Llamado laboral del MEC con sueldo de más de $83 mil por 30 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió un llamado laboral para cubrir dos cargos de coordinador educativo en los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), que funcionan en el marco del Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET).

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La convocatoria busca incorporar un coordinador para el centro de Maldonado y otro para el de Tacuarembó. El cargo tiene una carga horaria de 30 horas semanales y una remuneración nominal mensual de $83.384.

Qué función cumple un coordinador educativo de Cecap Según las bases del llamado, el coordinador tendrá a su cargo la planificación de actividades educativas y de capacitación profesional, así como la supervisión y orientación de los educadores y de las actividades desarrolladas en cada centro.

Los Cecap son espacios de educación no formal dirigidos a jóvenes de entre 14 y 20 años que culminaron la educación primaria y que, por distintos motivos, no estudian ni trabajan.