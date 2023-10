Luana: "Capaz que me como la película, pero quiero llegar alto: tener un concierto, un estadio, recorrer el mundo"

Tenía cuatro años y quería cantar. Pero no solo cantar como lo hacía en su casa: quería cantarle a un público. Luana Persíncula estaba parada ante una veintena de personas en una iglesia de Carmelo. Su padre, parado su lado con una guitarra la miró y ella cantó una canción de alabanza.

Hay una unción aquí

Cayendo sobre mí

Curándome cambiando mi ser

Luana Persíncula cantó. Y la gente empezó a llorar.

“Por algo no me olvido, porque cuando tenés cuatro años tenés muy pocos recuerdos, pero uno es ese. Y tengo súper claro hasta el sentir del momento. Un sentir inexplicable, porque logré conectar con una energía que te permite solo la música. La música fluyó en mí y logró conectar con el público”, dice horas después de ser coronada Artista del año en la ceremonia de los Premios Graffiti gracias al voto del público.

Twitter @PersinculaLuana

Luana Persíncula fue elegida como la Artista del año en la última ceremonia de los premios Graffiti

Luana creció en Colonia del Sacramento, en una casa en la que en las guitarreadas pasaban del folclore, a la charanga y la música cristiana. Abel Pintos, El Sabalero, Larbanois & Carrero, Los Olimareños, Soledad Pastorutti y El Chaqueño Palavecino sonaban a la par de Sonido Caracol, Sonido Cotopaxi, Mogambo o Los Wawancó. Y Óscar Persíncula volvía de las misiones de paz con nuevos ritmos de África que alternaban con música latinoamericana y las grandes voces del pop.

“Gracias a mi padre y a su sangre, literal, la música vive en mí”, dice.

A los 16 años decidió seguir el sueño de aquella niña que cantó en la iglesia y buscar una carrera en la música. “Había dicho que me quería dedicar a la música, pero no entendía. Los primeros ocho meses fueron de cantar y de vivirla, no tenía idea de lo que era toda esta dedicación”. Luana se convirtió rápidamente en una de las voces más explosivas de la movida tropical uruguaya.

Una versión plenera de A ella, la canción de la colombiana Karol G, fue su carta de presentación y la siguió un cover de Once mil, de Abel Pintos. Amarte no se olvida, su primer tema inédito, pasó el millón de visualizaciones en una semana. Luana entonces pasó a ser conocida como "La Princesita de la Plena".

Inés Guimaraens

Luana Persíncula

¿Cómo sucedió ese bautismo?

La Princesita de la Plena fue un apodo que se creó en ese entonces porque todo el mundo tenía apodos. Mi expareja [ndr. Marcos Da Costa] tenía el apodo del Demonio y había un montón de gente que tenía apodos. Justo yo había ganado en el típico desfile primera princesa en los juegos de estudiantiles, que se llaman Telematch allá en Colonia. Entonces mi madre dijo 'ella es la princesa' y al productor se le ocurrió ponerle ese nombre. Yo dije 'no, pero Karina es La Princesita, no me puedo llamar igual'. 'Pero vos sos la de Uruguay'. No tenía mucho poder de decisión, entonces lo eligieron igual. La gente lo abrazó y quedó para el resto de la historia porque hasta el día de hoy me siguen diciendo así, a pesar de que yo no lo utilizo.

¿Ya no te identificás como La Princesita de la Plena?

Me identifico, es parte de mi personaje. Capaz que si apareciera una Luana rapera o más gangster... pero justo apareció una gurisa de 16 años, delicada, del interior y encajó bien. El tema es que ya no puedo utilizar ese apodo por temas contractuales.

*

En 2018, unos meses después de su debut, la carrera de Luana sufrió un revés al que parecía difícil sobreponerse. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay le revocó el permiso de trabajo y se vio obligada a dejar de cantar en público hasta alcanzar la mayoría de edad.

“Sus presentaciones en el Antel Fest en Paysandú, y en la Fiesta de la Primavera en Dolores fueron canceladas. La reemplazaron con otra banda. Sus videos oficiales fueron bajados de Youtube. Las publicaciones de Instagram de Jasa Music –su productora– en las que aparecía su imagen fueron eliminadas. Las cancelaciones (un total de 18) y la ausencia del material de Luana Persíncula, 'la princesita de la plena', marcaron un repentino freno a la carrera de la cantante tropical, una de las estrellas en ascenso de la música local”, informó entonces El Observador.

