Paris Saint-Germain venció 2-1 a Aston Villa y se quedó con la Supercopa Europea; ¿cuál es la razón de que no haya jugado Dibu Martínez en el perdedor?

Paris Saint-Germain levantó el telón del curso futbolístico europeo 2026-2027 revalidando su título en la Supercopa de Europa al imponerse por 2-1 al Aston Villa inglés este miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo, en el que no jugó el arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez.

Désiré Doué fue el autor del tanto de la victoria, en el minuto 61, después de que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriera el marcador a los 20' y el joven Brian Madjo, de 17 años, igualara para el equipo de Birmingham en el 45'.

El gigante francés, ganador de las dos últimas ediciones de la Champions League europea, repite así el título de este certamen continental que ya había conseguido en agosto del año pasado.

En ese momento superó también a un club inglés, en aquel caso a Tottenham Hotspur en la tanda de penales.

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Antes de estos dos títulos encadenados, Paris Saint-Germain solo había jugado la Supercopa Europea en una ocasión, en 1996, y la había perdido, pero Luis Enrique ha llevado al conjunto galo en los últimos años a una nueva dimensión.

Aston Villa, campeón de la Supercopa de Europa en 1982, no pudo repetir aquel éxito de hace 44 años y debe ahora digerir esta desilusión antes de arrancar en la Premier League el 23 de agosto contra Brighton & Hove Albion.

¿Por qué no jugó Dibu Martínez?

La situación de Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, y vicecampeón en la Copa del Mundo de 2026, causó sorpresa por su ausencia en los ingleses.

Tanto él como sus compañeros de Aston Villa, Ollie Watkins y Ezri Konsa, de la selección inglesa, no jugaron porque se encuentran aún de vacaciones.

“No estuvieron porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario”, explicó en conferencia de prensa el entrenador Unai Emery, quien dirigió su cuarta final de Supercopa Europea y se mantiene invicto, ya que nunca pudo ganar una.

Sin el arquero de la selección argentina, el titular fue el holandés Marco Bizot, habitual alternativa del marplatense. Se espera que Dibu se sume a la brevedad para estar en el debut por la Premier League, el 23 de agosto contra Brighton & Hove Albion.