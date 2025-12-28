Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
cielo claro
Lunes:
Mín  22°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Helicópteros trabajan en incendio en Minas para evitar la propagación del fuego hacia plantaciones privadas y zonas de monte forestal

Los focos se encuentran ahora en las inmediaciones de la ruta 8, próximos al Cerro del Verdun, en las afueras de la capital lavallejina

28 de diciembre 2025 - 16:16hs
IMG_0005
Foto Vivo Cable Color

El incendio, a pocos kilómetros de la capital de Lavalleja, ya afectó varias hectáreas en las inmediaciones de La Coronilla —zona donde se encuentran las letras de Minas— y el cerro del Verdún. La situación se agravó cerca de las 11 horas del sábado, cuando un aumento en la intensidad del viento provocó fuertes reencendidos con dirección al cerro Verdún y también en áreas próximas a viviendas del cerro La Coronilla.

IMG_0004

Ante ese escenario, se desplegó un operativo con maquinaria de la Intendencia, Ancap, personal militar y Bomberos, logrando sobre las 15 horas establecer cordones cortafuego que protegieron las viviendas. Durante la tarde se trabajó además en la extinción de focos secundarios que se reactivaban de forma constante.

Más noticias
incendio en cerro la coronilla, sobre el nuevo cartel de minas, afecto varias hectareas y ahora sigue hacia el verdun
LAVALLEJA

Incendio en cerro La Coronilla, sobre el nuevo cartel de Minas, afectó "varias hectáreas" y ahora sigue hacia el Verdún

inumet alerto por riesgo muy alto de formacion de incendios forestales en la zona sur de uruguay
ADVERTENCIA

Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

Sobre las 17 horas, el fuego se propagó hacia el cerro de la Antena, descendiendo luego hacia el pie del cerro Verdún. Una vez asegurada la zona residencial, la maquinaria pesada fue trasladada al área del Verdún, donde se abrieron calles cortafuego desde la ruta 12, por detrás del cerro y hacia el sur.

Las tareas se extendieron hasta altas horas de la noche debido a reencendidos en la zona de las letras de Minas. Persistió además un foco activo desde el cerro de la Antena hacia la ruta 8, en un área de difícil acceso, que quedó bajo vigilancia hasta la mañana del sábado.

En ese escenario, en diálogo con El Observador, la jerarca del Cecoed, Silvana Rivero, aclaró que el nuevo cartel con las de Minas quedó “intacto”, pese a que el fuego “pasó bastante cerca”, y destacó que las viviendas de la zona “están fuera de peligro”.

Sin embargo, un foco ígneo que permaneció activo durante la noche avanzó hacia un monte nativo de altura, lo que llevó a las autoridades a desplegar en la madrugada del domingo maquinaria pesada para la apertura de calles cortafuego, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia plantaciones privadas y zonas de monte forestal, informó Bomberos.

En paralelo, informó Bomberos, los helicópteros realizan actualmente descargas de agua sobre el flanco derecho del incendio.

0b0cb64c-4815-4143-9c27-80da9456f7ac (1)
Temas:

Minas incendio helicoptero

Seguí leyendo

Las más leídas

Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica
ICÓNICA

Luana: "Me aterra que las pibas de Uruguay, sobre todo las soñadoras, no tengan una referencia nacional. Las hay, pero somos muy pocas"

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

MEF aclaró información que había dado Orsi sobre Fonasa y anunció dos cambios metodológicos para el cálculo del Costo Promedio Equivalente
FONASA

MEF aclaró información que había dado Orsi sobre Fonasa y anunció dos "cambios metodológicos" para el cálculo del Costo Promedio Equivalente

Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
PODER EJECUTIVO

Patrullas oceánicas OPV: Defensa notificó el viernes a Cardama de sus "incumplimientos" y la carta de crédito en febrero está comprometida

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos