/ Agro / INFORME

Esperando por lluvias decisivas, bajó el área de cultivo de soja en Uruguay

La geopolítica permitió un saldo positivo esta semana en el mercado de granos para soja, trigo y maíz en Chicago

28 de diciembre 2025 - 5:00hs
Soja: Urupov estimó que el área en Uruguay baja cerca de un 10%.

Soja: Urupov estimó que el área en Uruguay baja cerca de un 10%.

Foto: Juan Samuelle (archivo)

Por  Blasina y Asociados

La geopolítica permitió un saldo positivo esta semana en el mercado de soja, trigo y maíz en Chicago, de la mano de un ascenso en el precio del petróleo y bombardeos entre Rusia y Ucrania en zonas portuarias que complican (como pocas veces desde el inicio de la guerra) la salida de granos desde el Mar Negro.

Eso mejorá la perspectiva en el mercado de oleaginosas: permitió que la soja julio 2026 cruzara los US$ 11 por bushell, y la también importante referencia de US$ 400 por tonelada.

Menos soja en Uruguay

Aunque se trata de ascensos modestos ponen un poco de alivio especialmente en la perspectiva de siembra de soja de Uruguay, que se supo este viernes será menor a la del año pasado.

En la estimación de Urupov, que se basa en información satelital, el área de soja baja cerca de 10% a 1,25 millones de hectáreas desde 1,38 millones de la zafra pasada.

Es una lógica que se da a nivel global donde el maíz viene ganándole hectáreas a la oleaginosa, excepción hecha de Brasil donde ambos cultivos crecen año tras año.

Es el primer descenso en el área sojera en cinco años.

Tanto los excedentes de Brasil como las compras de China siguen en el centro de atención.

La producción de Brasil y Argentina se encaminan a una buena zafra y limitan las posibilidades de suba.

Por otro lado las compras de China en EEUU tienen cierta reactivación pero muy lejos de los números que planteó en su momento Donald Trump y que provocaron una suba de cotizaciones.

Eso hace que las expectativas de suba deban ser moderadas en tanto no cambien las dos variables clave: el ritmo de las compras chinas en Estados Unidos continúa siendo más modesto que lo esperado y las condiciones ambientales siguen resultando propicias para los cultivos en la región.

Y ahí es justamente donde entran las mayores preocupaciones de los productores uruguayos.

El factor lluvias

En el tercio sur de Uruguay las lluvias no llegan con regularidad. Hay zonas donde además las altas temperaturas están dañando a los cultivos, especialmente al maíz en floración. También hay zonas donde la siembra de segunda se va atrasando a la espera de que llueva.

Empieza a parecer difícil que el maíz repita los excelentes resultados de la zafra pasada: hay una expectativa de más área sembrada, pero el rendimiento en el tercio sur de Uruguay para los cultivos sin riego será menor.

Referencias de precios en varios de los principales granos

  • Al cierre de la semana la soja cotiza en torno a US$ 360 por tonelada.
  • El trigo que se ubica en US$ 180 por tonelada.
  • La colza ha tenido una segunda semana de baja en las cotizaciones que se referencian sobre US$ 465 la tonelada.
  • Y fue positiva la semana para el precio del girasol sobre US$ 450 por tonelada.
Soja Uruguay Granos Chicago lluvias

