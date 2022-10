Presidente de La Banca alerta sobre casinos online: “El liberalismo aplicado al juego es un grave error”

El presidente de La Banca (5 de Oro, Quiniela, La Tómbola, Raspadita y Supermatch), Roberto Palermo, advirtió por los riesgos sobre la salud y la ludopatía que puede ocasionar un proyecto de ley –que votó el Senado y que ahora estudia Diputados–, que habilita múltiples plataformas para que los casinos puedan ofrecer juegos online. Argumenta que el liberalismo y la libre competencia en el juego no son compatibles y que los países europeos están recorriendo el camino opuesto al que ahora pretende ingresar Uruguay. A continuación, la entrevista que mantuvo con El Observador.

Usted ha sido bastante crítico con el proyecto de ley que ya votó el Senado sobre la regulación del juego online. Esta semana estuvo en la Comisión de Hacienda de Diputados. ¿Qué recepción encontró de los legisladores a su postura?

Tenemos una crítica muy importante porque este proyecto tiene implícita una contradicción. Y es que por un lado promueve la asistencia de múltiples plataformas y, simultáneamente, habla de que hay que cuidar la salud de la gente. La experiencia que nosotros aprendimos de Europa –y nosotros mismos– es que si usted tiene múltiples plataformas que compiten entre ellas, ese afán de competir va haciendo una política agresiva de marketing, van aumentando la oferta de juego, van mejorando el pago de premios, le dan más premios al apostador; es decir, fomentan el juego. La máxima en el juego durante 180 años en Uruguay, y en otros países, es que el juego se tolera, pero no se promueve. El liberalismo aplicado al juego responsable es un grave error. Hay actividades en las que usted no puede aplicar el liberalismo sino que tiene que intervenir el Estado, que es el que defiende los intereses generales de la población.

¿Qué cambió ahora?

Quienes cambiaron esta regla de juego fueron los ingleses en 2005, que con sus grandes compañías, pretenden dominar el mercado mundial de juegos. Ellos sostienen una filosofía donde debe campear la libre competencia, con un enfoque ideológico del liberalismo, de que tiene que haber competencia. Y lo que nosotros sabíamos de hace rato es que la competencia, por más que nosotros seamos liberales, no es aplicable al juego. ¿Y por qué no se aplicará al juego? Porque puede generar un daño a la población. El trastorno del juego fue determinado como una adicción por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos ya en el 2013; ahí fue cuando nosotros empezamos a preocuparnos del trastorno del juego. Es un trastorno adictivo con los mismos mecanismos de satisfacción en el cerebro que la droga o que el alcohol; liberamos dopamina. A su vez, los efectos clínicos del trastorno de juego son igual que la droga, de actuar impulsivamente y recurrir a los amigos para pedir plata para jugar. Ahora estamos comprando una idea que aplicaron los ingleses en 2005 que no funciona en toda Europa y que ahora varios países están dando marcha atrás porque se dieron cuenta que el liberalismo no se puede aplicar al juego. Existe una contradicción entre competencia entre varias plataformas y juegos responsables. Es mentira lo de juegos responsables cuando hay competencia.

Usted dice que está de acuerdo con que el Estado regule y los casinos tengan sus juegos online pero pide que sea a través de una única plataforma. ¿Esto no es crear un monopolio?

En Finlandia hay investigaciones muy interesantes sobre las ventajas de una plataforma única. Cuando hay una libre competencia, las plataformas van aumentando la tasa de premios y va disminuyendo lo que se llama el margen bruto de apuesta. ¿Y qué pasa? El impuesto que cobran los gobiernos es sobre el win (ganancia), sobre ese margen, que se va achicando. Por ejemplo, en España el gobierno recaudó 53 millones de euros de un negocio de 14.000 millones de euros. Usted no puede hacer competir a las empresas y después decirles que cuiden a los jugadores. En este tema, con la competencia, el tipo se está muriendo, está enfermo y las empresas le siguen vendiendo. En cambio nosotros, con la plataforma única (por La Banca), si vemos que usted está enfermo, lo sacamos para afuera y no lo dejamos jugar más.

Supongo que se refiere a Supermatch. ¿Cómo lo hacen?

Nos damos cuenta por varios comportamientos que reflejan esa actitud adictiva. Por ejemplo, un tipo que se enferma empieza a jugar cada vez más horas, juega primero tres horas, cuatro horas; va aumentando la cantidad de horas porque parte de la base que él va a desquitar todo lo que perdió. Entonces, empieza a jugar cada vez más y a más deportes. Si le ponemos un partido de la bolita, también juega; terminan jugando 15 horas por día a todos los deportes con cifras exorbitantes. Acabamos de sacar a uno (jugador) que jugaba una locura. Somos la primera lotería en América Latina que certificamos en juego responsable. Si usted quiere aplicar medidas de juego responsable con varias empresas en competencia, no sirve. Los juegos peligrosos son los de sorteo continuo, son las maquinitas del casino, la ruleta, las apuestas deportivas. No hay ludópata de la quiniela o la tómbola porque los sorteos son al otro día. Nosotros utilizamos un software predictivo de juego. Es una herramienta muy interesante que, tomando en cuenta las características de cada juego, determina su peligrosidad. Es una especie de semáforo. Nosotros pasamos todos los juegos por ese filtro y nos dio uno con semáforo rojo, que fue el Supermatch. Ahí nuestros técnicos, cuando ven un juego que está en rojo, que atrae a los enfermos, aplicamos las medidas de juego responsable para mitigar ese efecto de atracción sobre el ludópata.