Pero tuvo revancha. El pasado 8 de octubre cantó en la Fiesta de la Primavera de Dolores por primera vez. Y cinco años después de aquella cancelación, hizo cantar a miles.

Cantaste en la Fiesta de la Primavera de Dolores y compartiste una publicación sobre el momento en el que te retiraron el permiso para trabajar. ¿Cómo recordás ese momento?

Tuve un ataque de ansiedad en ese momento en Dolores. Me levanté mal de la garganta, enferma, con fiebre, nos habíamos quedado en Mercedes y en el viaje dije ‘capaz que estoy revolviendo todos los sentimientos y los traumas, y por eso me enfermé’. Fue muy movilizante porque fue justamente el punto de aquel 2018, cuando estaba todo el país eufórico. Cuando se corta se super viralizó todo y fue un momento oscuro. Dentro de esa etapa fue el momento más oscuro o crítico porque también fue la primera exposición masiva que tuve. Los temas se escuchaban, pero ahí conocí lo que era que todo el mundo opine de vos. Fue muy oscuro. Por eso calculé que me sentí mal hasta que lo canalicé y dije 'ya está, ya llegaste acá, hay revancha siempre' y lo dimos todo. Cuando llegamos no había nadie y cuando arrancó el show aparecieron tres mil personas de la nada y fue divino. Yo quiero mucho a Dolores, fui a la fiesta como persona equis y es un descontrol. Dolores es muy importante para mí, más allá de todo.

ESE 2018 QUE NOS DEJÓ ESTA DEUDA.

HOY LA CUMPLIREMOS!!!

ACÁ EL CLARO EJEMPLO QUE TODO LO QUE DAS VUELVE! Y yo quería darlo todo. Lo voy hacer.

A explotar la mejor fiesta del país, LA FNDLP 🥹💃🏻🔥🤘🏼😍🩷

Les dejo unas fotitos de mi primera vez en la mismísima con mis amigas🤞🏻🥲 pic.twitter.com/ueH0LDrE0D — LUANA (@PersinculaLuana) October 8, 2023

¿Cómo te llevas hoy con la opinión pública?

Me gusta. Tenés que aprender a no leer todo y es algo que me cuesta mucho. La música lo que tiene es la exposición, el alcance, transitar muchos lugares y muchas personas, entonces obviamente todo el mundo va a opinar. El tema es aprender a convivir con esa exposición. Estás muy expuesto y a la vez estás muy prohibido, porque guardás todo lo más que podés y en un segundo se puede exponer toda tu vida. Está bien, a mí no me molesta, el tema es cuando se meten en algunas cosas íntimas, pero funciona así. El tema es que mi entorno lo entienda, y es algo que siempre hablo mucho con mis músicos. Mis parejas, mi hijo, mi familia, se expone todo. Esa es la parte frágil. Aguantar la toma. Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa.

*

Mi primer amor marcó el regreso. A los 18 años Luana pudo volver a cantar en público y fue el momento de poner bajo el reflector a esa artista que estuvo construyendo durante el tiempo en el que no pudo subir a un escenario. Se reunió con los productores y managers de bandas como Márama y Rombai, con los que proyectó un camino para regresar.

"Todo el entorno malo del que se habla de la noche estaba ahí alrededor mío. Y que ellos me hayan abrazado para trabajar juntos fue muy bueno porque me dieron esa proyección que siempre soñé pero que nadie me la había podido ofrecer en ese entonces".

¿Quién era esa Luana que iba a aparecer otra vez en la industria? ¿Cómo la imaginabas?

Una Luana versátil, profesional, estudiosa, empoderada, empresaria y también muy artística. Te encasillan mucho en Uruguay, entonces el al Artista del año lo tomo como eso: como un sí a romper todas esas barreras, límites o jaulas que te pone la gente, que te dice que vos cantas solamente esto o podés solamente tocar acá y no es así. Es hasta lo que uno se propone. Esa Luana que va contra todo, pero siempre sonriendo, siempre piola.

¿Cómo es para vos ser una mujer empresaria en la industria de la música?

