado en Educación.
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Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o Comunicación.
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Cursos relacionados con gestión educativa y funciones afines.
Cómo postularse y hasta cuándo hay plazo
Los interesados deberán enviar la documentación exigida en las bases al correo electrónico [email protected].
El período de postulaciones ya está abierto y se extenderá hasta el próximo 30 de junio.