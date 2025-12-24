Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 24 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 24 de diciembre será un día claro y algo nuboso en Uruguay, que sobre la tarde noche presentará probables tormentas y precipitaciones. En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante Nochebuena.
Desde Meteorología ya habían anunciado condiciones climáticas "cambiantes" para este miércoles, en la previa de Navidad. La mañana del 24 será calurosa e inestable con cielos nubosos en gran parte del país.
Para la tarde noche esperan que las condiciones comiencen a desmejorar y se formen lluvias y tormentas aisladas" sobre la zona sur del Río Negro.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará clara y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas, neblinas y vientos que ascienden hasta 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 32 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. También habrá probables formaciones de tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso con cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 34 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.
Más tarde estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 35 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.
Más tarde estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 35 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. También habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.
En la tarde noche estará nuboso a cubierto, precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 34 °C.