Está de más. Hay muy poco lugar para las mujeres empresarias. Nosotras somos tres: está Yuliana Bengoa –productora de hace años– y mi hermana Soraya en la parte de administración. Hasta el día de hoy nos cuesta que nos respeten. Por ahí piensan que no podemos manejar la parte empresarial, sí la artística. Hay muchas en la parte artística en cualquier ámbito del área, pero en la parte de números y de decir 'nosotras valemos esto' es cuando se complica un poco más. Pero lo estamos logrando. Estamos en el camino de buscar más lugar, tanto para nosotras como para las demás. Te motiva mucho más. No solamente puedo cantar, puedo hacer otras cosas también.

En una entrevista con Montevideo Portal decías que si no fueras madre no podrías encarar la música como la encaras hoy. ¿Por qué?

Porque ya no estoy peleando por mí. Tenés que ser muy fuerte. Siendo tan chica, si no tenía una responsabilidad por la cual luchar hasta me podía autoboicotear porque digo 'total, soy joven' y no es así. Podemos ser jóvenes, pero es al revés: cuanto más joven proyectás, creás y emprendés es mucho mejor. En el caso de ser mamá ya no peleo por mí sino que peleo por él, entonces se quema hasta el perro. No me estás lastimando a mí o no me estás sacando a mí, sino que le estás sacando a él. Es algo animal, no sé cómo explicarlo, pero te das contra el mundo. Es una fuerza que super agradezco. No estoy para nada arrepentida de ser madre joven. Lo agradezco mucho sinceramente, más allá de toda la responsabilidad que cuesta. Nos ayudamos entre todas, la verdad que la red de contención es hermosa. No hay que tener miedo de ser mujer, nos implantaron un poco eso: a rebajarte o no opinar tanto. ¡Al carajo chicos, por favor! Ya fue esa época. Me dio mucha fuerza el estar juntas.

En varios momentos tuviste que parar y volver a empezar. Desde tu comienzo a los 16 hasta que te quitaron el permiso, tu regreso a la escena y la pausa impuesta por la pandemia. Este año parece que todas las puertas se abrieron al mismo tiempo. ¿Cómo describís este año en tu carrera?

Hasta el día de hoy no nos da el cerebro para pensar, porque fue uno tras el otro: Montevideo del Late, Olimar, Durazno, Cosquín Rock. No nos dio para asimilarlo. Ahora nos llegó la noticia de Cosquín Rock Argentina, tenemos el Teatro de Verano ahora el 2 de diciembre. ¿Qué más? Lo que siempre quisimos está pasando y queremos más. Es parte de los pasos que hay que hacer para llegar a donde una quiere llegar. Capaz que soy muy flashera, capaz que me como la película, pero la idea es llegar a un lugar alto artísticamente: tener tu propio concierto, un estadio, recorrer el mundo. Esas son las metas de una persona que hace música. Creo que para lograr eso están todos estos primeros pasos. Me pongo feliz, lo agradezco, pero sigo. No es que llegué y me vuelvo a mi casa.

Inés Guimaraens

Luana Persíncula

*

La apertura para la artista que acaba de cumplir 22 años vino acompañada de una serie de colaboraciones con artistas de diferentes géneros y generaciones. Fabián "Fata" Delgado, Facundo Balta, Spuntone y Mendaro, No te va gustar, El Reja, Cumbia Club, Chacho Ramos, Cuatro Pesos de Propina, son algunos de los nombres de una lista en la que Luana se ha movido cómodamente jugando con otras formas de hacer música.

¿Hacia dónde va tu música?

Una noche me puse a analizar que estoy haciendo, en cuanto al show, todo lo que no pude hacer en esos años de parate. Por eso es que estoy un poco out de la música. Capaz que me faltaba tener todas estas experiencias para poder crear. Por ahí la única música que en ese momento podía haber hecho sería plena y no sé si era lo que estaba destinado para que haga al cien por ciento. Capaz que puedo hacer más cosas, que es lo que vamos a tratar demostrar. Pero también el público uruguayo es muy difícil. Yo lo puse un día –un poco más bruta porque yo soy bruta, ¿viste?– con respecto a la Sub-20: al uruguayo tenés que cerrarle la boca para después mostrar. Capaz que si yo en ese momento hubiese sacado un rock me hubiesen rechazado como cuando canté el himno y decían '¿qué hace esta plenera cantando el himno?'. ¿Cómo no voy a poder cantar mi símbolo patrio? Ahora, como me vieron cantando con grandes referentes y en grandes escenarios capaz que la gente dice 'sí puede'. Con respecto al rock por ejemplo, que es algo que generó mucha disputa, hasta que no vieron automáticamente a los referentes darme la mano y decir 'bienvenida' o 'está bien lo que estás haciendo', no sé si daban el brazo a torcer. Somos muy encasillados, muy conservadores, que está bien pero creo que estamos en otra época en la que la música es tan diversa que tenés que experimentar el artista y no decir 'hace esta música ya está'.

¿Te parece que hay todavía cierto estigma en relación a la plena o a la música tropical?

Estigma no, discriminación. Es 100% discriminativo en todo sentido. Hasta las tiendas de ropa me han dicho 'no sos el público que queremos' cuando me lo puedo garpar. Capaz que es por el hecho de que es un sonido que nace en el barrio, pero no por eso hay que discriminarlo, porque después vas a la fiesta y te lo recontra bailás. ¿Por qué esa discriminación? Hasta el día de hoy me pasa. Detalles como no brindarnos los mismos servicios en los shows grandes porque somos los de la tropical o los pleneros y entonces 'les tiramos unos sándwiches de miga' y a los otros les dan todo. ¿Por qué? Si estamos todos en lo mismo. Somos tres millones, doy la vuelta y nos encontramos. Además, quieras o no la música tropical, por lo menos la que yo frecuento, es súper profesional. Hay músicos de la hostia. La discriminación no sé cuándo va a desaparecer, pero es algo que se frecuenta mucho en la tropical. Al principio lo dudaba, porque me lo decían mucho los colegas y [yo les decía] 'no, porque a mí me está escuchando desde el más clase alta hasta el más clase baja, me escucha el gaucho y me escucha el paisano'. Hasta que canté el himno y llegaron los comentarios. Pero es algo que nuestras generaciones seguro vamos a cambiar.

*

Hay canciones que se reconocen en los primeros acordes. Son esas que se convierten en himnos. Y ahí estaba Luana en uno de los escenarios del Cosquín Rock, vestida con una enteriza negra y haciendo historia como la primera exponente de la tropical en cantar en el festival cuando empezó a sonar El poeta dice la verdad.

Instagram Cosquín Rock

Cosquín Rock

No había que ser un experto para ver que la cantante de por entonces 21 años tenía tanto el talento y la presencia escénica necesaria para adueñarse de lo que llamó “el segundo himno” del país. La gente empezó a saltar y Luana se llevó uno de los pogos más inesperados de la noche, que fue seguido de una lluvia críticas de los puristas del género y un mensaje de aprobación por parte de los exintegrantes de La Trampa que ahora se convirtió en canción.

Grabaste En un lugar un niño de Psiglo con Spuntone y Mendaro, un tema una carga histórica en el ambiente del rock. ¿Cómo fue para vos esa experiencia?

No lo conocía. Cuando Ale me lo mandó, lo escuché y dije '¿qué es esta letra? Es para mí'. Cuando fuimos al estudio me contó la historia y dije 'otra bolsita de presión más, ya fue, total, cargo pila, que voy a hacer'. Un tremendo tema de una banda histórica. La verdad que fue un encuentro de estudio increíble, todos tenían como 20 o 30 años más que yo y los enloquecí, porque yo soy así abrupta, exagerada, insoportable; entonces saltaba, gritaba, rockeaba. Fue muy divertido. Y musicalmente quedaron contentos. ¿Qué más quiero? Ellos mismos, que son leyendas del rock uruguayo, gente que literal sintió y transmitió el rock. Fue increíble cuando lanzamos el tema y todos eran comentarios de rockeros y gente del under, pila de gente pidiendo disculpas, 'la critiqué y me cerró la boca'. Está de más, a mí me encanta toda esa controversia, me gusta, la disfruto, me impulsa también.

Desde que empezaste a tomar las decisiones más abarcativas sobre tu carrera has hecho un cambio en tu estética. ¿Qué querés transmitir desde tu imagen?

