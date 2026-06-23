Condenaron a 30 años de prisión a dos hombres por un doble homicidio ocurrido en Casabó en 2023

Dos hombres fueron condenados a 30 años de prisión por un doble homicidio ocurrido en agosto del 2023 en el barrio Casabó (Montevideo), informó el Ministerio del Interior.
De acuerdo con la información oficial, el caso fue esclarecido a partir de un trabajo coordinado de análisis, recolección de evidencia, inteligencia e investigación criminal.
Las tareas desarrolladas por los equipos policiales permitieron consolidar una línea de investigación que derivó primero en la formalización de los sospechosos y posteriormente en su enjuiciamiento.
Este lunes, la Justicia condenó a un hombre con las iniciales C.M.P.B., poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, imponiéndole una pena de 30 años de penitenciaría.
Por su parte, otro hombre con las iniciales C.S.F.G. fue condenado como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurso fuera de la reiteración con la autoría de un delito de porte de arma de fuego por reincidente y, en reiteración real, con la coautoría de un delito de incendio. Al igual que el otro delincuente, recibió una pena de 30 años de penitenciaría.
El doble homicidio por el que fueron condenados los delincuentes ocurrió el 29 de agosto de 2023 en calle Paralela 17 Metros y Austria.
En esa jornada la Policía encontró en una vivienda incendiada a un hombre de 40 años y a una mujer de 23, ambos con heridas de arma de fuego.