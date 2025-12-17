Dólar
Premios The Best de la FIFA: mirá los votos de Lionel Messi y Lionel Scaloni para el galardón

Lionel Messi y Liones Scaloni fueron los representantes argentinos en la gala de los premios The Best de la FIFA, al mejor jugador del año

17 de diciembre 2025 - 9:14hs
Messi
EFE

Ousmane Dembélé, futbolista del PSG, fue el ganador de los premios The Best de la FIFA al mejor jugador del año, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, y se dieron a conocer los votos de Lionel Messi y de Lionel Scaloni, representantes de Argentina en la ceremonia del galardón.

La FIFA publicó los detalles de los sufragios, revelando las preferencias de los principales protagonistas del fútbol mundial. Entre ellos, el líder de la selección argentina, Lionel Messi, eligió en primer lugar a Dembélé, seguido por Kylian Mbappé y, en tercer puesto, a Lamine Yamal.

Por su parte, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, a diferencia de Messi optó por Mbappé como su favorito, ubicando a Pedri, el mediocampista del Barcelona, en la segunda posición y a Lamine Yamal en la tercera.

Los votos de Lionel Messi en las otras posiciones

En la categoría de entrenadores, el futbolista del Inter Miami eligió a Luis Enrique como el mejor del año, luego de su excelente temporada con el PSG. En segundo lugar, eligió al alemán Hansi Flick del Barcelona y el español Mikel Arteta, del Arsenal, completó su podio.

Ousmane Dembelé
THE BEST

Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el premio The Best que otorga la FIFA a los mejores del año

Ousmane Dembélé con su premio The Best
PREMIOS DE FIFA

Así votaron el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y el capitán, Josema Giménez, en el Premio The Best de la FIFA

En cuanto a los arqueros, Messi optó por Gianluiggi Donnarumma como el mejor golero del año siendo una pieza clave del PSG, pese a que hora milita en el Manchester City. En la segunda ubicación puso a su compatriota Dibu Martínez por encima de Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y quien completa el podio.

Captura de pantalla 2025-12-17 081021
Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best

Ousmane Dembélé, ganador del premio The Best

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. El sistema de votación de The Best se distingue por su composición y los encargados: capitanes de selecciones nacionales, seleccionadores, periodistas y aficionados, cada uno con un peso del 25% en el resultado final.

Por otro lado, el argentino Santiago Montiel de Independiente de Avellaneda fue el ganador del premio Puskás en la misma gala al mejor gol del año, por su extraordinario tanto de chilena frente a Independiente Rivadavia en abril de este año por el Torneo Apertura argentino.

