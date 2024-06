Juego online: blancos y Cabildo Abierto buscan aprobar proyecto trancado en el Parlamento pero hay dudas en la coalición

Sin embargo, después de ese intento frustrado, el proyecto volvió a quedar en el olvido y recién en las últimas semanas legisladores blancos comenzaron una ronda de llamados para tomar el pulso de la coalición respecto a este proyecto. Una de las posibilidades que manejan es tratar directamente el texto en el plenario, sin pasar por comisión, y aprobarlo tal como vino del Senado.

El problema que tiene la coalición oficialista es que el diputado del Partido Independiente Iván Posada ya anunció que no está de acuerdo con el proyecto y, por lo tanto, no tiene los votos necesarios para aprobarlo en la comisión de Hacienda ya que el Frente Amplio –que lo votó en el Senado– ahora también rechaza lo que se aprobó en la cámara alta.

Posada dijo a El Observador que tiene dos diferencias sustanciales con el texto. Por un lado entiende que no está claro quién va a ejercer los controles para que se cumpla lo que dice el proyecto y, además, entiende que la solución ideal para este tema es una “única plataforma” de ingreso en manos del Estado en la que funcionaran todos los operadores

“Tuve que insistir para que me dijeran quién controlaba. Y me dijeron que iba a hacer la Auditoría Interna de la Nación, lo que significa que no va a haber controles porque no tiene los recursos”, explicó el diputado. Su postura de una única plataforma es muy similar a la que plantea la Banca de Quinielas del Uruguay, el agente privado que maneja el juego.

Sin embargo, tampoco están asegurados los respaldos en el plenario –donde no precisan del Partido Independiente para ser mayoría– porque el Partido Colorado pidió tiempo para analizarlo en bancada. Incluso, dentro de los blancos hay quienes tienen dudas.

¿Cuál es la situación actual del juego online?

Desde la década del 40, y tras la habilitación del Estado, es la Banca de Quinielas la que maneja el juego en sus distintas versiones. En internet, y tras una ley del 2002, actualmente se puede jugar a los juegos tradicionales (lotería, quiniela, 5 de Oro) y también existen las apuestas deportivas (Supermatch). Todas reguladas a través del Estado y manejadas en su gran mayoría por La Banca.

El texto aprobado por la Cámara de Senadores permite a los casinos físicos habilitar sus juegos también en internet o aplicaciones informáticas. Es el Poder Ejecutivo, si se aprueba el proyecto, el que tiene la potestad para dar las habilitaciones que serán “precarias y revocables” y solo la podrán tener aquellos que tengan “un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial”.

Si bien en Uruguay está prohibido cualquier otro juego online, internet es muchas veces incontrolable y existen alternativas ilegales que permiten apostar en sitios de otros países. Incluso, entre los legisladores prima la idea de que es necesario regular porque, pese a los controles, existen las apuestas clandestinas.

Sin embargo, existen una serie de medidas que buscan impedirlo: prohibición de acceso a sitios ilegales, prohibición de publicidad de esos sitios –incluso hubo un juicio del Estado a Conmebol por este tema–, no se puede cargar cuentas de sitios ilegales de apuestas con tarjetas emitidas en Uruguay así como la prohibición de pagos de premios en cuentas uruguayas.

Entre 2017 –desde que existe la posibilidad de bloquear– hasta 2022 se habían dado de baja más de 1.500 sitios ilegales, según datos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

La plataforma única de juego online

A inicios de abril, La Banca realizó un evento con expertos de distintos países donde, a grandes rasgos, expusieron sobre diferentes casos de regulación y las ventajas que, según entienden, tiene un monopolio en el tema.

La Banca, al igual que Posada, defiende la plataforma única bajo la premisa de que eso permite más controles y que si las empresas compiten entre sí por jugadores pueden ser más flexibles en la fiscalización.

El otro proyecto

Si bien el Frente Amplio votó en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados cambió su visión e incluso el senador Mario Bergara presentó un nuevo proyecto sobre el tema que plantea la creación de un organismo regulador del estilo de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Alarma en Argentina

La pandemia hizo que la industria del juego online se expandiera en buena parte del mundo y comenzara a desarrollarse de manera más intensa en América Latina. En Argentina, donde se pueden realizar tanto apuestas deportivas como juegar al casino online, está teniendo algunos problemas sobre todo con los adolescentes pese a que están prohibidos para menores de edad.

Docentes de secundaria vienen alertando desde hace meses sobre esta problemática y la semana pasada el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, decidió bloquear los sitios de apuestas en la red de internet de las escuelas.

“Lamentablemente, eso no garantiza que los alumnos no accedan, porque lo pueden seguir haciendo a través del 4G. Pero desincentiva”, dijo Jorge Macri al anunciar la medida.