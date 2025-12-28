Luana: "Me aterra que las pibas de Uruguay, sobre todo las soñadoras, no tengan una referencia nacional. Las hay, pero somos muy pocas"

Son las siete de la mañana y el sol de julio apenas asoma sobre el horizonte a la vera de la ruta. Una mujer de cabello negro y uñas afiladas cruza la puerta del mercado de la estación de servicio en algún lugar del departamento de Durazno. Envuelta en una bata celeste, con los pies a 20 centímetros del suelo y el maquillaje que todavía brilla sobre su rostro, pide una bolsa de bizcochos. Un rato antes la gente estaba coreando su nombre: Luana .

La foto en el autoservice aparece pronto en los teléfonos de sus más de 300 mil seguidores y las respuestas empiezan a acumularse: “Qué icónica esta foto”. “Sos icónica”. “¿No te das cuenta que sos icónica?”. Por reiteración la palabra empezó a resonar y se convirtió en el título de su primer álbum. Icónica .

“Qué palabra, ¿no? Qué palabra fuerte icónica. Yo sé que la gente va a poder decir ay, ¿qué te pensás que sos?. Pero en verdad todo nace por el público”, dice Luana a El Observador desde una de las salas del Palacio Taranco, donde filmó uno de los videos musicales de su proyecto discográfico.

“Yo claramente dije que no, que era un montón, que sabemos que acá somos más humildes y que no nos gusta sobre-exaltarnos. Pero es algo llamativo. Y siento una responsabilidad de representar algo, ya sea para la Tropical, como gurisa joven o como mujer, ¿viste? Como gurisa del interior. Hay muchas banderas o responsabilidades que creo que conllevo. Entonces, estaba bueno tener jugar con algo así. Decir bueno, dentro de todo, la gurisa puede llegar a ser algo de eso ”.

La gurisa que se convirtió en un ícono de la música tropical antes de cumplir 25 años. Y la que reconstruyó su carrera, armándose a sí misma en un producto artístico con una identidad histriónica y carismática. La que escuchamos cantar hace casi una década ahora publica su disco debut y se lanza, también, como compositora. “Es como una primera cédula cuando sos bebé. No soy tan bebé pero artísticamente se podría decir que sí, así que estoy muy emocionada”.

Icónica es el resultado de su experiencia pero también el reflejo del contexto nacional. El recuerdo de una mujer que creció arrullada por el sonido de las guitarras folclóricas, la cumbia y la influencia del litoral. Quien conoció desde adentro la murga y el candombe, quien cantó plena en el norte y subió a los escenarios del rock. El encuentro de Zitarrosa y el funky brasileño, Juana de Ibarbourou y Adele, La 424 y Sonora Borinquen.

“Hay un nuevo nivel desbloqueado musicalmente y audiovisualmente, que era algo que me interesaba muchísimo abarcar. Como artista, en lo personal, pero también para el género. Siempre estoy pensando en las banderas que llevo, o por lo menos a lo que me relacionan, y me ponen un poco de responsabilidad. He llevado con todo el amor posible esto de desbloquear cosas para este ambiente que me rodea, que es la música tropical”, dice Luana y recuerda, cada vez que puede, que se trata del resultado de un proyecto colectivo con la banda que la acompaña en cada show en cualquier rincón del territorio.

“Todo nace también con el poder de contar con mis compañeros, con mis músicos, con mis músicas. Hay rockeros, hay pleneros, hay cumbieros; entonces obvio que iba a estar esa identidad de cada uno y ese talento. Fue intensa la composición, porque fue colectivo y fue puro porque somos nosotros, soy yo con los pibes y las pibas que toco hace cinco años. Entonces fue muy lindo haber compartido ese proyecto de esa manera.”

Luana-9 Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica Armando Sartorotti / FocoUy

El sol apenas permanece sobre el horizonte de la Playa Mansa cuando llega a la casa que será el refugio de la banda en los próximos días. Son siete cuadras que se menean entre las casas del balneario. Una calle con nombre propio: Berenice. “Che, boluda, nos van a meter presas por estar pintando carteles”, escucha su manager cuando atiende el teléfono. “No, es así. Te quería dar una sorpresa”, le dice a Luana Berenice Persíncula, que adoptó la coincidencia como una señal mística de algo superior. "Alguien me está diciendo que es por acá”, se aseguró.

Lo que siguió fueron tres días de convivencia en los que la respuesta a cualquier idea era “y bueno, probá”. Un camino creativo que encontró a los músicos en la creación de su primer álbum, en el que participa de la composición de nueve de los diez temas.

