El Observador / Polideportivo / HANDBALL

La selección uruguaya de handball ya tiene rivales y horarios confirmados para jugar la President's Cup del Mundial

Uruguay se medirá contra Paraguay, Croacia e Irán para definir las posiciones del 25 al 32 en el Mundial de Alemania-Países Bajos

2 de diciembre 2025 - 16:39hs
Sabrina Grieco&nbsp;

Sabrina Grieco 

Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek

Tras perder sus tres partidos en la fase de grupos, ante Serbia, Alemania e Islandia, en Stuttgart, la selección de Leonardo Puñales se mudó a Maaspoort, en Países Bajos, donde jugará en el grupo I de la President's Cup, instancia del Mundial donde se definirán los puestos 25 a 32 en el certamen.

Uruguay jugará este jueves 4 de diciembre a la hora 9.30 contra Paraguay, un rival contra el que tiene establecida una clásica rivalidad regional en los últimos 15 años.

Paraguay terminó último en el grupo contra Montenegro, España e Islas Feroe.

El sábado 6 de diciembre, a la hora 7.00, el rival será Croacia, último en el grupo que compartió con Dinamarca, Rumania y Japón.

El lunes 8 de diciembre, Uruguay cerrará el grupo jugando ante Irán, último en el grupo de Hungría, Suiza y Senegal. Este partido será a la hora 9.30.

En el grupo II de la President's Cup ya está confirmada la presencia de Kazajistán y Cuba y aún falta saberse los otros dos miembros.

Según la posición en que Uruguay termine en el grupo jugará contra el que termine en la misma posición de la otra llave.

Los primeros jugarán por el puesto 25, los segundos por el puesto 27, los terceros por el puesto 29 y los últimos por el puesto 31.

Uruguay solo ganó un partido en sus cinco presentaciones anteriores en mundiales, contra Argentina en Brasil 2011.

Los tres primeros de cada grupo avanzaron al main round (cuadro principal) donde se jugarán cuatro series de seis equipos pero arrastrando los puntos ganados en la primera fase.

¿Dónde ver a la selección uruguaya de handball?

Los tres partidos del grupo de la President's Cup serán transmitidos por DSports en cable y DGO en streaming.

