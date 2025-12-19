"Pachadona" y "a lo Messi": el nuevo golazo de Alfonso Pacha Espino para sellar una clasificación histórica de Rayo Vallecano en la Conference League de la UEFA

El Rayo Vallecano , con goles del defensa francés Florian Lejeune, el lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino y el centrocampista Gerard Gumbau, venció este jueves por 3-0 al Drita, de Kosovo, y consiguió una clasificación histórica de forma directa para los octavos de final de la Liga Conferencia.

El ex Nacional volvió a marcar por segundo partido consecutivo de la UEFA y nuevamente con un golazo en el que fue dejando rivales por el camino hasta definir de derecho. Su tanto recibió elogios en las redes por parecidos a goles de Diego Maradona, “Pachadona”, y a tantos de Lionel Messi.

Aroma de fiesta. Eso es lo que se respiró en el Estadio de Vallecas con una afición entregada para un partido de esos que se quedan grabados en la memoria y la historia de un club. Como aquellos de la Copa de la UEFA de la temporada 2000/2001, hace veinticinco años.

MADRID, 18/12/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino (c) se dispone a chutar ante dos jugadores del Drita, durante el partido de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Drita Gjilan disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Juanjo Ma

En esta ocasión, el Rayo recibió al Drita con la ventaja de depender de sí mismo para acceder a octavos de final de forma directa sin tener que pasar por el peaje de un 'play-off' a cara o cruz. La oportunidad era histórica y el Rayo no la desaprovechó.

ESPAÑA La conmovedora imagen de Alfonso Espino con el minuto de silencio que Rayo Vallecano dedicó en memoria de su padre

URUGUAYOS A lo Roberto Carlos: mirá el golazo del ex Nacional Pacha Espino, con una dedicatoria muy especial para su padre, en el importante triunfo de Rayo Vallecano por UEFA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GoldeMichu/status/2001787611451658372&partner=&hide_thread=false Con todos ustedes , Luis Alfonso “Pachadona” Espino. @pachaespino



pic.twitter.com/QjXWL8F8uj — Isi Palagol (@GoldeMichu) December 18, 2025

Con un once muy renovado, sin dos de sus puntales, los extremos Isi Palazón y Álvaro García, el Rayo saltó al césped a los mandos de Unai López, con Fran Pérez y el rumano Andrei Ratiu en las bandas y Sergio Camello como delantero centro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PepePedemonte_/status/2001772500951118162&partner=&hide_thread=false Diego Pacha Espino Maradona, tremendo el gol del excadista.



Segundo gol en 7 días en competición europea para el uruguayo. pic.twitter.com/KELDNfdf42 — Pepe Pedemonte (@PepePedemonte_) December 18, 2025

Desde el primer minuto el equipo madrileño llevó las riendas del partido hasta el punto que, antes de llegar a la mitad de la primera parte, el Drita ya estaba defendiendo con todos sus jugadores dentro de su área para frenar los continuos ataques de su rival.

Aún así, al Rayo le costó encontrar ocasiones claras por la férrea defensa que impusieron los kosovares y por eso el recurso más utilizado fueron los disparos lejanos. En uno de ellos, a los 32 minutos, Florian Lejeune logró abrir el marcador con un latigazo inapelable por su potencia para Laurit Behluli.

MADRID, 18/12/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino (d) celebra con Isi Palazón (c) tras marcar el tercer gol, durante el partido de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Drita Gjilan disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Juan El festejo del Pacha Espino con Isi Palazón Foto: EFE

Con ventaja en el marcador, el Rayo, que tuvo en la primera parte un 79% de posesión, se quitó un peso de encima y su juego se volvió más fluido porque el Drita tuvo que cambiar su táctica defensiva para intentar irse arriba en busca de la igualada, algo que no consiguió.

La segunda parte cambió el tono del partido. El equipo kosovar dio un paso adelante y, a los cuatro minutos, probó a Augusto Batalla con una buena jugada por la banda derecha que terminó con un disparo raso de Arb Manaj que sacó con los pies el portero argentino.

MADRID, 18/12/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino celebra tras marcar el tercer gol, durante el partido de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Drita Gjilan disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Juanjo Martín El festejo del Pacha Espino Foto: EFE

Ese fue el primero de los numerosos acercamientos que tuvo al área del Rayo, casi todos sin peligro y bien desbaratados por la defensa de los locales, muy bien plantados sobre el césped con el liderazgo que demostraron Lejeune y el brasileño Luiz Felipe, que, poco a poco, tras una larga lesión, va cogiendo ritmo de competición y empieza a ser importante.

Cuando más gris estaba, el partido lo sentenció el Rayo a los 65 minutos. Ovouka no se entendió con su portero y le cedió el balón tan cerca y a tal velocidad que Behluli lo atrapó. El árbitro lo tuvo claro. Cesión. Gerard Gumbau no desaprovechó la ocasión y, al filo del área pequeña, lanzó un disparo cruzado en el hueco dejado por la defensa.

MADRID, 18/12/2025.- El defensa del Rayo Luis Espino celebra tras marcar el tercer gol, durante el partido de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Drita Gjilan disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. EFE/Juanjo Martín El festejo del Pacha Espino Foto: EFE

A partir de esa acción el encuentro no tuvo mucha historia porque el Drita bajó los brazos y, muy tocado en sus ánimos, fue incapaz de trenzar alguna jugada de peligro mientras en la grada la afición ondeaba sus banderas al viento.

El Rayo redondeó su victoria con el mismo protagonista de hace una semana frente al Jagiellonia polaco. 'Pacha' Espino, recién salido al césped, realizó una jugada individual que terminó en un disparo cruzado a gol.

"Estamos unidos y eso nos hace más fuertes", dijo tras el partido el uruguayo, quien recientemente perdió a su padre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/2001791189314306337&partner=&hide_thread=false @pachaespino, jugador del @RayoVallecano, perdió a su padre hace unas semanas



Desde entonces ha marcado dos golazos



“Este mes ha sido complicadísimo. Para mí, el gol en Polonia lo metió él”



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/RwKUhZ8ii0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 18, 2025

Con la victoria, el Rayo termina la fase liga en cuarta posición con 13 puntos, accede a octavos de forma directa y se asegura en la eliminatoria la vuelta en casa. Por delante solo el Estrasburgo francés, líder con 16 puntos, seguido del Rakow polaco con 14 y el Sparta de Praga con 13.

Ficha técnica:

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe, Jozhua ('Pacha' Espino, m.79); Gumbau, Pedro Díaz (Álvaro, m.64); Ratiu, Unai López (Oscar Valentín, m.64), Fran Pérez (Isi, m.64); y Camello (Trejo, m.85).

0 - Drita: Behluli; Besnik Krasniqi, Bejtulai, Pellumbi, Ovouka; Ajzeraj (Balaj, m.46), Dabiqaj, Mustafa (Ibrahim, m.79), Sheji (Sylejmani, m.92); Arb Manaj y Blerim Krasniqi (Arthur, m.89).

Goles: 1-0: M.32 Lejeune; 2-0: M.65 Gumbau; 3-0: M.82 'Pacha' Espino.

Árbitro: Urs Schnyder (suizo). Amonestó a Lejeune (m.60), del Rayo, y a Sheji (72), del Drita.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada de la fase liga de la Liga Conferencia disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 8.000 espectadores.

Con base en EFE