“Siempre soñé con un disco de muchos géneros. Y quería algo autóctono, porque yo estudio mucho todos los movimientos de todo el mundo en lo artístico y veía que casi siempre los discos mundiales arrancaban por los sonidos autóctonos de su país”, dice Luana y antes de que se lo señalen reconoce que el único género que faltó es el tango. “Yo lo cuido mucho, le tengo mucho respeto”.

Hay algo de esa exploración musical que está construido en los espacios de colaboración que fue abriendo en los últimos años, como artista invitada de bandas y músicos consagrados en diferentes ámbitos de la escena nacional. “Tuve la espalda de que colegas me compartieran su espacio y decidieran compartir ese momento artístico conmigo. Me ayudó a que la gente, dentro de todo, no me etiquetara tanto. Porque era 'la plenera' pero yo vengo cantando folclore hace años. Me crié escuchando Sonido Caracol, Sonido Profesional, Marito Silva, Mogambo, Miriam Britos. Había mucha información que estaba guardada y por el destino, el universo, Dios o cómo quieran ponerle, los colegas empezaron a invitarme a compartirlo y su público accedió a darme la verde. ¿No Te Va Gustar? Bien. ¿La Vela? Bien. ¿La Catalina? Bien. ¿Rada? Bien. Hay un montón de puertas abiertas para que yo pueda entregar este material hoy en día, así que también le agradezco mucho a ellos”.

La “alquimia” de la plena

Luana Persíncula –quien empieza a ser conocida como La Princesita de la Plena– está a punto de salir a la “cancha grande” de la música tropical. Tiene apenas 16 años y la pista del Palacio Sudamérica está encendida. Entonces, los músicos ya avisados en el género le hacen una advertencia: este es el termómetro, si vos no explotás esto no sé si te va a aceptar la gente.

"Iba después de Gerardo Nieto, que Gerardo Nieto era Dios ahí. Les digo, 'pero ¿por qué me decís esto ahora?' Y me dijeron: 'Te lo digo para que te pongan las pilas y lo des todo porque es importante'. La gente, chilenas. Fue increíble ese momento”, recuerda ahora.

Quiso regresar al Sudamérica para grabar el video musical de Cuando se baila la plena, pero fue rematado en 2021 y no volvió a abrir sus puertas. “Quise revivir ese momento pero lamentablemente el Palacio se encuentra en condiciones muy feas”, dice Luana que entonces comenzó una búsqueda que la llevó a uno de los museos más hermosos de Montevideo. Luana se puso a bailar plena en el Palacio Taranco, con la intención de rescatar aquella elegancia de las orquestas tradicionales. “Quería reivindicar eso de la elegancia. La plena también tiene su elegancia al bailarla, al tocarla. Reconozco que hoy en día capaz que las generaciones no están esforzándose mucho en el estudio musical. Las orquestas antiguas estudiaban mucho, era imposible desafinar, era imposible errar una nota y era muy elegante”.

Luana cree que la plena está del lado dorado de un proceso alquímico. “El proceso alquímico se basa en un proceso donde la plata y el plomo pasan a ser oro. Y básicamente con el género pasó eso: era el género más desprestigiado, más barato, y hoy en día es el género más popular en todo el país”, señala.

“Me dijeron siempre se escuchó plena Montevideo. Pero en el interior no siempre se escuchó plena. El interior es 100% charanguero y folclórico. Son muy pocas las bandas de plena que han logrado recorrer el país y sobre todo de llevar, por lo menos, la plena hasta Artigas. Es importante destacarlo por el camino que los colegas han hecho: Los Negroni, Vanesa Britos, Denis Elías, Karibe con K. Hace poco estuve en Tranqueras, un pueblo antes de llegar a Rivera a 600 kilómetros de la capital, y pregunté 'che, ¿qué bandas de plena han venido?'. Y me dijeron, 'la única que ha venido hasta ahora ha sido Karibe con K, y ahora vos'. Hay un trasfondo también de este nuevo nivel de la plena, logrado en estas nuevas generaciones”.

Antes de encabezar su show en el Teatro de Verano en 2023, Luana se refería a la “discriminación” que todavía sentía que vivía la música tropical. En dos años el panorama es otro. “Hoy en 2025 se puede decir que los artistas más escuchados de las plataformas son de plena. Ahora todo el mundo escucha plena, ahora todo el mundo baila plena, desde el más pobre hasta el más rico, desde el Borro hasta Carrasco o La Tahona”, sostiene. Y ese prejuicio, dice, ha quedado atrás.

