Helicópteros trabajan en incendio en Minas para evitar la propagación del fuego hacia plantaciones privadas y zonas de monte forestal

Desde esta madrugada dos helicópteros con helibalde y maquinaria pesada trabajan intensamente para contener el incendio que afecta a la ciudad de Minas desde este viernes y que según informó el medio local Vivo Cable Color habría llegado hasta la explanada de la Virgen del Verdún.

El incendio, a pocos kilómetros de la capital de Lavalleja, ya afectó varias hectáreas en las inmediaciones de La Coronilla —zona donde se encuentran las letras de Minas— y el cerro del Verdún. La situación se agravó cerca de las 11 horas del sábado, cuando un aumento en la intensidad del viento provocó fuertes reencendidos con dirección al cerro Verdún y también en áreas próximas a viviendas del cerro La Coronilla.

Ante ese escenario, se desplegó un operativo con maquinaria de la Intendencia, Ancap, personal militar y Bomberos, logrando sobre las 15 horas establecer cordones cortafuego que protegieron las viviendas . Durante la tarde se trabajó además en la extinción de focos secundarios que se reactivaban de forma constante.

ADVERTENCIA Inumet alertó por "riesgo muy alto" de formación de incendios forestales en la zona sur de Uruguay

LAVALLEJA Incendio en cerro La Coronilla, sobre el nuevo cartel de Minas, afectó "varias hectáreas" y ahora sigue hacia el Verdún

Sobre las 17 horas, el fuego se propagó hacia el cerro de la Antena, descendiendo luego hacia el pie del cerro Verdún. Una vez asegurada la zona residencial, la maquinaria pesada fue trasladada al área del Verdún, donde se abrieron calles cortafuego desde la ruta 12, por detrás del cerro y hacia el sur.

Las tareas se extendieron hasta altas horas de la noche debido a reencendidos en la zona de las letras de Minas. Persistió además un foco activo desde el cerro de la Antena hacia la ruta 8, en un área de difícil acceso, que quedó bajo vigilancia hasta la mañana del sábado.

En ese escenario, en diálogo con El Observador, la jerarca del Cecoed, Silvana Rivero, aclaró que el nuevo cartel con las de Minas quedó “intacto”, pese a que el fuego “pasó bastante cerca”, y destacó que las viviendas de la zona “están fuera de peligro”.

Sin embargo, un foco ígneo que permaneció activo durante la noche avanzó hacia un monte nativo de altura, lo que llevó a las autoridades a desplegar en la madrugada del domingo maquinaria pesada para la apertura de calles cortafuego, con el objetivo de evitar la propagación del fuego hacia plantaciones privadas y zonas de monte forestal, informó Bomberos.

En paralelo, informó Bomberos, los helicópteros realizan actualmente descargas de agua sobre el flanco derecho del incendio.