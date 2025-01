Quedará sin efecto la licitación para hotel de lujo y casino en Carmelo tras falta de propuestas de privados

En diálogo con El Observador, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio explicó que la no presentación de propuestas privadas está directamente vinculada con la falta de regulación del juego online en Uruguay, un aspecto que los inversores consideran clave para el negocio. El proyecto de ley para regular los juegos de azar a través de internet recibió media sanción en el Senado pero luego quedó empantanado.

"No vamos a extender más el plazo de la licitación. Van a entrar nuevas autoridades y a estas alturas ya no tiene sentido dejarles algo que no está concluido. La idea es dejarla sin efecto para que, una vez asumido el próximo gobierno pueda evaluar con total tranquilidad qué destino quiere darle a ese lugar", indicó el subsecretario.

Desde el Mintur estiman que fueron dos los factores que generaron incertidumbre e incidieron en la falta de propuestas privadas. El primero y principal, la falta de regulación del juego online que causó polémica en el Parlamento y finalmente no fue aprobado; y en segundo lugar, el cambio de gobierno.

"Nadie quiso arriesgar. Se dio lo del huevo y la gallina, (los privados) se preguntaban: ¿arriesgo y espero a que me autoricen el juego online o no arriesgo pero después sale la regulación y quedo fuera? ¿Qué decisiones va a tomar el próximo gobierno? ¿Qué visión del juego de casinos tiene?", manifestó Monzeglio, quien además señaló que eran "demasiadas cosas juntas" como para que alguien arriesgue una inversión estimada en unos US$ 10 a US$ 15 millones.

carmelo.jpg Carmelo

Las tres opciones que manejaba el Ministerio de Turismo

Cuando el Hotel Casino Carrasco cerró sus puertas en plena pandemia del covid-19, el Mintur evaluó tres opciones: otorgarlo nuevamente en concesión, venderlo o venderlo condicionado a la construcción de un proyecto de lujo.

La primera opción fue descartada, según Monzeglio debido a que "el estado del edificio era calamitoso y nadie se iba a hacer cargo de su reparación y explotación". La venta también fue descartada por la falta de garantías de que los privados construyera allí un emprendimiento turístico.

Por tanto, se optó la venta condicionada y se decidió otorgar una licencia para la explotación por 20 años de un casino privado, como forma de atraer a los inversores.

Tras la decisión de realizar un llamado a licitación, el proceso enfrentó múltiples obstáculos: deudas con la Intendencia, falta de regularización de padrones y otros aspectos legales que trancaban la concreción del pliego licitatorio.

"En estos tres últimos años emprolijamos todo. Trabajamos permanentemente y fuimos sorteando escollos que parecían insalvables", dijo Monzeglio y aseguró que si el próximo gobierno "quiere hacer un nuevo llamado a licitación y si hay voluntad política de regular el juego online, va a haber más oferentes" para el hotel.

0019784863.webp casino Facebook Casino Carasco

Días atrás, en una carta que el subsecretario envió a medios colonienses, defendió la gestión de regularización que llevó adelante el Mintur y dijo que las repercusiones tras el llamado a licitación fueron "impresionantes", tanto a nivel nacional como internacional.

"Los portales especializados en casinos de varios países se hicieron eco de la noticia y recibimos decenas de llamados interesándose por la licitación. Carmelo, de alguna manera, pasó a ser un nombre considerado en el panorama turístico internacional. Eso le daba jerarquía y visibilidad adicional al proyecto", indicó Monzeglio en el documento.

Sin embargo, el crecimiento exponencial del juego online o "casinos virtuales" a nivel regional y mundial llevó a una caída en las ganancias de los casinos tradicionales, según el jerarca. Ante esa situación, la falta de regulación en Uruguay, provoca que el país "esté en desventaja ante otros que ya aplican la ley e ingresan a sus arcas millones de dólares de ingresos por cánones e impuestos", señaló el subsecretario.

"En todo este tiempo las nueve empresas interesadas en la compra, remodelación y explotación del Hotel Casino Carmelo, estuvieron siguiendo con atención el tratamiento del tema a nivel legislativo. A estas alturas se puede afirmar que ninguna de ellas hará semejante inversión si la ley de juego online no es aprobada en nuestro país", concluyó Monzeglio.