/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 17 de diciembre

La temperatura máxima en Montevideo y Área Metropolitana rondará los 28°C, según Inumet

17 de diciembre 2025 - 7:27hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este miércoles 17 de diciembre, jornada que comenzó con temperaturas frescas en la mañana pero que rápidamente ascenderán hasta los 30°C, promediamente.

Montevideo y Área Metropolitana

  • Temperatura mínima: 11°C

  • Temperatura máxima: 28°C

Mañana

El cielo se presentará claro con algunos intervalos de nubosidad. El viento soplará desde el sureste hacia el norte con velocidades de 10 a 30 km/h.

En el área metropolitana (Montevideo), Inumet espera un cielo entre claro y algo nuboso todo el día, con neblinas en la mañana.
Tarde/Noche

El cielo continuará claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. En cuanto al viento, será del sector norte, con rachas de hasta 50 km/h en la noche.

Este

  • Temperatura mínima: 3°C

  • Temperatura máxima: 27°C

Mañana

El tiempo será claro con algo de nubosidad, y se esperan nieblas y neblinas en algunas zonas. El viento será de 10 a 30 km/h desde el sureste hacia el norte, con períodos variables en la mañana.

Tarde/Noche

El cielo continuará claro, con algunos momentos de nubosidad. El viento será del sector norte, alcanzando rachas de 40 a 50 km/h en las zonas costeras.

Oeste

  • Temperatura mínima: 11°C

  • Temperatura máxima: 31°C

Mañana

El cielo se mantendrá claro y algo nuboso. El viento soplará desde el este hacia el norte, con una intensidad de 10 a 30 km/h.

Tarde/Noche

El tiempo será similar al de la mañana, con cielos algo nubosos y períodos más nublados. El viento del sector norte soplará a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

  • Temperatura mínima: 12°C

  • Temperatura máxima: 29°C

Mañana

El cielo se presentará claro con algo de nubosidad. El viento será del este hacia el norte, con rachas de hasta 40 km/h.

Tarde/Noche

El cielo continuará claro y algo nuboso, con viento del sector norte, con velocidades de 10 a 30 km/h.