“Me pone contenta las nuevas generaciones que vienen siguen absorbiendo la plena, queriendo la plena y trayendo nueva plena. Lo importante es eso; no es quién está primero, quién está segundo, tercero o cuarto. Lo importante es que el género continúe y que siga siendo representado. Al fin y al cabo los jugadores los llevan para otro país porque están escuchando en el vestuario y capaz que el PSG escucha plena. Eso es lo importante, no si sos de la plena sos pobre o si sos de Toco para vos sos cheto. Ya fue. La música es música. A menos que seas algún corrompido ahí, oculto, rockero, que no quieras admitir que te gusta la plena”.

De Alfredo Zitarrosa a Juana de Ibarbourou

Con su primer álbum en mente Luana tenía algo claro: “Yo quería folclore. Sí, rock; sí, plena; sí, cumbia; todo lo que quieran, pero tiene que estar el folclore de este disco porque yo soy folclore".

Estaban de regreso en la camioneta que los había llevado a Montevideo para hacer los shows de la noche cuando en los parlantes empieza a sonar una milonga inconfundible. La entrada de Violín de Becho parece un riesgo que están dispuestos a correr cuando a Lara “Lali” Gans y el productor Santiago “Faiz” Vodanovich lo imaginan en la introducción de Você, una fusión de plena y funky con portuñol que ahora recibía también la influencia de Alfredo Zitarrosa. “Cuando la escuchamos por los parlantes dijimos O nos aman o nos desheredan”, recuerda.

“Me encantaría preguntarle a Zitarrosa, che, ¿qué onda? ¿Qué te parece esta mezcla de plena con funk con un poco de portuñol? Pero bueno, yo creo que después de cantar tanto Samba por vos por todos los festivales, yo creo que me diría sí, Luanita, está todo bien”.

Hacia el final del disco Luana decidió probarse en murga. "Yo amo la murga, amo la murga. Me acuerdo la primera vez que vi a La Catalina y escuché ese coro increíble sentí que había descubierto un nuevo poder de la voz en conjunto. Soy cantante, sé que la voz de una persona es poderosa, transmite, comunica. Pero un conjunto de voces armonizadas, me explotó el corazón. Siempre quedé con esas ganas de hacer una murga”. Y lo hizo.

La inspiración era clara: una de esas madrugadas interminables que se repiten hace siete años cada vez que gira por Uruguay. “Veo praderas, veo miles de kilómetros de campo. Entonces necesitaba decir, 'acá voy por rutas y praderas llevando alegría a los corazones', ¿me entendés? Es eso lo que hago. Ese es mi trabajo”, señala. “Es como que venimos todos derrotados, porque después de tres shows en Salto, Tacuarembó y Florida quedas seco en la camioneta. Pero al fin y al cabo es lo que nos gusta, y eso es lo más difícil de encontrar en esta vida”.

El Camino fue el resultado de esa sensación de entrega y la primera persona que la escuchó fue Tabaré Cardozo. “Le digo mira, te voy a decir la verdad. Hice una murga con toda la humildad del mundo. No son tus poemas y tu filosofía, pero es una inspiración por lo menos a tu tipo de composición". Lo que le devolvió fue la aprobación necesaria para grabarla con una selección murguera, un coro de voces calificadas de algunos de los nombres más icónicos del Carnaval.

“Estoy muy contenta. Para ser mi primera murga creo que está muy bien”, dice Luana.

Pero también incluyó la influencia del Candombe, un género que vivió de cerca en el último año cuando formó parte de la comparsa Integración tanto en el Desfile de Llamadas como en el Teatro de Verano con su espectáculo Matria.

"Había que agradecerle de alguna manera a ese mundo hermoso del candombe y las familias que me recibieron: Cuareim, Fattoruso, Integración. También fui muy feliz, así que es un momento lindo", sostiene Luana que hizo del disco una colección de experiencias que fue viviendo en el último tiempo. “Fui juntando muchas cosas representativas y sobre todo vividas. Capaz que dentro de 15 años voy a sacar otro disco y es otra cosa, pero viví esto y lo plasmo ahí. Siento el calor es eso. Un tema muy rioplatense, hay mucha plena y hay mucho candombe”.

“ Despecho fue un quiebre en este proceso”, dice Luana. El último tema del disco impone un cambio de ánimo y cierra con un corazón roto. "Luana en su máxima expresión. Ella feliz, feliz, planea la vida y traca, le rompen el corazón", comenta con humor.

