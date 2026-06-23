Imputaron a un hombre de 30 años por el asesinato de un bebé en Colón: deberá permanecer en prisión preventiva hasta el 8 de noviembre

La Justicia imputó al hombre de 30 años que había sido detenido días atrás por su participación en el homicidio de un bebé de un año en el barrio Colón el pasado 27 de abril , informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Según la información oficial, la imputación fue dispuesta en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado . Por esto, el hombre deberá permanecer en prisión preventiva hasta el próximo 8 de noviembre .

Según informó El Observador días atrás, el delincuente había sido detenido por la Policía durante la jornada del domingo en la ciudad de Sauce (Canelones) .

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Según la información oficial, la detención se logró tras varias tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron establecer el paradero del delincuente .

Además de su vinculación con el crimen del bebé en Colón, había sido identificado por el Departamento de Homicidios de Canelones como uno de los participantes en un doble homicidio ocurrido en febrero en el asentamiento Corfrisa.

Por ese caso, sin embargo, todavía no ha sido imputado. Las autoridades habían realizado diversos allanamientos para intentar localizarlo en el marco de ambas investigaciones.

El caso del bebé asesinado

El 27 de abril, un bebé de un año murió luego de que el auto en el que viajaba junto a su padre, de 24 años, fuera atacado a balazos en Colón.

Un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que el tiroteo se produjo pocos minutos antes de las 20:00 en Bulevar Aparicio Saravia y Pasaje J. En el lugar se encontraron varias vainas de nueve milímetros.

El padre del menor, que conducía el auto, fue herido en el brazo, el hombro y un oído. Junto con el bebé, fueron trasladados a un centro de salud privado ubicado en Avenida Garzón y Lanús, pero el niño murió producto de las heridas. Por este mismo caso ya hay un hombre de 46 años imputado por encubrimiento.

Hace varias semanas, la Policía había detenido al hombre en un operativo en el barrio Conciliación. El ahora imputado no tenía antecedentes y la Justicia le impuso seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 1er. Turno.

Por este caso fue detenido también un adolescente de 16 años que se encuentra a disposición de la Justicia.

El doble homicidio en Canelones

El 10 de febrero, en el barrio Corfrisa de Las Piedras, tuvo lugar un doble homicidio que dejó como víctimas a dos hombres de 39 y 44 años, quienes fueron atacados a tiros en la vía pública.

En la escena del crimen la Policía había encontrado seis casquillos de baja y hasta cuatro cartuchos de calibre 9 milímetros.

Ambos hombres asesinados contaban con antecedentes penales y habían estado en prisión, según informó en su momento Subrayado (Canal 10).