Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 22 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió su pronóstico del clima para este lunes 22 de diciembre , jornada en la que anunció cielos nubosos y cubiertos en la mañana y probables precipitaciones y tormentas en la tarde/noche en todo el país.

En la capital, la mañana estará nubosa y cubierta, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el sureste (SE) con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde noche , estará nuboso y cubierto. Se espera una probable formación de tormentas aisladas. Los vientos rotarán del sureste (SE) al noreste (NE) con una intensidad de entre 10 y 30 km/h. La temperatura mínima rondará los 22 °C y la máxima alcanzará los 27 °C.

Para la zona este, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto y la probable formación de tormentas aisladas . Habrá nieblas y neblinas. Las rachas de viento serán desde el este (E) rondando los 10 y 30 km/h.

En la tarde noche cielo continuará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos se mantendrán en el este (E) con velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma de 0 a 10 km/h. En esta parte del país, la mínima será de 19 °C y la máxima de 30 °C.

Suroeste

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán desde el este (E) de 10 a 30 km/h, con periodos de variable de 0 a 20 km/h.

En la tarde, la jornada estará nubosa y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas y neblinas. Los vientos continuarán iguales. Las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 31 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto. Habrá presencia de nieblas y neblinas. Los vientos estarán desde el sector este (E), con intensidades de 10 a 20 km/h y periodos de calma de 0 a 10 km/h.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos se mantendrán en el este (E) con velocidades de 10 y 30 km/h y periodos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas rondarán de entre los 20 °C y los 31 °C.

Noreste

Para la mañana, se esperan cielos nubosos con períodos de cubierto, nieblas y neblinas. El viento estará desde el norte (N) de 10 a 20 km/h, con periodos de calma de 0 a 10 km/h.

La tarde/noche estará nubosa y cubierta, con precipitaciones, tormentas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos seguirán desde el norte (N) rondando los 10 a 30 km/h, con periodos variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C y los 32 °C.

Noroeste

En el noroeste el día iniciará nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas, nieblas y neblinas. Los vientos se moverán desde el norte (N), con velocidades de 10 y 20 km/h, con periodos de clama de 0 a 10 km/h.

En la tarde el clima estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 km/h, con periodos variables de hasta 10 km/h, las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 31 °C.