Pero luego de su separación con Jonathan Suárez, cantante de La Nueva Escuela, tuvo la necesidad de abrazar la tristeza. “Me pasan cosas personales y me bloqueo. Si vos escuchás el disco hasta Despecho es todo alegre o empieza a ser nostálgico en la murga, pero es muy para arriba. Entonces, me pasa esa situación. No tenía alegría como para seguir componiendo ese tipo de canciones. ¿Qué carajo hago ahora? Y le dije a los gurises 'bueno, vamos a componer algo triste'".

Ella se había quedado sin palabras cuando Vodanovich le presentó el poema homónimo de Juana de Ibarbourou sobre una melodía de piano. "Faltaba alguien icónica, real. ¡Juana de América, chicos!". Entró al estudio y recitó el poema que terminó en el llanto de quienes la escucharon, un poema que se convirtió en una balada en la que su voz se expande con plenitud.

"¿Por qué no dejamos un poema recitado? Está bueno reivindicar el recitado de los poemas, algo que dentro de todo no es tan comercial. Después canté la parte musical en adelante. Terminamos todos llorando, increíble. Y todo termina de cerrar, más allá de la obra hermosa que quedó. Juana icónica, Juana de la escuela, mujer, de Melo, del interior. Fue un hallazgo increíble ese poema, sin dudas. Honrar a Juana es maravilloso hoy en día".

"¿Por qué no vas a ser normal?"

"Hay un dilema-pelea que tengo con colegas artistas. ¿Está primero la persona o el artista? Y algunos dicen, está primero el artista. Para mí está primero la persona", dice Luana cuando se le pregunta por su relación con el público. "Es mi personalidad: esta bruta, chocante, espontánea. Pero también siempre decidí ser real. Por dos motivos. Primero, porque se me dificulta mucho mantener un personaje, me parece cualquiera eso de armar un personaje y mantenerlo durante toda la vida, me da un infarto. Y segundo, que como persona me disgusta un montón encontrarme con un artista referente y que no sea tan real, que esté en una".

"En estas tierras uruguayas que somos cinco y son cinco cuadras de tierra porque somos chiquitos, en algún momento te cruzas con alguien, ¿por qué no vas a ser cercana? ¿Por qué no vas a ser normal?", agrega.

La cantante ha construido una relación con su público desde que comenzó su carrera y en estos años ha logrado una cercanía que se mantiene y se hace evidente en cada presentación. "Es lo que más disfrutamos con el público que me sigue, con los fans. Van a un show y me quedo hasta lo último hablando con ellos, tomamos mate, sacamos fotos, nos chusmeamos. He viajado a cumpleaños. Siento que esa es la otra parte linda, no solamente hacer la obra artística sino también poder disfrutarla con la gente que está ahí apoyándote".

Luana-12 Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica Armando Sartorotti / FocoUy

Desde que decidió producir su propia carrera artística se convirtió además en la empresaria de su proyecto y se rodeó de mujeres que la acompañan, que trabajan en su producto.

"Se me hace muy difícil, no te voy a mentir. Soy muy chica, hay cosas que estoy aprendiendo aún. No es que me las sé todas, simplemente trato de hacer lo mejor posible con la poca información que tengo. Y soy mamá encima. La verdad que es mucho, pero estoy feliz. Mientras que esté viva, voy a hacer todo lo posible", asegura con la tranquilidad de quien sabe que cantará durante toda su vida.

Cuando mira hacia adelante tiene “una proyección básica” que es recorrer el mundo haciendo música. “No sé cómo lo voy a hacer, si de manera mega top o hippie, con una guitarra y con un bondi. Algo voy a hacer viajando”. Pero en el camino encontró una oportunidad que no había visto antes. Un destino colectivo que abrazó cada vez más: “Poder seguir haciendo un camino dentro de lo femenino”.

"¿Qué onda las mujeres en nuestro país?", se pregunta. "Cuando Tini llenó el Estadio Centenario, obvio que la amamos a Tini pero, ¿qué mujer lo había llenado antes en el país? Vas haciéndote preguntas: ¿Qué mujer uruguaya ha hecho esto? Y te vas quedando con pocas opciones. Me aterra un poco que las pibas de acá de Uruguay, sobre todo las soñadoras que proyectan ser algo, no tengan una referencia de logro nacional", dice Luana, quien siempre soñó con un show al nivel de Beyoncé pero no vio aún algo así en su país.

"No te digo que no hay, obvio que las hay, pero somos muy pocas y siento que hay mucha más cantidad de referencias masculinas que femeninas. Estaría bueno empezar a trabajar en ver en qué andan las gurisas y apoyarlas también en lo nacional", concluye.