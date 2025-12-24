Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 24 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el miércoles 24 de diciembre será un día claro y algo nuboso en Uruguay , que sobre la tarde noche presentará probables tormentas y precipitaciones . En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante Nochebuena .

Desde Meteorología ya habían anunciado condiciones climáticas "cambiantes" para este miércoles, en la previa de Navidad . La mañana del 24 será calurosa e inestable con cielos nubosos en gran parte del país.

Para la tarde noche esperan que las condiciones comiencen a desmejorar y se formen lluvias y tormentas aisladas" sobre la zona sur del Río Negro .

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nuboso , con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora .

Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas, neblinas y vientos que ascienden hasta 60 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 32 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto. También habrá probables formaciones de tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso con cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 34 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora u ocasionalmente superiores en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 35 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 10 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta los 60 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 35 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. También habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso a cubierto, precipitaciones, probables tormentas y neblinas. Los vientos descenderán hasta los 30 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 34 °C.