Premios The Best de la FIFA: mirá los votos de Lionel Messi y Lionel Scaloni para el galardón
Lionel Messi y Liones Scaloni fueron los representantes argentinos en la gala de los premios The Best de la FIFA, al mejor jugador del año
17 de diciembre 2025 - 9:14hs
EFE
Ousmane Dembélé, futbolista del PSG, fue el ganador de los premios The Best de la FIFA al mejor jugador del año, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, y se dieron a conocer los votos de Lionel Messi y de Lionel Scaloni, representantes de Argentina en la ceremonia del galardón.
La FIFA publicó los detalles de los sufragios, revelando las preferencias de los principales protagonistas del fútbol mundial. Entre ellos, el líder de la selección argentina, Lionel Messi, eligió en primer lugar a Dembélé, seguido por Kylian Mbappé y, en tercer puesto, a Lamine Yamal.
Por su parte, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, a diferencia de Messi optó por Mbappé como su favorito, ubicando a Pedri, el mediocampista del Barcelona, en la segunda posición y a Lamine Yamal en la tercera.
Los votos de Lionel Messi en las otras posiciones
En la categoría de entrenadores, el futbolista del Inter Miami eligió a Luis Enrique como el mejor del año, luego de su excelente temporada con el PSG. En segundo lugar, eligió al alemán Hansi Flick del Barcelona y el español Mikel Arteta, del Arsenal, completó su podio.
En cuanto a los arqueros, Messi optó por Gianluiggi Donnarumma como el mejor golero del año siendo una pieza clave del PSG, pese a que hora milita en el Manchester City. En la segunda ubicación puso a su compatriota Dibu Martínez por encima de Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y quien completa el podio.
Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. El sistema de votación de The Best se distingue por su composición y los encargados: capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y aficionados, cada uno con un peso del 25% en el resultado final.