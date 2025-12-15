Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

Rige alerta amarilla de Inumet por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las zonas afectadas

Inumet advierte que se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes

15 de diciembre 2025 - 7:13hs
Inumet emitió una alerta amarilla

Inumet emitió una alerta amarilla

Inés Guimaraens

Este lunes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afectarán a diez departamentos del país.

Según explica Meteorología, el aviso surge a raíz de un frente frío que ingresa al país generando tormentas, algunas "puntualmente fuertes".

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

La advertencia meteorológica será actualizada a las 08:10 o "ante cambios significativos".

Principales localidades afectadas:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Constancia, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2000493740494836068&partner=&hide_thread=false
Inumet Alerta amarilla tormentas