Palermo considera que los casinos online deberían operar a través de una única plataforma.

¿El hecho de que Supermatch haga publicidad no es un poco contradictorio?

En realidad hay algunas reglas bastante estrictas, que ahora están siguiendo los países europeos. Por ejemplo, no utilizar las figuras de los deportistas famosos, los menores. En España se armó un lío porque usaban la figura de (Rafael) Nadal o de (Cristiano) Ronaldo, que aparece jugando en un plataforma de un casino online. Entonces, eso lo pararon. Usted vio que Supermatch nunca utiliza las figuras populares del deporte. Vino Luis Suárez y lo contratamos para Abitab, pero no para Supermatch. La otra cosa que intentamos hacer es no promocionar las camisetas de los clubes.

¿Usted pretende que el negocio del juego siga operando como un monopolio a través de La Banca?

Déjeme decirle que el monopolio siempre lo tuvo el Estado. Nosotros tenemos una autorización para explotar los juegos que es revocable en cualquier momento. En segundo lugar, acá hay 240 empresas que explotan el juego, no somos La Banca de Montevideo. Hay 28 bancas en todo el país y hay departamentos que tienen más de una banca que compiten. Nosotros no tenemos interés en esta ley que está discutiendo el Parlamento; no fuimos a pedir nada. No estamos pidiendo que no dejen ingresar al tema de los casinos online. Lo que estamos diciendo es que esta ley tiene un efecto muy negativo para la sociedad. Lo que nos está impulsando ahora es un poco de sentido de la responsabilidad social.

¿Pero entiende que hay que regular los casinos online?

Sí. Que se regularice el juego de casino online en absoluto, porque ya aprendí que la forma de evitar los daños del juego online es regulando, pero no de esta manera. Es fácil de solucionar. Basta que pongan un artículo de que eso tiene que ser explotado a través de una sola plataforma.

¿Y La Banca quiere ser esa plataforma?

No. Implicaría que los seis, siete, casinos tengan que juntarse para operar a través de una única plataforma con una única política de explotación. Hay competencia, pero por arriba están las reglas de juego que son comunes para todos.

Eso implicaría que el Enjoy (ex Conrad) tenga que acordar con el Grupo Cipriani, por ejemplo.

Bueno, básicamente todavía no construyó nada (por Cipriani). Hasta que no construya (el hotel y el casino) no va a poder tener esto porque si no usted sentaría un precedente muy malo en el país. Estaría dándole permiso de casino a gente que no hace la inversión, o sea, deberían hacer la inversión y después explotar la patente de casino online.

Roberto Palermo.

Lo primero es que se entiende muy poco del tema juegos, que es muy específico. La sensación que tuve en Diputados es que escucharon con atención lo que planteé, con palabras más llanas y más claras. Lo que digo es irrefutable porque lo avala la experiencia en la parte empírica que está pasando en Europa. Me parece que va a haber un cambio, por lo menos se lo están cuestionando desde el punto de vista ideológico. Hay una contradicción entre hablar de competencia de las plataformas y cuidar simultáneamente el problema de la salud; es imposible. Los ingleses hicieron su lobby con el gobierno –que quería recaudar más fondos– y sacaron ese acuerdo pero se olvidaron de plano de la dimensión social. Vamos a ver cómo se arregla. Se lo vamos a advertir a la población, a los periodistas, al presidente de la República, en todos los planos .

¿Qué posición tiene con el esquema impositivo planteado en ese proyecto?

La parte tributaria no puede quedar en manos del regulador como está. Eso es anticonstitucional, no se puede. Hay que determinar para el juego online un tributo igual para todos. Ahí sí entramos nosotros. Hoy nosotros pagamos 18,03% sobre el win, casi tres veces más que los casinos (7,5%). Si el esquema tributario no es igual, los casinos van a poner esa diferencia en premios y ahí le hacen daño a la gente también. Lo otro que dije en el Parlamento es que es muy importante prohibir expresamente los bonos porque es un relajo. Es un incentivo a jugar brutal porque usted se peló, le dan un bono, y empieza a jugar de vuelta; es lo que pasa en Europa.

Perfil

Roberto Palermo tiene 74 años y se define como un “comerciante”. Asumió la presidencia de la red de agencias Abitab en 2002 y en 2003 la de La Banca. Dice que entre ambas empresas se generan unos 30 mil empleos entre directos e indirectos. Hay 28 bancas y 240 agencias en todo el país.

Campaña

Como parte de su postura de rechazo al proyecto de ley que tiene a estudio la Cámara de Diputados, La Banca sacó una campaña de difusión bajo la consigna Con la salud no se juega. La institución pretende involucrar a la población en la discusión de esta temática. Para ello puso a disposición el sitio www.juegoresponsable.uy