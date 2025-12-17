Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico para este miércoles 17 de diciembre , jornada que comenzó con temperaturas frescas en la mañana pero que rápidamente ascenderán hasta los 30°C, promediamente.

El cielo se presentará claro con algunos intervalos de nubosidad. El viento soplará desde el sureste hacia el norte con velocidades de 10 a 30 km/h.

El cielo continuará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. En cuanto al viento, será del sector norte, con rachas de hasta 50 km/h en la noche.

Este

Temperatura mínima : 3°C

Temperatura máxima: 27°C

Mañana

El tiempo será claro con algo de nubosidad, y se esperan nieblas y neblinas en algunas zonas. El viento será de 10 a 30 km/h desde el sureste hacia el norte, con períodos variables en la mañana.

Tarde/Noche

El cielo continuará claro, con algunos momentos de nubosidad. El viento será del sector norte, alcanzando rachas de 40 a 50 km/h en las zonas costeras.

Oeste

Temperatura mínima : 11°C

Temperatura máxima: 31°C

Mañana

El cielo se mantendrá claro y algo nuboso. El viento soplará desde el este hacia el norte, con una intensidad de 10 a 30 km/h.

Tarde/Noche

El tiempo será similar al de la mañana, con cielos algo nubosos y períodos más nublados. El viento del sector norte soplará a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

Temperatura mínima : 12°C

Temperatura máxima: 29°C

Mañana

El cielo se presentará claro con algo de nubosidad. El viento será del este hacia el norte, con rachas de hasta 40 km/h.

Tarde/Noche

El cielo continuará claro y algo nuboso, con viento del sector norte, con velocidades de 10 a 30 km/h.