Vengo criada a puro pop, a puro traje y brillo. Es algo que no se utiliza acá en Uruguay. Ayer me puse un mega vestuario en los Grafitis y estaban todos de jean y remera. Basta, por favor. Algo que prioricé cuando empecé a proyectarme fue eso: no solamente cómo me muestro, sino todo el talento que hay en esas áreas en Uruguay, tanto en maquillaje como en estilismo y diseño. Ahí está el éxito: en el equipo. Más allá de "se viste super lindo", "se viste muy exagerada" o la opinión equis de la persona porque para gustos los colores, lo importante es que Luana está teniendo mucho más arte en su producto. Hay gente que está poniendo su talento. Puedo estar en un momento más trapper, un día soy femenina y otro día soy más tomboy. Tengo varios moods. También el estilismo va a representar mis diferentes épocas. Cuando tenga 40 no sé si me voy a poner lo mismo que ahora. ¿Por qué Luana se pone esto ahora? Porque puede y porque la gente que la acompaña piensa que es el momento de mostrarlo. Es importante explicarlo porque últimamente hay muchas críticas por eso. Hay gente que tiene la actitud de darlo todo para ir al baile nomás, ¡imagínate que estás ahí delante de 30.000 personas! ¿Vas a caer de jean y remera? Sos una embustera. Un brillo te pido, un delineado.

Anunciaste que vas a estar en el Cosquín Rock de Argentina y decías que soñabas con exportar la plena. ¿Hacia dónde querés ir en tu carrera?

El Cosquín Argentina es la puerta que queríamos, pero no imaginábamos que iba a ser esa. Con el equipo soñamos hace un año en ir a Argentina por un tema de que hay que apaciguar un poco Uruguay, si no estás todos los días cantando acá. Y también para conocer, para seguir soñando y creciendo. Hubo unos intentos fallidos de ir, me vendieron humo. Todo pasa por algo, creo en esa frase; no tengo ningún tatuaje pero me la voy a tatuar. Y salió el Cosquín Rock. La proyección que tengo es llevar algo auténtico. Todos me dicen 'vos podés cantar cumbia' pero si lo hago voy a ser una cumbiera más. Hay 47 millones en Argentina, imagínate cuántas cantantes de cumbia hay. Lamentablemente como son mujeres, son contadas con la mano las referentes. (...) Vengo de Uruguay, que nos rompen los quinotos con el tema de la provincia, y digo 'la provincia te trae algo distinto'. Actualmente ha habido algunas fusiones como Plena RKT, que lo ha hecho Letan y ahora salió el remix con Peipper y Lauti Gram de Argentina y Mesita, Franux y Agustina Padilla de Uruguay. Es una plena urbana que funcionó, se escuchó, y ahí los argentinos dijeron '¿y esto qué onda?'. Lo que a mí me gustaría es lograr esa plena pop, estamos en la búsqueda. Ese es el camino o el desafío. Capaz tenía que haber experimentado todas estas cosas y todos estos amoríos para hacer un disco y expresar todo lo que siento a través de estos dos tipos de música que llenaron mi vida que es lo tropical y el pop.

¿Estás trabajando en un disco?

Estamos en eso.

Hace unas horas subiste un video con Jona Suárez de La Nueva Escuela, ¿podemos esperar una la colaboración entre los dos?

Ojalá que sí, él es tremendo músico. Puede ser que salga algo.

Twitter @PersinculaLuana

El próximo 2 de diciembre hará su primer show

Entre las grandes metas de los artistas, Luana menciona el hecho de hacer su propio show. Y el próximo 2 de diciembre va a cantar por primera vez en el Teatro de Verano con su Identidad. En una noche que puede ser la consagración de una carrera musical con la que ha renacido después de cada contratiempo y parece estar en pleno crecimiento.

"Va a ser un caos lindo. Va a ser muy explosivo y extremo. Vamos a darlo todo. Es mi primer teatro y la verdad por algo no pasó antes. Este es el momento perfecto para hacerlo. También toda la gente que nos apoyó en este trayecto. Se creó una fidelidad super incondicional y capaz que si lo hacía antes no me sentía tan en confianza. Estoy en un momento como para decir 'voy a hacer este teatro para agradecerles y para mostrarles todo lo que han cambiado y florecido en mí'".